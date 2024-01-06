Это точно тюрьма?: террорист, который отправил на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Тогда власти исправительного заведения показали кадры его содержания и всерьёз удивили общественность.
Андерс Брейвик - 44-летний террорист из Норвегии.
22 июля 2011 года Брейвик он взорвал заминированный автомобиль в Осло, от этого погибло 8 человек. А потом он отправился в молодежный летний лагерь на острове Утейя и расстрелял там 69 отдыхающих.
Мотивом стали неонацистские взгляды Брейвика и его исламофобия. Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам, а он якобы должен стать защитником государства. Насколько известно, среди жертв тех страшных терактов, мигрантов не было.
Брейвика поймали, отдали под суд и приговорили к 21 году тюрьмы - тогда это была высшая мера по норвежским законам. В приговоре было условие, что по истечению этого срока Брейвику надо пройти экспертизу. Если выяснится, что он остался опасен для окружающих - террориста снова отправят в тюрьму на неопределённый срок.
Позже Брейвик подал апелляцию, но проиграл. А Европейский суд по правам человека его дело рассматривать отказался. Восемь лет Андерс просидел в тюрьме Телемарк, там у него было три отдельных камеры, площадью 30 квадратов. От других сидельцев его изолировали.
А позже перевели в тюрьму Рингерике. Там он содержится под самым строгим из возможных режимов, он называется «особо высоким уровнем безопасности».
Теперь взгляните на эти условия содержания: с игровыми приставками, библиотекой, попугайчиками и тренажёрами.
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Как заявил адвокат Брейвика:
Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось.
Юрист посетовал, что запрет на контакты с другими заключёнными - это «крайне радикальное вмешательство в частную жизнь». И в таких «нечеловеческих» условиях его подзащитному приходится принимать антидепрессанты.
Напомним, что Брейвик убил 77 и ранил ещё 150 человек.
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Хихикает в трубку:
– Прикол хочешь? Короче, слушай. Иду, значит, шоппингую, смотрю: на обочине ежик лежит. Не клубочком, а навзничь, лапками кверху. И мордочка вся в кровище: машиной, наверное, сбило. Тут в пригородах кого только не давят! Ежи, лисы, змеи, иногда даже косули попадаются. Мне чего-то жалко его стало: завернула в газету, принесла домой (это точно, жалостливая: всех голубит, особенно мужиков бесхозных. – Авт.). Звоню Гельмуту, спрашиваю, что делать? Он мне: отнеси в больницу, там ветеринарное отделение есть. Ладно, несу. Зашла в кабинет. Встречает какой-то Айболит перекачанный: за два метра ростом, из халата две простыни сшить можно.
– Вас ист лось? – спрашивает. Вот уж, думаю, точно: лось. И прикинь: забыла, как по-немецки еж. Потом уже в словаре посмотрела: igel. Представляешь, иголка! Ну, сую ему бедолагу: мол, такое шайсе приключилось, кранкен животина, лечи, давай. Назвался лосем – люби ежиков…
Прибрось, так он по жизни Айболит оказался: рожа перекосилась, чуть не плачет.
– Бедауэрнсверт, – причитает, – тир!
Бедняжка, стало быть. Тампонами протер, чуть ли не облизал и укол засандалил. Блин, думаю, мало ежику своих иголок. И понес в операционную. Подождите, говорит, около часа.
Ну, уходить как-то стремно, жду. Часа через полтора выползает этот лось. Табло скорбное, как будто у меня тут родственник загибается. И вещает: мол, как хорошо, что вы вовремя принесли бедное существо. Травма-де, очень тяжелая: жить будет, но инвалидом останется. Сейчас, либе фройляйн, его забирать и даже навещать нельзя: ломняк после наркоза.
Я от такой заботы тихо охреневаю. А тут начинается полный ам энде. Айболит продолжает:
– Пару дней пациенту (nota bene: ежику!) придется полежать в отделении реанимации (для ежиков!!!), а потом сможете его забирать.
