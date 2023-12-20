Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни

Парень был несказанно рад и сообщил, что присутствие матери стало для него самой лучшей поддержкой. Что примечательно, это не просто слова: Джулиан забил первый тачдаун, а потом ещё три, приведя свою команду к победе со счётом 56-18.

Трибуны поддержали самоотверженную маму, которая громче всех болела за своих подопечных.