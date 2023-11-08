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Николас Кейдж рассказал, что раньше расстраивался из-за мемов с собой

Николас Кейдж рассказал, что раньше расстраивался из-за мемов с собой

Автор:
08 ноября 2023 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Мемы   актёр   знаменитости   кино   николас кейдж   
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Голливудский актёр Николас Кейдж успел сняться во множестве интересных фильмов. Актёрская игра и некоторые факты из личной жизни закрепили за Кейджем статус живого мема. В одном из недавних интервью актёр высказался о своей интернет-популярности и мемах с ним.

Николас Кейдж дал большое интервью The Guardian, и во время разговора речь зашла о популярности актёра в интернете и многочисленных мемах с ним.

Кейдж допускает, что стал первым артистом, который прошёл через подобную «мемофикацию». Однако поначалу ему было непросто смириться с ситуацией, когда некоторые его фильмы служили лишь основой для шуток среди зрителей.

Кто-то собрал отдельные сцены из разных фильмов, где у моих героев случается нервный срыв, но не пояснил, почему персонажи дошли до такого состояния. Я был расстроен, так как не понимал, извлекают ли люди что-то кроме шуток из этих картин.

Николас Кейдж, актёр

Кейдж признался, что смирился с интернет-славой только со временем, так как понял — он не может повлиять на ситуацию.


Я стал актёром из-за того, что эта работа трогала меня больше остальных форм искусства. Я пошёл в кино не для того, чтобы стать мемом. Это было новым опытом для меня, с которым я смирился, но пришлось потрудиться. Я начал думать, что, возможно, шутки заставят кого-то ознакомиться с фильмами.

Николас Кейдж, актёр



А какой у вас любимый фильм с Николасом Кейджем?

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Метки: Видео   Мемы   актёр   знаменитости   кино   николас кейдж   
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12k
Sapsan 43 минуты назад
В копилочку)

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11k
GRuslan Полчаса назад
Без лица мне больше всего нраица с Кейджем. Да и Траволта там был супер. Надо как нить пересмотреть, бодренький боевичок 90х.
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