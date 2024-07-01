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Болеешь – ляг на рельсы в Джакарте

Болеешь – ляг на рельсы в Джакарте

Автор:
01 июля 2024 08:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Индонезия   болезнь   в мире   джакарта   люди   рельсы   фото   
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В Индонезии есть интересный способ лечения разнообразных болей в теле и костях – нужно пойти и лечь на железнодорожные пути. Местные жители считают, что по рельсам идет слабый ток, который воздействует на тело живительно и возвращает ему силы.

Есть в этом деле и врачи-терапевты, которые указывают, как правильно лежать на рельсах - чтобы качаться ногами и головой двух рельс. Чтобы «жизненная энергия» циркулировала и проходила через тело. Причем лечить так можно самые разные болезни – от артрита до диабета, не говоря уже о болях в разных конечностях.

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А где можно полежать для здоровьица?

Популярным стал конкретный отрезок пути в Джакарте, потому что тут отрезок между поездами меньше. А значит, что и вставать реже надо, и гоняют реже (а их гоняют), и меньше шансов попасть под поезд.

Согласно старой истории в Рава Буайя один китаец сам лег на рельсы, потому что устал влачить жалкое существование с парализованными конечностями. Но внезапно, когда поезд поехал, он смог вскочить! Сам, то есть произошло чудодейственное исцеление. Но это все легенды.

При этом лечение рельсами стало таким популярным, что в определенные дни там целая толпа и поезд. Терапевт приходит с богатыми клиентами и дает советы, но в основном следит, чтобы согнать всех вовремя с путей.

Откуда в их головах такое взялось?

От бедности, как рождаются странные способы лечения болезней в Индии (там любят живых рыбок глотать для лечения сложных болезней).

Многие из них не могут позволить себе даже осмотр у врача, потому приходится находить методы лечения по сарафанному радио.

Визит к врачу стоит около 10 тысяч рупий, что при официально более чем 24 миллионах бедных в стране для большей части жителей очень большие, а для семьи с несколькими детьми неподъемные траты. Потому детей тоже кладут на рельсы, когда они вырастают достаточно, чтобы касаться сразу двух рельс.

Какой-то смысл в таком лечении может быть, даже врачи признают. Но только для ослабления хронических болей. У особо чувствительных людей электрический ток, проходящий по телу, может снижать чувствительность к старой боли за счет воздействия на нервы.

Но никаких официальных исследований об эффективности лечения рельсами не проводилось.

Но местные говорят, что результат говорит сам за себя – им стало легче, а другого способа получить облегчение они не нашли. Больше похоже на самоубеждение и верования, некоторым становится легче от медитаций или молитв, например.

Кстати, ни аварий, ни одного погибшего на счету рельсовой терапии нет. Все очень кучно срываются с места. Наверное, дело в том, что происходит все в Индонезии, а не в Индии.

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Метки: Индонезия   болезнь   в мире   джакарта   люди   рельсы   фото   
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7  комментариев
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11k
Alex 2 часа назад
Радикальным Мусульманам и любителям никабов на заметку
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Alexander Alex 2 часа назад
да, но есть ньюанс. вакхабитам поможет только если поезд пройдет.
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415
rus 19 минут назад
В России хорошо все лечит контактный рельс в метро.
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364
Роман 51 минуту назад
физиотерапия епта
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14k
Djeff 56 минут назад
Тот случай, когда вакуум знаний заполнен религиозными предрассудками.
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8k
S__D 2 часа назад
дело в том, что происходит все в Индонезии, а не в Индии
.
Выходит, в Индонезии публика пошустрее будет.
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7k
Lexx 2 часа назад
Возле стрелки точно нет никакого лечебного тока.
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Anarasius
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