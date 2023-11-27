Примеры неэтичной рекламы, которая напрашивается на цензуру

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В мире, где реклама играет ключевую роль в формировании восприятия и привлечении внимания,, важно отслеживать тренды и делать крутой продукт. Но не все об этом думают. За креативностью и стремлением привлечь внимание потребителей иногда скрываются неэтичные методы
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