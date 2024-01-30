В Питере экстремал залез на статую, венчающую крышу Главного штаба

Он пробрался на охраняемый объект и стал позировать перед камерами.
Крыша Главного штаба в Питере не даёт покоя любителям острых ощущений. Из года в год молодые и не очень люди штурмуют охраняемое здание, карабкаются на статуи коней и делают селфи.
Почему именно это здание и в чём крутизна сделать фото с каменным конём - никто из них объяснить не может. Но всё равно лезут.
Один из таких экстремалов сегодня снова навёл шороху и оседлал статую коня. Опять же - объект охраняемый и входит в перечень культурного наследия России, а парень вёл себя на крыше здания как у себя дома.
Он снял панорамное видео округи с высоты птичьего полёта:
Источник:
Потом его заметили зеваки на площади:
Источник:
И за всё это время ему никто не помешал… Прямо как парашютисту из Балашихи - на прошедших выходных мужик залез на крышу многоэтажки и сиганул с парашютом. Ему ещё повезло, что не разбился.
Источник:
Экстремала ищет полиция, но не факт, что найдёт. Как и того «руфера» из Питера
Источник:
- В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом 1913 года постройки
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
- Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат
- «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
Пусть бы окна мыл снаружи высоток... И денег бы заработал, им там неплохо платят