"Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после травли со стороны МИД Украины

HBO убрала Милоша Биковича из актёрского состава сериала. в котором он должен был начать сниматься. У Биковича с 2021 года российское гражданство - этого оказалось достаточно, чтобы из-за возмущений украинской общественности уроженца Сербии спешно заменили на кого-то другого.
Совсем недавно поклонники Милоша Биковича ликовали: любимый актёр выходит на голливудский уровень! Биковича утвердили на роль в сериале "Белый лотос". Он должен был сыграть в 3-м сезоне драмеди.
Однако такой расклад вызваk недоумение у украинцев. МИД Незалежной обратился к каналу, заявив, что Бикович "поддерживает геноцид и нарушает международное право", т.к. работает в России, поддерживает её внешнюю политику, неоднократно бывал в Крыму и вообще, по духу русский (кстати, насчет последнего украинцы не ошиблись - актёр и сам неоднократно об этом говорил).
В результате канал опубликовал заявление об "отмене" Биковича. Сам же актёр после случившегося поблагодарил всех, кто в него верил, но пояснил, что менять свои принципы не намерен. Артист, родившийся в Сербии и более 10 лет снимающийся в России, назвал всё это «торжеством абсурда и поражением искусства».
36-летнего Милоша Биковича зрители знают по работам в фильмах "Холоп" (2 части), сериалу "Магомаев", где он сыграл главную роль, а также по картинам "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Балканский рубеж", "Отель Белград".
Источник:
- Клинтон, Джодж Буш, Марк Цуккерберг: в США рассекретили часть списка Эпштейна, сдававшего в сексуальное рабство детей и подростков
- "Вот для чего она в ноябре приезжала. Порешать. И порешала": СК РФ не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина* по статье о фейках
- Пирс Броснан прогулялся в Йеллоустонском парке и попал под суд
- 40 самых запоминающихся образов 81-й церемонии "Золотой глобус"
- Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года