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Примеры неэтичной рекламы, которая напрашивается на цензуру

Примеры неэтичной рекламы, которая напрашивается на цензуру

Автор:
27 ноября 2023 17:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   неэтичная реклама   реклама   старая реклама   ужасная реклама   фото   
1218
15

В мире, где реклама играет ключевую роль в формировании восприятия и привлечении внимания,, важно отслеживать тренды и делать крутой продукт. Но не все об этом думают. За креативностью и стремлением привлечь внимание потребителей иногда скрываются неэтичные методы

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Метки: Прикол   неэтичная реклама   реклама   старая реклама   ужасная реклама   фото   
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5  комментариев
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10k
hairov 49 минут назад
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33k
Teodor 2 минуты назад
- Дайте мыло и веревку...
- Вешаться собрались что-ли?
- Нет, плять, сейчас помоюсь и в горы пойду!
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41k
Сергей Полчаса назад
Выросло поколение Петросян-шоу.
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9k
sedoisever Час назад
Про пол и крышу, вполне себе с юмором и адекватно.
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3k
Наталья Час назад
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