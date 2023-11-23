KFC выпустили духи в виде куриной ножки с секретным ароматом

В описании аромата говорится, что его можно использовать как дополнение к жареной курочке.
Бренд фаст-фуда KFC выпустил парфюм во флакончике в виде куриной ножки. В официальном аккаунте появился рекламный ролик, который ничем не уступает другим рекламным роликам мировых брендов. Короткий и экспрессивный. В описании аромата говорится: "неотразимый аромат с сочными нотами перца, вдохновлённый главным секретом Кентукки". Точные ноты не раскрываются.
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Флакончик этого парфюма стоит 3,99€ (383 рубля). В компании предлагают его использовать в качестве "дополнительной опции к любому меню". То есть, скорее всего, этими духами нужно пшикать еду, а не себя. Но с другой стороны, кто может запретить?
В официальном Twitter-аккаунте KFC представители рассказали, что предложение является эксклюзивным только для Испании. Остальные любители жареной курочки, видимо, обойдутся без дополнительных запахов.
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Синтетическая жрачка, не имеет запаха.
Надо же чем то возбуждать аппетит