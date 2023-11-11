11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали знаменитыми актёрами

Если внимательно посмотреть на голливудских качков, то можно с удивлением узнать, что добрая половина из них начинали свою карьеру с реслинга. Впрочем, в этом виде спортивного развлечения актёрское мастерство стоит далеко не на последнем месте. Так что логично, что самые харизматичные и талантливые уходят в большое кино.