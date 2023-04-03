В США 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

В американском штате Монтана поезд с пивом сошёл с рельсов. Рыбаки, ловившие неподалёку рыбку, тут же подсуетились. Улов, судя по всему, получился сказочным!
В сошедщих с рельсов цистернах перевозилось пиво, сообщил местный филиал телесети NBC. Кадры аварии попали в сети.
Из пострадавших только тысячи бутылок пенного. Самые сообразительные быстро прибыли на место аварии и запаслись бесплатным пивом. По сети разлетелись фотографии с довольными рыбаками, которые успели себе урвать несколько бутылочек.
Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что знает об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". О каких ресурсах идёт речь — не сообщается. Может быть, губернатор говорил об очищении завалов, а может быть и о ресурсах пива.
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А вообще это покруче, конечно, чем перевернувшийся грузовик с пряниками.
Бутылочное пиво в цистернах? Тяжело наверно грузить то...
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит)))