У меня, наверное, на лице было написано: "На хрена мне дома ежик-инвалид?!" Он спохватывается:
– Но, может быть, это для вас обременительно и чересчур ответственно (е-мое!!!). Тогда вы можете оформить животное в приют (блин!!). Если же все-таки вы решите приютить его, понадобятся некоторые формальности.
Понимаю, что ржать нельзя: немец грустный, как на похоронах фюрера. Гашу лыбу и спрашиваю:
– Какие формальности?
– Договор об опеке (над ежиком, елки-палки!!!), – отвечает, – а также характеристику из магистрата.
Я уже еле сдерживаюсь, чтобы не закатиться:
– Характеристику на животное? – спрашиваю.
Этот зоофил на полном серьезе отвечает:
– Нет, характеристика в отношении вашей семьи, фройляйн. В документе должны содержаться сведения о том, не обвинялись ли вы или члены вашей семье в насилии над животными (изо всех сил гоню из головы образ Гельмута, грубо сожительствующего с ежиком!!!). Кроме того, магистрат должен подтвердить, имеете ли вы материальные и жилищные условия, достаточные для опеки над животным (не слишком ли мы бедны для ежика). У меня, блин, еще сил хватило сказать: мол, я посоветуюсь с близкими, прежде чем пойти на такой ответственный шаг, как усыновление ежика. И спрашиваю:
– Сколько я должна за операцию?
Ответ меня додавил.
– О, нет, – говорит, – вы ничего не должны. У нас действует федеральная программа по спасению животных, пострадавших от людей.
И дальше зацени:
– Наоборот, вы получите премию в сумме ста евро за своевременное обращение к нам. Вам отправят деньги почтовым переводом (восемь, девять аут!!!). Мы благодарны за вашу доброту. Данке шен, фройляйн, ауфвидерзеен!
В общем, домой шла в полном угаре, смеяться уже сил не было. А потом чего-то грустно стало: вспомнила нашу больничку, когда тетка лежала после инфаркта. Как куски таскала три раза в день, белье, посуду. Умоляла, чтобы осмотрели и хоть зеленкой помазали. В итоге родилась такая максима: "Лучше быть ежиком в Германии, чем человеком – в России"...
…Вот где за державу-то обидно, камрады...
Источник: Анатолий Дворинков, "Версии" Источник: https://censor.net/ru/r2041https://censor.net/ru/r2041
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Это идеологогическое и морально-нравственное замещение и вытеснение звериной нацистской государственной политики и сущности.
Современной нацистской политики насильственного изъятия детей из нормальных семей для передачи в семьи извращенцев.
Нацистской политики евгеники и принудительной стерилизации, что происходило до 70-годов прошлого века.
Политики открытого расизма, что ещё совсем недавно подтвердила сотрудница норвежского консульства, где в Мурманской области она публично выразила ненависть к русским и русским женщинам, расистски заявив об их нечистоплотности.
Германоязычная Скандинавия - Швеция и Норвегия - изначально близки к германскому фашизму, что даже не скрывалось. После Второй мировой войны в этих странах долго и официально на государственном уровне проводилась политика рассового превосходства.
Их современная оголтелая русофобия неслучайность - она имеет мощный исторический фундамент.
Так что прекрасные тюрмы в Норвегии и Скандинавии в целом - это не гуманизм. Это пропаганда, точно такая же, как пропаганда о цветущем саде - пропаганда, которая прикрывает звериную, нацистскую сущность и культ превосходства.
Брейвик убил 77 исламистов и лиц, которые их поддерживают.
ЧТО ОН НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?
Россияне, мы можем его осуждать?
Мы сегодня убиваем нацистов и лиц их поддерживающих.
И ничего страшного, что там кто-то "левый" страдает...
БРЕЙВИК - эталон нашей внешней политики.