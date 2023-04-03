В США 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что знает об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". О каких ресурсах идёт речь — не сообщается. Может быть, губернатор говорил об очищении завалов, а может быть и о ресурсах пива.