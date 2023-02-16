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В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой

В Аризоне перевернулась фура с азотной кислотой

Автор:
16 февраля 2023 07:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   авария   азотная кислота   аризона   видео   фото   химическая опасность   
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Очередная химическая авария в США. 4 февраля поезд с чрезвычайно токсичным веществом потерпел крушение, а 15 февраля на трассе в Аризоне перевернулась фура с опасным химическим веществом.

Серьёзное экологические ЧП произошло в Тусоне, в среду. Грузовик, в котором была азотная кислота, выехал на разделительную полосу и перевернулся. Водитель погиб на месте. Проезжающие мимо люди видели коричневое облако, появившееся после испарения азотной кислоты.

Жители ближайших районов были эвакуированы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters. Только спустя 5 часов специалисты смогли остановить распространение опасного вещества.

В Вашингтонском университете заявили, что азотная кислота используется для мытья стеклянной посуды или металлического оборудования. Это вещество является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать серьезное повреждение легких при вдыхании и раздражение при контакте с кожей и глазами.

Источник:

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Метки: США   авария   азотная кислота   аризона   видео   фото   химическая опасность   
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10  комментариев
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43k
Aleksandr 59 минут назад
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36k
Notan Blaine 36 минут назад
Это не так важно как охота за воздушными шарами.
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6k
Умница-красавица 54 минуты назад
God bless America
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10k
Sapsan Час назад
Боширов, прекрати! Уже не смешно!
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60k
Дворняга Час назад
Представил себе смерть водителя... брррр...
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979
Zлобная Vатка Час назад
Вот пруха пошла. Но маловато будет,маловато!
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12k
Дима Час назад
Ещё одно такое, и подумают на нас.
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8k
Axel Час назад
А вот не будут больше мирные китайские шарики сбивать!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
от 50 вагонов химиКАЛия еще не выветрилось...и вот опять\25)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Лисий хвост", однако.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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