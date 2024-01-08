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17 креативных рекламодателей, которые определённо заслуживают награды

17 креативных рекламодателей, которые определённо заслуживают награды

Автор:
08 января 2024 23:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Постараться   внимание   заслуживает   креативная   награды   прохожие   реклама   
2203
18

В наше время, когда реклама делает все возможное, мы привыкли видеть её повсюду. Будь то на улицах, в торговых центрах, в общественном транспорте или даже на крышах! Конечно, лучший способ привлечь внимание прохожих, это использовать свою изобретательность и креативность, и постараться действительно удивить людей. В этом посте вы увидите гениальные творения рекламщиков.

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Метки: Постараться   внимание   заслуживает   креативная   награды   прохожие   реклама   
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4  комментария
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412
zu4ara Полчаса назад
Вот какая правильная раньше реклама была...

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11k
BarOb 5 минут назад
"Жизнь слишком коротка для неподходящей работы" - это в точку
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920
Olufsen Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
Bill 55 минут назад
Реклама машинок “Hot Wheels” - по-моему, это въезд в центр Сингапура. Там, где при проезде под мостом с машины автоматически снимаются деньги.
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