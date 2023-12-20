Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни

«Аноксия и необратимые повреждения мозга. Она никогда не очнётся». Эти слова Пегги Минс слышала на протяжении пяти лет. Но не верила. А потом случилось чудо.
41-летняя Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, историю которой опубликовало издание People, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот совершенно обычный день женщина отвезла детей в школу и отправилась на работу. Но неожиданно врезалась в столб и потеряла сознание. Дженнифер впала в кому, и врачи не давали положительных прогнозов и надежд. Но мать женщины – Пегги продолжала верить в чудо и навещать дочь в больнице.
Прошлым летом она как обычно сидела в палате Дженн и рассказывала ей анекдот. Как вдруг произошло нечто, в реальность чего Пегги вначале не поверила: Дженн смеялась. Она вышла из комы спустя без малого пять лет. Речь не вернулась, но она понимала слова матери, улыбалась и кивала.
Медики опять же оказались очень осторожны в прогнозах. Но Флюэллен уже может сидеть, произносить некоторые слова. А в октябре она так и вообще удивила общественность и стала звездой городка.
Дело в том, что своих сыновей женщина рано отдала в спортивную школу, решив, что футбол поможет избежать мальчишкам соблазнов и пагубных пристрастий. Выпускные матчи старших детей она пропустила по понятным причинам. Но зато смогла посетить матч младшего 18-летнего сына. С момента выхода из комы прошло примерно 11 месяцев.
Парень был несказанно рад и сообщил, что присутствие матери стало для него самой лучшей поддержкой. Что примечательно, это не просто слова: Джулиан забил первый тачдаун, а потом ещё три, приведя свою команду к победе со счётом 56-18.
Трибуны поддержали самоотверженную маму, которая громче всех болела за своих подопечных.
Минс вышла на пенсию и каждый день проводит со своей дочерью на пути к выздоровлению, конечная цель которого – помочь ей снова ходить. Сыновья стараются не напоминать ей о прошлом и подбадривают мать. После долгих лет неопределённости у семьи Флюэллен появилась надежда.
Источник:
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