Болеешь – ляг на рельсы в Джакарте

В Индонезии есть интересный способ лечения разнообразных болей в теле и костях – нужно пойти и лечь на железнодорожные пути. Местные жители считают, что по рельсам идет слабый ток, который воздействует на тело живительно и возвращает ему силы.
Есть в этом деле и врачи-терапевты, которые указывают, как правильно лежать на рельсах - чтобы качаться ногами и головой двух рельс. Чтобы «жизненная энергия» циркулировала и проходила через тело. Причем лечить так можно самые разные болезни – от артрита до диабета, не говоря уже о болях в разных конечностях.
А где можно полежать для здоровьица?
Популярным стал конкретный отрезок пути в Джакарте, потому что тут отрезок между поездами меньше. А значит, что и вставать реже надо, и гоняют реже (а их гоняют), и меньше шансов попасть под поезд.
Согласно старой истории в Рава Буайя один китаец сам лег на рельсы, потому что устал влачить жалкое существование с парализованными конечностями. Но внезапно, когда поезд поехал, он смог вскочить! Сам, то есть произошло чудодейственное исцеление. Но это все легенды.
При этом лечение рельсами стало таким популярным, что в определенные дни там целая толпа и поезд. Терапевт приходит с богатыми клиентами и дает советы, но в основном следит, чтобы согнать всех вовремя с путей.
Откуда в их головах такое взялось?
От бедности, как рождаются странные способы лечения болезней в Индии (там любят живых рыбок глотать для лечения сложных болезней).
Многие из них не могут позволить себе даже осмотр у врача, потому приходится находить методы лечения по сарафанному радио.
Визит к врачу стоит около 10 тысяч рупий, что при официально более чем 24 миллионах бедных в стране для большей части жителей очень большие, а для семьи с несколькими детьми неподъемные траты. Потому детей тоже кладут на рельсы, когда они вырастают достаточно, чтобы касаться сразу двух рельс.
Какой-то смысл в таком лечении может быть, даже врачи признают. Но только для ослабления хронических болей. У особо чувствительных людей электрический ток, проходящий по телу, может снижать чувствительность к старой боли за счет воздействия на нервы.
Но никаких официальных исследований об эффективности лечения рельсами не проводилось.
Но местные говорят, что результат говорит сам за себя – им стало легче, а другого способа получить облегчение они не нашли. Больше похоже на самоубеждение и верования, некоторым становится легче от медитаций или молитв, например.
Кстати, ни аварий, ни одного погибшего на счету рельсовой терапии нет. Все очень кучно срываются с места. Наверное, дело в том, что происходит все в Индонезии, а не в Индии.
Источник:
- Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге
- Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера
- Поезд повредил вестибюль станции “Матвеевская” в Москве
- Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
- Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах
.
Выходит, в Индонезии публика пошустрее будет.