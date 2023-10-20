Как выглядят и чем занимаются 20 детей знаменитостей

Оказывается, быть ребенком известных актеров или музыкантов вовсе не означает, что невозможно жить вполне обычной жизнью. И если одни выбирают для себя профессию далекую от шоу-бизнеса, то другие смело идут по стопам родителей. Да и почему бы не воспользоваться унаследованным талантом?
Колин Хэнкс пошел по стопам отца. К своим 45 годам он успел сняться в таких кино- и телепроектах, как "Страна чудаков", "Кинг-Конг", "Дом кролика", "Джуманджи", а также "Декстер", "Фарго" и "Хорошие парни".
Старший сын Тома Хэнкса также был удостоен нескольких наград и номинаций, в том числе получил награду "Восходящая звезда" на кинофестивале в Сан-Диего в 2005 году.
Тиндиебуа Агабу- приемный сын британских актеров Грега Уайза и Эммы Томпсон.
Эмма познакомилась с 16-летним Тинди, беженцем из Руанды, на мероприятии Совета по делам беженцев, где она работала волонтером.
Молодой человек получил два высших образования и говорит на восьми языках. Сейчас он занимается гуманитарной деятельностью и работает в специализированном подразделении британской полиции, где помогает таким же беженцам, как он.
София стала режиссером. Она наиболее известна по таким фильмам, как "Девственницы-самоубийцы", "Мария-Антуанетта", "Элитное общество" и "Трудности перевода", за который получила премию "Оскар".
Недавно 52-летняя София закончила работу над картиной "Присцилла", повествующей о семейной жизни Элвиса и Присциллы Пресли.
У Брюса Спрингстина трое детей от жены и соратницы по группе E Street Band Патти Скелфы: 33-летний Эван, 31-летняя Джессика и 29-летний Сэмюэл.
Младший сын обладателя "Грэмми" стал пожарным. В настоящее время он борется с огнем в штате Нью-Джерси, США.
У звезды фильма "Индиана Джонс" Харрисона Форда пятеро детей.
Первенец Бенджамин "Бен" Форд родился в 1966 году в браке с Мэри Маркард. Сейчас 57-летний Бен - успешный шеф-повар, владелец ресторана Ford's Filling Station. Он также написал кулинарную книгу "Укрощение пира: полевое руководство Бена Форда по авантюрной кулинарии".
Сын главного редактора американского издания журнала Vogue выбрал медицину. 38-летний Чарльз работает психиатром.
18-летняя девушка унаследовала красоту матери и харизму отца.
Дочь итальянской кинозвезды Моники Беллучи и французского актера Венсана Касселя уже дебютировала в фильме Лауры Лучетти "Прекрасное лето" (2023 г.) и успела стать востребованной моделью. В 14 лет она впервые вышла на подиум в Милане.
Свою музыкальную карьеру Элиот начала в 2010 году под псевдонимом I Blame Coco, после чего выпустила дебютный альбом "The Constant". Спустя 4 года она приняла решение петь под собственным именем.
Они также снималась в фильмах и телешоу, включая "Джентльмены" и "Не время умирать".
Две дочери актера фильма "Большой Лебовски" предпочли остаться в стороне от Голливуда. Изабель стала тренером личностного роста, а Хейли - дизайнером интерьеров в собственной компании Hayley Bridges Design.
Дакота дебютировала в кино в возрасте 10 лет, сыграв вместе с матерью второстепенную роль в комедии 1999 года "Женщина без правил".
В 2016 году она была номинирована на премию BAFTA за роль Анастейши Стил в эротической драме "Пятьдесят оттенков серого".
В следующем году на экраны выходит супергеройский фильм "Мадам Паутина" с Дакотой в главнойи роли.
Лила стала моделью в 14 лет. Она сотрудничала с ведущими брендами, дефилировала на показах Miu Miu, Fendi, Versace и Richard Quinn. А еще девушка произвела фуррор на Неделе моды в Милане в 2021 году - вышла на подиум с инсулиновой помпой. Лила с детства страдает диабетом 1 типа, но ведет активный образ жизни и вдохновляет окружающих.
Кайя, будто близняшка своей матери, с 17 лет участвует в показах самых престижных модных брендов. В 2018 году она получила титул "Модель года" на British Fashion Awards.
Джек наиболее известен ролью Хьюи Кэмпбелла в сатирическом супергеройском сериале "Парни". Актер снимался в "Голодных играх", "Крике", а также в нашумевшем "Оппенгеймере".
Сейчас он продолжает играть роль лейтенанта Брэда Боймлера в сериале "Звездный путь: Странные новые миры".
Дебют в скандальном сериале "Кумир" прославил Лили-Роуз, а компанию ей составил популярный певец The Weeknd. 23-летняя девушка не боится запретных тем и обнажаться на камеру.
Помимо того, что Лили является дочерью звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради, она также - крестная дочь рок-звезды Мэрилина Мэнсона.
И тут яблоко от яблони недалеко упало.
Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне дебютировала в романтической комедии "Вкус жизни" в 2007 году. Прорывом для нее стала роль Энджел Сальвадор в супергеройском фильме 2011 года "Люди Икс: Первый класс", за которую она была номинирована на премии Teen Choice Awards и Scream Award.
Хизер Луиза Маккартни изучала дизайн в колледже и стала гончаром.
60-летняя дочь участника группы The Beatles и известной американской художницы выпустила коллекцию керамики и домашней утвари под названием Heather McCartney Designs.
Дочь звезды телесериала "Частный детектив Магнум" выросла на ранчо, где начала заниматься верховой ездой. В дальнейшем она стала известной спортсменкой, впервые попав на соревнования по конкуру в возрасте 10 лет. Ханна завоевала множество наград. В сентябре 2022 года она участвовала в конном шоу Hampton Classic со своим конем Румпелем.
Несмотря на участие в нескольких кинокартинах, в том числе в "Потоках любви" и "Бешеном быке", в настоящее время Рафаэль сосредоточен на карьере брокера по недвижимости.
46-летний Де Ниро работает с такими звездными клиентами, как Джон Бон Джови и Рене Зеллвегер.
Актер Уилл Смит и певица Джада Пинкетт Смит явили на свет двух новых звезд: Уиллоу и Джейден Смит.
Если Уиллоу прославилась в музыкальной индустрии, выпустив несколько хитов, в том числе "Whip My Hair" и "Meet Me At Our Spot", то ее старший брат сосредоточился на актерской деятельности.
Джейден преуспел и в музыке, и в актерском мастерстве, но известность пришла к нему первой работы в кино вместе с отцом в номинированном на премию "Оскар" фильме "В погоне за счастьем" 2006 года.
Он также снялся в ремейках "День, когда Земля остановилась" и "Каратэ-пацан".
У легенды рок-музыки Рода Стюарта восемь детей от пяти женщин.
Он является отцом четырех дочерей: Сары, 59 лет, Кимберли, 44 года, Руби, 36 лет, и Рене, 31 год. А также четырех сыновей: Шона, 43 года, Лиама, 29 лет, Аластера Уоллеса, 17 лет, и Эйдена Патрика, 12 лет.
Рене в 2016 году окончила Лондонскую школу современного танца со степенью бакалавра. Она выступала на Международном фестивале танца в Гонконге и на фестивале Resolutions 2020 в The Place London.
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