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Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни

Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни

Автор:
20 декабря 2023 11:54
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Дженнифер Флюэллен   США   авария   анекдот   здоровье   кома   медицина   случай   чудо   
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«Аноксия и необратимые повреждения мозга. Она никогда не очнётся». Эти слова Пегги Минс слышала на протяжении пяти лет. Но не верила. А потом случилось чудо.

41-летняя Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, историю которой опубликовало издание People, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот совершенно обычный день женщина отвезла детей в школу и отправилась на работу. Но неожиданно врезалась в столб и потеряла сознание. Дженнифер впала в кому, и врачи не давали положительных прогнозов и надежд. Но мать женщины – Пегги продолжала верить в чудо и навещать дочь в больнице.

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Прошлым летом она как обычно сидела в палате Дженн и рассказывала ей анекдот. Как вдруг произошло нечто, в реальность чего Пегги вначале не поверила: Дженн смеялась. Она вышла из комы спустя без малого пять лет. Речь не вернулась, но она понимала слова матери, улыбалась и кивала.

Медики опять же оказались очень осторожны в прогнозах. Но Флюэллен уже может сидеть, произносить некоторые слова. А в октябре она так и вообще удивила общественность и стала звездой городка.

Дело в том, что своих сыновей женщина рано отдала в спортивную школу, решив, что футбол поможет избежать мальчишкам соблазнов и пагубных пристрастий. Выпускные матчи старших детей она пропустила по понятным причинам. Но зато смогла посетить матч младшего 18-летнего сына. С момента  выхода из комы прошло примерно 11 месяцев.

Парень был несказанно рад и сообщил, что присутствие матери стало для него самой лучшей поддержкой. Что примечательно, это не просто слова: Джулиан забил первый тачдаун, а потом ещё три, приведя свою команду к победе со счётом 56-18.

Трибуны поддержали самоотверженную маму, которая громче всех болела за своих подопечных.

Минс вышла на пенсию и каждый день проводит со своей дочерью на пути к выздоровлению, конечная цель которого – помочь ей снова ходить. Сыновья стараются не напоминать ей о прошлом и подбадривают мать. После долгих лет неопределённости у семьи Флюэллен появилась надежда.

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Метки: Дженнифер Флюэллен   США   авария   анекдот   здоровье   кома   медицина   случай   чудо   
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KarabasBarabas 51 минуту назад
Может я выражу не популярное мнение, но лучше уж сразу наповал, чем вот так...
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