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В Питере экстремал залез на статую, венчающую крышу Главного штаба

В Питере экстремал залез на статую, венчающую крышу Главного штаба

Автор:
30 января 2024 17:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Главный штаб   Питер   Санкт-Петербург   руфер   экстремал   эрмитаж   
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Он пробрался на охраняемый объект и стал позировать перед камерами.

Крыша Главного штаба в Питере не даёт покоя любителям острых ощущений. Из года в год молодые и не очень люди штурмуют охраняемое здание, карабкаются на статуи коней и делают селфи.

Почему именно это здание и в чём крутизна сделать фото с каменным конём - никто из них объяснить не может. Но всё равно лезут.

Один из таких экстремалов сегодня снова навёл шороху и оседлал статую коня. Опять же - объект охраняемый и входит в перечень культурного наследия России, а парень вёл себя на крыше здания как у себя дома.

Он снял панорамное видео округи с высоты птичьего полёта:

Потом его заметили зеваки на площади:

И за всё это время ему никто не помешал… Прямо как парашютисту из Балашихи - на прошедших выходных мужик залез на крышу многоэтажки и сиганул с парашютом. Ему ещё повезло, что не разбился.

Экстремала ищет полиция, но не факт, что найдёт. Как и того «руфера» из Питера

Источник:

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Метки: Видео   Главный штаб   Питер   Санкт-Петербург   руфер   экстремал   эрмитаж   
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14  комментариев
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19k
SandMANn 2 часа назад
По ходу мобрезервистов в РФ есть приличный потенциал
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1k
Kra 23 минуты назад
Работу ему надо, связанную с риском...
Пусть бы окна мыл снаружи высоток... И денег бы заработал, им там неплохо платят
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Только снайпер вылечит его от дебилизма
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12k
Vampire Полчаса назад
Как то поднял тему выполнения законов с друзьями, живущими "за бугром". Закон - незыблем. Это в России - если нельзя, но хочется, значит можно. На Западе не так, в любой момент на тебя могут "настучать" друзья, коллеги, соседи, прохожие... Выполнить закон гораздо дешевле чем нарушить. В конце концов это воспитывает стойкую привычку. В России не так.
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2k
rudenkov Полчаса назад
Главный штаб Эрмитажа. Не все ведь знают.
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3k
r.a.t. Час назад
Они ждут его

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34k
Юр21 Час назад
Поймать и презентовать годиками тремя за хулиганство, пусть самоутверждается на зоне.
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6k
livaneth Час назад
Слабак! На лошадь каждый может. Попробовал бы на ангела.
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3k
Максим Макашев Час назад
Жаль, что этот патлатый звономудд не скувырнулся оттуда вниз. Правда коммунальщиков жалко: замывай мостовую от крови и "мешок с костями" укрывай до приезда тркповозки
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37k
Андрей Иванов Час назад
Надо ввести закон, что таких экстремалов с памятников снимают снайпера. Задрали уже
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168
ruslan d 2 часа назад
Ха, у нас на Арбате вечно на памятник лезут ... и на Крымский мост
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August

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