Как выглядят и чем занимаются 20 детей знаменитостей

Колин Хэнкс пошел по стопам отца. К своим 45 годам он успел сняться в таких кино- и телепроектах, как "Страна чудаков", "Кинг-Конг", "Дом кролика", "Джуманджи", а также "Декстер", "Фарго" и "Хорошие парни".

Старший сын Тома Хэнкса также был удостоен нескольких наград и номинаций, в том числе получил награду "Восходящая звезда" на кинофестивале в Сан-Диего в 2005 году.