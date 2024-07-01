Болеешь – ляг на рельсы в Джакарте

А где можно полежать для здоровьица?

Популярным стал конкретный отрезок пути в Джакарте, потому что тут отрезок между поездами меньше. А значит, что и вставать реже надо, и гоняют реже (а их гоняют), и меньше шансов попасть под поезд.

Согласно старой истории в Рава Буайя один китаец сам лег на рельсы, потому что устал влачить жалкое существование с парализованными конечностями. Но внезапно, когда поезд поехал, он смог вскочить! Сам, то есть произошло чудодейственное исцеление. Но это все легенды.