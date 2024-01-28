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Ограбление года: в Петербурге вор захотел лёгких денег и подпалил манекен с женской одеждой

Ограбление года: в Петербурге вор захотел лёгких денег и подпалил манекен с женской одеждой

Автор:
28 января 2024 20:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   вор   магазин   манекен   одежда   
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Богаче он не стал, а вот уголовное дело заработал.

26 января в один из ТЦ в Питере зашёл молодой человек. Он заметил манекены возле магазина с женской одеждой и тут же решил прибрать к рукам эти модные и дорогие шмотки.

Но была проблема - все вещи предусмотрительно привязали к манекенам верёвкой. Незадачливый воришка не придумал ничего лучше, чем поджечь её зажигалкой.

Так и сделал - и даже успел украсть одну из вещей и уйти. А потом огонь перекинулся на манекен, но его успели потушить сотрудники магазина.

Ну а горе-воришку скрутили охранники на выходе из ТЦ и передали силовикам.  Нелепое «фаер-шоу» закончилось уголовным делом.


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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   вор   магазин   манекен   одежда   
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4  комментария
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6k
Трям 2 часа назад
Сразу подумал - гомосек или черножопый. Первый вариант сработал...
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10k
Павел 47 минут назад
Не фартануло!
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3k
Deniss 48 минут назад
вот молодец
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Очередной идиот назвал вора воришкой.
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August

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