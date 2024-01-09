40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"

Джиллиан Андерсон, сыгравшая в сериале "Половое воспитание" секс-терапевта, надела бальное платье без бретелек, которое на первый взгляд казалось довольно простым и скромным.

Однако объемная юбка была украшена вышивкой в виде вульвы.

Наряд создала дизайнер Габриэла Херст. Сама актриса прокомментировала: "Я надела его по многим причинам. Оно соответствует бренду и усыпано пионами!".