Николас Кейдж рассказал, что раньше расстраивался из-за мемов с собой

Голливудский актёр Николас Кейдж успел сняться во множестве интересных фильмов. Актёрская игра и некоторые факты из личной жизни закрепили за Кейджем статус живого мема. В одном из недавних интервью актёр высказался о своей интернет-популярности и мемах с ним.
Николас Кейдж дал большое интервью The Guardian, и во время разговора речь зашла о популярности актёра в интернете и многочисленных мемах с ним.
Кейдж допускает, что стал первым артистом, который прошёл через подобную «мемофикацию». Однако поначалу ему было непросто смириться с ситуацией, когда некоторые его фильмы служили лишь основой для шуток среди зрителей.
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Кто-то собрал отдельные сцены из разных фильмов, где у моих героев случается нервный срыв, но не пояснил, почему персонажи дошли до такого состояния. Я был расстроен, так как не понимал, извлекают ли люди что-то кроме шуток из этих картин.
Николас Кейдж, актёр
Кейдж признался, что смирился с интернет-славой только со временем, так как понял — он не может повлиять на ситуацию.
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Я стал актёром из-за того, что эта работа трогала меня больше остальных форм искусства. Я пошёл в кино не для того, чтобы стать мемом. Это было новым опытом для меня, с которым я смирился, но пришлось потрудиться. Я начал думать, что, возможно, шутки заставят кого-то ознакомиться с фильмами.
Николас Кейдж, актёр
А какой у вас любимый фильм с Николасом Кейджем?
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