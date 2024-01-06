В Петербурге впервые передвинули историческое здание

Речь идет об историческом корпусе Императорского воспитательного дома, 1913 года, на Черной речке. Конечно, ничего необычного в этом нет, здания двигают по всему миру и давно. Но всё таки это делают не каждый день, в Петербурге - впервые.
В Петербурге исторический корпус Императорского воспитательного дома, который находится на набережной Черной речки, 1, передвинули на 52 м в процессе строительстве нового жилищного комплекса.
Процесс переноса здания разделили на несколько этапов.
Сначала металлической арматурой укрепили внешний фасад, а затем установили две железобетонные плиты в подвале.
Одна из них, верхняя, была опорой строения, а во вторую опирались домкраты, с помощью которых поднимали верхнюю плиту вместе с домом.
Затем конструкцию передвигали по роликовой системе.
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