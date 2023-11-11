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11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали знаменитыми актёрами

11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали знаменитыми актёрами

Автор:
11 ноября 2023 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   актер   знаменитости   качок   кино   рестлер   сила   фильм   
2173
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Хочу представить вам несколько бывших рестлеров, которых все мы в большей или меньшей степени знаем по их работам в кинематографе.

Если внимательно посмотреть на голливудских качков, то можно с удивлением узнать, что добрая половина из них начинали свою карьеру с реслинга. Впрочем, в этом виде спортивного развлечения актёрское мастерство стоит далеко не на последнем месте. Так что логично, что самые харизматичные и талантливые уходят в большое кино.


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Дуэйн «Скала» Джонсон — однозначно большая звезда, как в реслинге, так и в серьёзном кинематографе. Несколько «Форсажей», «Джуманджи: Зов джунглей», «Спасатели Малибу», «Царь скорпионов» — лишь небольшая часть работ Дуэйна.

Джон Сину вы также могли узнать по «Форсажам», в фильмах «Бамблби», «Морской пехотинец», «12 раундов» и других работах. Кстати, актёр явно обладает отличным чувством юмора. Иначе как объяснить его небольшую роль Кена-русалки в нашумевшей киноленте «Барби»? 🙂

Халк Хоган — настоящая легенда в мире реслинга. На самом деле, у Халка не так много громких ролей в кино, но тем не менее нам всем знакомы «Гром в Раю», «Мистер няня» и забавный «Силач Санта-Клаус».

Джесси Вентуру вы могли видеть в «Хищнике», «Бегущем человеке» и «Разрушителе». В общем, пик его актёрской карьеры пришёлся на конец 80-х и начало 90-х.

Харизматичный Дэйв Батиста просто не мог не выйти за пределы реслинга. Благодаря его актёрскому таланту теперь мы можем лицезреть Дэйва в «Стражах галактики», «Дюне», «Риддике», «Плане побега» и многих других фильмах.

У Стива Остина не так много громких проектов, и тем не менее он снимался в таких картинах как «Неудержимые», «Всё или ничего», «Отдача» и ещё в ряде проектов.

«Безумный Макс: Дорога ярости», «Троя», «Конан-варвар» — лишь часть кинолент, где успел сняться Нэйтан.

В фильмографию Кевина Нэша входят картины «Каратель», «Всё или ничего», «Супер Майк», «Рокки Бальбоа» и другие картины.

Самой громкой работой Мистера Ти стали съёмки во франшизе «Рокки». И этот опыт однозначно затмевает все иные фильмы актёра.

Гленн Джейкобс, известный под псевдонимом Кейн, сейчас является мэром округа Нокс, штата Теннесси. До того, как занять государственную должность в 2018 году, Гленн успел сняться в ряде фильмов. Самой яркой работой бывшего рестлера стала главная роль в фильме ужасов «Не вижу зла».

Саблезубый из «Людей Икс», Аякс из «Трои» и Майкл Майерс из «Хеллоуина» — это те роли, по которым вы точно узнаете Тайлера Мэйна.


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Метки: Спорт   актер   знаменитости   качок   кино   рестлер   сила   фильм   
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Головасыр коричнештанник Час назад
Билл Голдберг

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38k
russger 6 минут назад
Рестлинг такая же херня как и актёрство. Шоу и только.
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22k
Valiko 6 минут назад
На фотке Разор Рамон, где должен быть Кэвин Нэш. Последний, к слову, обладает чуть не лучшими актерскими способностями из всего списка. Потому что, если отбросить субъективную симпатию к рестлерам, по сути роли у них бестолковые - чисто для тупых качков.
Чем-то серьезным выделяется Батиста, остальные играют мясо.
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88
Ксения Лукашенкова 10 минут назад
А Дин Эмброус( Джон Моксли)?
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2k
Digektor 22 минуты назад
На фото слева не Кевин Нэш, а Скотт Холл "Рейзор Рамон"
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411
Murych 24 минуты назад
А как же Бам Бам Биглоу?
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7k
Mixalych 2 часа назад
Батиста в Стражах галактики - это плюс.
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