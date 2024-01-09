40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"

7 января в Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". В то время как "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом, "Барби" завоевала награду в номинации "Кинематографические и кассовые достижения". Внимание прессы, конечно же, привлекли образы звёзд на красной дорожке. Перед вами самые интересные выходы.
Джиллиан Андерсон, сыгравшая в сериале "Половое воспитание" секс-терапевта, надела бальное платье без бретелек, которое на первый взгляд казалось довольно простым и скромным.
Однако объемная юбка была украшена вышивкой в виде вульвы.
Наряд создала дизайнер Габриэла Херст. Сама актриса прокомментировала: "Я надела его по многим причинам. Оно соответствует бренду и усыпано пионами!".
Марго предстала в очередном образе куклы Барби. Наряд 1977 года воссоздал бренд Armani.
Летом фильм о Барби собрал в мировом прокате 1,4 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2023 года и самым успешным в истории Warner Bros.
17. Али Вонг стала первой азиатской победительницей в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале"
Давайн получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Оставленные".
37-летняя звезда блистала в платье Rodarte и украшениях от Reza и Effy.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот теперь найдите в Билли Айлише эту схоластику.
А почему без членов? Какое то ущемление , дискриминация по половому признаку! В какой момент всё накрылось женскими половыми органами, которые тут же стали символом добра?!