Как выглядят и чем занимаются 20 детей знаменитостей

Актер Уилл Смит и певица Джада Пинкетт Смит явили на свет двух новых звезд: Уиллоу и Джейден Смит.

Если Уиллоу прославилась в музыкальной индустрии, выпустив несколько хитов, в том числе "Whip My Hair" и "Meet Me At Our Spot", то ее старший брат сосредоточился на актерской деятельности.

Джейден преуспел и в музыке, и в актерском мастерстве, но известность пришла к нему первой работы в кино вместе с отцом в номинированном на премию "Оскар" фильме "В погоне за счастьем" 2006 года.

Он также снялся в ремейках "День, когда Земля остановилась" и "Каратэ-пацан".