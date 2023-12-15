Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево

Каждый год сеть британских универмагов John Lewis выпускает предрождественский рекламный ролик. В этот раз представитель компании решили рассказать историю о мальчике, который нашёл на ярмарке коробочку с надписью «Идеальное рождественское дерево» и решил вырастить дерево в доме.
В декабре все говорит о том, что скоро Новый год. Витрины магазинов украшены зимним декором, повсюду стоят елки и горят фонарики, а со всех экранов мы видим праздничную рекламу. Такая тенденция есть во всех странах, и многие рекламные ролики у нас прочно ассоциируются с праздниками. В Великобритании, например, в последние 15 лет сложилась негласная традиция: сеть магазинов John Lewis запускает тематическую рекламу, и именно с нее начинается отчет до праздников.
Первый подобный ролик от John Lewis вышел в 2007 году, и с тех пор их реклама стала настоящей классикой. Обычно видео выходят в ноябре, и британцы всегда их с нетерпением ждут. Эти ролики очень трогательные, напоминают о вечных ценностях и семейных традициях.
В этот раз зрителям показали ролик о том, как мальчик решил посадить елку, с любовью за ней ухаживал, но у него выросло не то, что он предполагал. Вместо пушистой елочки в горшке оказалась гигантская венерина мухоловка.
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