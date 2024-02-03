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"Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после травли со стороны МИД Украины

"Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после травли со стороны МИД Украины

Автор:
03 февраля 2024 18:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Милош Бикович   Украина   актёр   белый лотос   знаменитости   канал НВО   отмена роли   
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HBO убрала Милоша Биковича из актёрского состава сериала. в котором он должен был начать сниматься. У Биковича с 2021 года российское гражданство - этого оказалось достаточно, чтобы из-за возмущений украинской общественности уроженца Сербии спешно заменили на кого-то другого.

Совсем недавно поклонники Милоша Биковича ликовали: любимый актёр выходит на голливудский уровень! Биковича утвердили на роль в сериале "Белый лотос". Он должен был сыграть в 3-м сезоне драмеди.


Однако такой расклад вызваk недоумение у украинцев. МИД Незалежной обратился к каналу, заявив, что Бикович "поддерживает геноцид и нарушает международное право", т.к. работает в России, поддерживает её внешнюю политику, неоднократно бывал в Крыму и вообще, по духу русский (кстати, насчет последнего украинцы не ошиблись - актёр и сам неоднократно об этом говорил).


В результате канал опубликовал заявление об "отмене" Биковича. Сам же актёр после случившегося поблагодарил всех, кто в него верил, но пояснил, что менять свои принципы не намерен. Артист, родившийся в Сербии и более 10 лет снимающийся в России, назвал всё это «торжеством абсурда и поражением искусства».



36-летнего Милоша Биковича зрители знают по работам в фильмах "Холоп" (2 части), сериалу "Магомаев", где он сыграл главную роль, а также по картинам "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград".

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Метки: Ynews   Милош Бикович   Украина   актёр   белый лотос   знаменитости   канал НВО   отмена роли   
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15  комментариев
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49k
Максим Т. Час назад
Я не знаю, кто это. Судя по всему - хороший человек. Дай ему Бог сил. Давно пора понять, что мир уже начал делиться на нормальных и всяких пид...ов и прочих "небинарных". И нормальных с каждым днем будет становиться только больше.
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462
Денис Веселов Полчаса назад
Да норм , и человек и актёр, мне нравится , колоритный парень.
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119
Деньги Есть 48 минут назад
Как он, имея российское гражданство, решил сниматься у тех, кто поддерживает Украину, в том числе и финансово? Артист он хороший, но пытается усидеть на двух стульях.
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Neo Час назад
Не знаю такого, но сразу видно: адекватный здравомыслящий чувак, всё верно сказал.
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401
Гепатит С Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
у мужика есть яйца и он не одевается в нейтральную форму под нейтральным флагом чтоб нарубить бабла . уважение таким.
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6k
Lexx Час назад
Тут достаточного того, что он серб. А с Сербией у нас дружба-жвачка.
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