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В США 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

В США 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

Автор:
03 апреля 2023 13:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   ЧП   авария   горе   интересное   пиво   фото   
1426
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В американском штате Монтана поезд с пивом сошёл с рельсов. Рыбаки, ловившие неподалёку рыбку, тут же подсуетились. Улов, судя по всему, получился сказочным!

В сошедщих с рельсов цистернах перевозилось пиво, сообщил местный филиал телесети NBC. Кадры аварии попали в сети.

Из пострадавших только тысячи бутылок пенного. Самые сообразительные быстро прибыли на место аварии и запаслись бесплатным пивом. По сети разлетелись фотографии с довольными рыбаками, которые успели себе урвать несколько бутылочек.

Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что знает об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". О каких ресурсах идёт речь — не сообщается. Может быть, губернатор говорил об очищении завалов, а может быть и о ресурсах пива.

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Метки: Ynews   США   ЧП   авария   горе   интересное   пиво   фото   
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19  комментариев
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53k
dima423 55 минут назад
Ну теперь это уже праздник для местных, а не катастрофа))
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1k
Виталий Минуту назад
hennessy 50 летней выдержки, когда повезут. Зоранее надо тару приготовить.
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492
adssaf afasffdsga 2 минуты назад
То какая-то химоза у них с рельс сходит, теперь пиво. Ну это последняя капля была - такой ценный ресурс и разбит впустую. Срочно необходимо выслать гуманитарную помощь и взять под иностранный контроль ВСЮ пивную логистику США.
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59k
pynh 4 минуты назад
лодка-инвалидка? теперь я видел все
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756
Лютый вам Бетховен 6 минут назад
Класная маркировка лодки - "инвалидка".

А вообще это покруче, конечно, чем перевернувшийся грузовик с пряниками.
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1k
LisA 12 минут назад
ну вот и у людей праздник, а то все с какой-то дрянью переворачивались
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1k
Провокатор 12 минут назад
"В цистернах, которые сошли с рельс,"
Бутылочное пиво в цистернах?
Тяжело наверно грузить то...
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1k
Alexandr 14 минут назад
Да, это круче перевернутого грузовика с пивом.
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18k
Александр Полчаса назад
Местные поют...
Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит)))
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16k
Сергей Полчаса назад
Судя по количеству аварий, там наша "Армия Трясогузки" работает!:))
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10k
ron 40 минут назад
Вы как хотите, а я на недельку в штаты. Экологом ))
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5k
alex 42 минуты назад
зззххх. обзавидоваться можно
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812k
А.Берестенко 42 минуты назад
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10k
Бритва 48 минут назад
нельзя унести с собой столько пива, чтобы быть довольным.
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29k
Ego sum qui sum 55 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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