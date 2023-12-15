Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево

В декабре все говорит о том, что скоро Новый год. Витрины магазинов украшены зимним декором, повсюду стоят елки и горят фонарики, а со всех экранов мы видим праздничную рекламу. Такая тенденция есть во всех странах, и многие рекламные ролики у нас прочно ассоциируются с праздниками. В Великобритании, например, в последние 15 лет сложилась негласная традиция: сеть магазинов John Lewis запускает тематическую рекламу, и именно с нее начинается отчет до праздников.