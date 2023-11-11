11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали знаменитыми актёрами

Хочу представить вам несколько бывших рестлеров, которых все мы в большей или меньшей степени знаем по их работам в кинематографе.
Если внимательно посмотреть на голливудских качков, то можно с удивлением узнать, что добрая половина из них начинали свою карьеру с реслинга. Впрочем, в этом виде спортивного развлечения актёрское мастерство стоит далеко не на последнем месте. Так что логично, что самые харизматичные и талантливые уходят в большое кино.
Дуэйн «Скала» Джонсон — однозначно большая звезда, как в реслинге, так и в серьёзном кинематографе. Несколько «Форсажей», «Джуманджи: Зов джунглей», «Спасатели Малибу», «Царь скорпионов» — лишь небольшая часть работ Дуэйна.
Джон Сину вы также могли узнать по «Форсажам», в фильмах «Бамблби», «Морской пехотинец», «12 раундов» и других работах. Кстати, актёр явно обладает отличным чувством юмора. Иначе как объяснить его небольшую роль Кена-русалки в нашумевшей киноленте «Барби»? 🙂
Халк Хоган — настоящая легенда в мире реслинга. На самом деле, у Халка не так много громких ролей в кино, но тем не менее нам всем знакомы «Гром в Раю», «Мистер няня» и забавный «Силач Санта-Клаус».
Джесси Вентуру вы могли видеть в «Хищнике», «Бегущем человеке» и «Разрушителе». В общем, пик его актёрской карьеры пришёлся на конец 80-х и начало 90-х.
Харизматичный Дэйв Батиста просто не мог не выйти за пределы реслинга. Благодаря его актёрскому таланту теперь мы можем лицезреть Дэйва в «Стражах галактики», «Дюне», «Риддике», «Плане побега» и многих других фильмах.
У Стива Остина не так много громких проектов, и тем не менее он снимался в таких картинах как «Неудержимые», «Всё или ничего», «Отдача» и ещё в ряде проектов.
«Безумный Макс: Дорога ярости», «Троя», «Конан-варвар» — лишь часть кинолент, где успел сняться Нэйтан.
В фильмографию Кевина Нэша входят картины «Каратель», «Всё или ничего», «Супер Майк», «Рокки Бальбоа» и другие картины.
Самой громкой работой Мистера Ти стали съёмки во франшизе «Рокки». И этот опыт однозначно затмевает все иные фильмы актёра.
Гленн Джейкобс, известный под псевдонимом Кейн, сейчас является мэром округа Нокс, штата Теннесси. До того, как занять государственную должность в 2018 году, Гленн успел сняться в ряде фильмов. Самой яркой работой бывшего рестлера стала главная роль в фильме ужасов «Не вижу зла».
Саблезубый из «Людей Икс», Аякс из «Трои» и Майкл Майерс из «Хеллоуина» — это те роли, по которым вы точно узнаете Тайлера Мэйна.
Источник:
- Актёр Брайан Крэнстон собирается завершить карьеру
- Стеснительный парень, бывший рестлер и убийца с золотым сердцем: 5 историй из жизни Дэйва Батисты
- «Талантливый до неприличия»: жизнь, успех и любовь итальянца Адриано Челентано
- В «Укрощении строптивого» танцевал под детскую песенку: 10 интересных фактов об Адриано Челентано
- Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах
Чем-то серьезным выделяется Батиста, остальные играют мясо.