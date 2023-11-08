Николас Кейдж рассказал, что раньше расстраивался из-за мемов с собой

Я стал актёром из-за того, что эта работа трогала меня больше остальных форм искусства. Я пошёл в кино не для того, чтобы стать мемом. Это было новым опытом для меня, с которым я смирился, но пришлось потрудиться. Я начал думать, что, возможно, шутки заставят кого-то ознакомиться с фильмами.