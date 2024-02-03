"Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после травли со стороны МИД Украины

Однако такой расклад вызваk недоумение у украинцев. МИД Незалежной обратился к каналу, заявив, что Бикович "поддерживает геноцид и нарушает международное право", т.к. работает в России, поддерживает её внешнюю политику, неоднократно бывал в Крыму и вообще, по духу русский (кстати, насчет последнего украинцы не ошиблись - актёр и сам неоднократно об этом говорил).

В результате канал опубликовал заявление об "отмене" Биковича. Сам же актёр после случившегося поблагодарил всех, кто в него верил, но пояснил, что менять свои принципы не намерен. Артист, родившийся в Сербии и более 10 лет снимающийся в России, назвал всё это «торжеством абсурда и поражением искусства».



