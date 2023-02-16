В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой

Очередная химическая авария в США. 4 февраля поезд с чрезвычайно токсичным веществом потерпел крушение, а 15 февраля на трассе в Аризоне перевернулась фура с опасным химическим веществом.
Серьёзное экологические ЧП произошло в Тусоне, в среду. Грузовик, в котором была азотная кислота, выехал на разделительную полосу и перевернулся. Водитель погиб на месте. Проезжающие мимо люди видели коричневое облако, появившееся после испарения азотной кислоты.
Жители ближайших районов были эвакуированы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters. Только спустя 5 часов специалисты смогли остановить распространение опасного вещества.
В Вашингтонском университете заявили, что азотная кислота используется для мытья стеклянной посуды или металлического оборудования. Это вещество является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать серьезное повреждение легких при вдыхании и раздражение при контакте с кожей и глазами.
Источник:
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