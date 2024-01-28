Ограбление года: в Петербурге вор захотел лёгких денег и подпалил манекен с женской одеждой

Богаче он не стал, а вот уголовное дело заработал.
26 января в один из ТЦ в Питере зашёл молодой человек. Он заметил манекены возле магазина с женской одеждой и тут же решил прибрать к рукам эти модные и дорогие шмотки.
Но была проблема - все вещи предусмотрительно привязали к манекенам верёвкой. Незадачливый воришка не придумал ничего лучше, чем поджечь её зажигалкой.
Так и сделал - и даже успел украсть одну из вещей и уйти. А потом огонь перекинулся на манекен, но его успели потушить сотрудники магазина.
Источник:
Ну а горе-воришку скрутили охранники на выходе из ТЦ и передали силовикам. Нелепое «фаер-шоу» закончилось уголовным делом.
Источник:
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
- «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
- Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
- В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом 1913 года постройки