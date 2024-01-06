В Петербурге впервые передвинули историческое здание





В Петербурге исторический корпус Императорского воспитательного дома, который находится на набережной Черной речки, 1, передвинули на 52 м в процессе строительстве нового жилищного комплекса.

Процесс переноса здания разделили на несколько этапов.

Сначала металлической арматурой укрепили внешний фасад, а затем установили две железобетонные плиты в подвале.

Одна из них, верхняя, была опорой строения, а во вторую опирались домкраты, с помощью которых поднимали верхнюю плиту вместе с домом.

Затем конструкцию передвигали по роликовой системе.





