Ограбление года: в Петербурге вор захотел лёгких денег и подпалил манекен с женской одеждой

26 января в один из ТЦ в Питере зашёл молодой человек. Он заметил манекены возле магазина с женской одеждой и тут же решил прибрать к рукам эти модные и дорогие шмотки.

Но была проблема - все вещи предусмотрительно привязали к манекенам верёвкой. Незадачливый воришка не придумал ничего лучше, чем поджечь её зажигалкой.

Так и сделал - и даже успел украсть одну из вещей и уйти. А потом огонь перекинулся на манекен, но его успели потушить сотрудники магазина.