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40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"

40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"

Автор:
09 января 2024 10:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   звезда   знаменитости   золотой глобус   наряд   церемония   
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7 января в Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". В то время как "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом, "Барби" завоевала награду в номинации "Кинематографические и кассовые достижения". Внимание прессы, конечно же, привлекли образы звёзд на красной дорожке. Перед вами самые интересные выходы.

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Джиллиан Андерсон, сыгравшая в сериале "Половое воспитание" секс-терапевта, надела бальное платье без бретелек, которое на первый взгляд казалось довольно простым и скромным.

Однако объемная юбка была украшена вышивкой в виде вульвы.

Наряд создала дизайнер Габриэла Херст. Сама актриса прокомментировала: "Я надела его по многим причинам. Оно соответствует бренду и усыпано пионами!".


Марго предстала в очередном образе куклы Барби. Наряд 1977 года воссоздал бренд Armani.

Летом фильм о Барби собрал в мировом прокате 1,4 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2023 года и самым успешным в истории Warner Bros.

Давайн получила награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Оставленные".

37-летняя звезда блистала в платье Rodarte и украшениях от Reza и Effy.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёр   звезда   знаменитости   золотой глобус   наряд   церемония   
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12  комментариев
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Предлагаю продолжить последовательность настоящей классикой
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61
Александр 8 минут назад
Как говорила Ф. Раневская - под каждым павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жпа.
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3k
Autumn2015 9 минут назад
Минус дизайнеру платья Марго Робби - линия бюста не должна так оттопыриваться. Если кто-то что-то наглядел в вышивке на бледном платье Андерсон- это его испорченность, там может быть все что угодно , в этих абстрактных линиях.
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0
Миша 22 минуты назад
Какая то чужая жизнь из параллельной вселенной, как то вообще не цепляет и не интересно. Лайк, если думаешь так же)
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47
Хельга Полчаса назад
Какие-то все страшные...Один Ди Каприо сияет.
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420
Arts Sitnikov 37 минут назад
Пусть и все заокеанские, но выглядят хотя бы прилично, в отличие от шлюхонарядов на премии "Грэмми"
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12k
Sapsan 40 минут назад
"Схоластика – это направление в средневековой философии, которое развивалось в христианской Европе примерно с IX по XVII век. Название происходит от греческого слова "схоле", что означает "досуг", но в древности это слово также использовали для обозначения "места диспута" или "школы". Схоластика стремилась соединить религиозные учения христианства с логическими принципами древнегреческой философии, преимущественно Аристотеля. Школьники, или схоласты, прилагали максимум усилий, чтобы гармонизировать веру и разум, а также разрешить теологические противоречия. Они использовали строгий диалектический метод обсуждения, чтобы исследовать и систематизировать знания. В итоге, схоластика создала обширный интеллектуальный корпус, который повлиял на многие поколения мыслителей".
Вот теперь найдите в Билли Айлише эту схоластику.
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3k
Lena 50 минут назад
Селена Гомес красотка даже когда в теле, но вот наряд совсем неудачный - весь верх сплющило и телеса как тесто выпирают из под ткани. Билли Айлиш вообще зря пришла - выглядит ужасно, глаза прозрачные как у рыбы и еще и взгляд "томный" не прибавляет ей не красоты ни изюминки.
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23k
сеньор Леонсио Час назад
объемная юбка была украшена вышивкой в виде вульвы.(ц)
А почему без членов? Какое то ущемление , дискриминация по половому признаку! В какой момент всё накрылось женскими половыми органами, которые тут же стали символом добра?!
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