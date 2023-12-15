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Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево

Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево

Автор:
15 декабря 2023 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дерево   Прикол   дети   новый год   реклама   рождество   
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Каждый год сеть британских универмагов John Lewis выпускает предрождественский рекламный ролик. В этот раз представитель компании решили рассказать историю о мальчике, который нашёл на ярмарке коробочку с надписью «Идеальное рождественское дерево» и решил вырастить дерево в доме.

В декабре все говорит о том, что скоро Новый год. Витрины магазинов украшены зимним декором, повсюду стоят елки и горят фонарики, а со всех экранов мы видим праздничную рекламу. Такая тенденция есть во всех странах, и многие рекламные ролики у нас прочно ассоциируются с праздниками. В Великобритании, например, в последние 15 лет сложилась негласная традиция: сеть магазинов John Lewis запускает тематическую рекламу, и именно с нее начинается отчет до праздников.

Первый подобный ролик от John Lewis вышел в 2007 году, и с тех пор их реклама стала настоящей классикой. Обычно видео выходят в ноябре, и британцы всегда их с нетерпением ждут. Эти ролики очень трогательные, напоминают о вечных ценностях и семейных традициях.

В этот раз зрителям показали ролик о том, как мальчик решил посадить елку, с любовью за ней ухаживал, но у него выросло не то, что он предполагал. Вместо пушистой елочки в горшке оказалась гигантская венерина мухоловка.

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Метки: Видео   Дерево   Прикол   дети   новый год   реклама   рождество   
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3  комментария
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18k
banzai7 49 минут назад
Так себе рождественская история.
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Провокатор 7 минут назад
Бабушка, мама, старшая сестра, сын, неплохой дом. А где ПАПА?
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2k
Илья 40 минут назад
Растение я так понимаю плотоядное .
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