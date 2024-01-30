В Питере экстремал залез на статую, венчающую крышу Главного штаба

Крыша Главного штаба в Питере не даёт покоя любителям острых ощущений. Из года в год молодые и не очень люди штурмуют охраняемое здание, карабкаются на статуи коней и делают селфи.

Почему именно это здание и в чём крутизна сделать фото с каменным конём - никто из них объяснить не может. Но всё равно лезут.

Один из таких экстремалов сегодня снова навёл шороху и оседлал статую коня. Опять же - объект охраняемый и входит в перечень культурного наследия России, а парень вёл себя на крыше здания как у себя дома.

Он снял панорамное видео округи с высоты птичьего полёта: