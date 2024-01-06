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В Петербурге впервые передвинули историческое здание

В Петербурге впервые передвинули историческое здание

Автор:
06 января 2024 16:44
Метки: Петербург   здание   передвинули   
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Речь идет об историческом корпусе Императорского воспитательного дома, 1913 года, на Черной речке. Конечно, ничего необычного в этом нет, здания двигают по всему миру и давно. Но всё таки это делают не каждый день, в Петербурге - впервые.


В Петербурге исторический корпус Императорского воспитательного дома, который находится на набережной Черной речки, 1, передвинули на 52 м в процессе строительстве нового жилищного комплекса.

Процесс переноса здания разделили на несколько этапов.

Сначала металлической арматурой укрепили внешний фасад, а затем установили две железобетонные плиты в подвале.

Одна из них, верхняя, была опорой строения, а во вторую опирались домкраты, с помощью которых поднимали верхнюю плиту вместе с домом.

Затем конструкцию передвигали по роликовой системе.




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Метки: Петербург   здание   передвинули   
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
а рядом воткнут "человейник"
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112
Игорь 8 минут назад
Да уж... после передвижки и новой застройки этот исторический домик вообще растворился на фоне высотки... А что, деньги ныне всё решают...
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1k
alex Полчаса назад
В Питере куда не плюнь везде историческая ценность. Зайдешь в бомжатник, где крысы больше собак бегают, а тронуть на ремонт только с разрешения историко-архитектурного комитета! И цена ремонта и реставрации такая что можно два лахта-центра построить
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