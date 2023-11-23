KFC выпустили духи в виде куриной ножки с секретным ароматом

Флакончик этого парфюма стоит 3,99€ (383 рубля). В компании предлагают его использовать в качестве "дополнительной опции к любому меню". То есть, скорее всего, этими духами нужно пшикать еду, а не себя. Но с другой стороны, кто может запретить?