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Это точно тюрьма?: террорист, который отправил на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Это точно тюрьма?: террорист, который отправил на тот свет 77 человек, пожаловался на плохие условия содержания за решёткой

Автор:
06 января 2024 19:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   андерс брейвик   норвегия   террорист   тюрьма   условия   
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Тогда власти исправительного заведения показали кадры его содержания и всерьёз удивили общественность.

Андерс Брейвик - 44-летний террорист из Норвегии.

22 июля 2011 года Брейвик он взорвал заминированный автомобиль в Осло, от этого погибло 8 человек. А потом он отправился в молодежный летний лагерь на острове Утейя и расстрелял там 69 отдыхающих.

Мотивом стали неонацистские взгляды Брейвика и его исламофобия. Он считал, что власть и чиновники просто сдают страну мигрантам, а он якобы должен стать защитником государства. Насколько известно, среди жертв тех страшных терактов, мигрантов не было.

Брейвика поймали, отдали под суд и приговорили к 21 году тюрьмы - тогда это была высшая мера по норвежским законам. В приговоре было условие, что по истечению этого срока Брейвику надо пройти экспертизу. Если выяснится, что он остался опасен для окружающих - террориста снова отправят в тюрьму на неопределённый срок.

Позже Брейвик подал апелляцию, но проиграл. А Европейский суд по правам человека его дело рассматривать отказался. Восемь лет Андерс просидел в тюрьме Телемарк, там у него было три отдельных камеры, площадью 30 квадратов. От других сидельцев его изолировали.

А позже перевели в тюрьму Рингерике. Там он содержится под самым строгим из возможных режимов, он называется «особо высоким уровнем безопасности».

Теперь взгляните на эти условия содержания: с игровыми приставками, библиотекой, попугайчиками и тренажёрами.

Как заявил адвокат Брейвика:

Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось.

Юрист посетовал, что запрет на контакты с другими заключёнными - это «крайне радикальное вмешательство в частную жизнь». И в таких «нечеловеческих» условиях его подзащитному приходится принимать антидепрессанты.

Напомним, что Брейвик убил 77 и ранил ещё 150 человек.

Источник:

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Метки: Видео   андерс брейвик   норвегия   террорист   тюрьма   условия   
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15  комментариев
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6k
livaneth Час назад
В молодежный летний лагерь на острове Утейя приезжали 17-и летние парни, неназываемой национальности и неназываемой религиозной принадлежности, чтобы изучать там, не скажу что. Ни одного норвежца и ни одного блондина Брейвик не убил. Потому и условия содержания такие.
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2k
КАКАнгел 39 секунд назад
Его давно надо сделать министром по вопросам миграционной политики евросоюза. он доказал свою преданность делу и готовность и способность к работе на этом поприще.
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6k
Александр 12 минут назад
Мда... У меня квартирка поменьше.
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5k
Котэ 13 минут назад
и правильно сделал. овцеёбов нельзя пускать в нормальные страны
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4k
Aleks 23 минуты назад
Бывшая жена звонит из Берлина. Нарыла в инете "фашиста", развела на загс и отвалила в фатерлянд на ПМЖ. Привозила, кстати, показывать нареченного – реальный военнопленный: худой, шнобель из-за угла видать, морда вся в каких-то окопах и бруствера

Хихикает в трубку:
– Прикол хочешь? Короче, слушай. Иду, значит, шоппингую, смотрю: на обочине ежик лежит. Не клубочком, а навзничь, лапками кверху. И мордочка вся в кровище: машиной, наверное, сбило. Тут в пригородах кого только не давят! Ежи, лисы, змеи, иногда даже косули попадаются. Мне чего-то жалко его стало: завернула в газету, принесла домой (это точно, жалостливая: всех голубит, особенно мужиков бесхозных. – Авт.). Звоню Гельмуту, спрашиваю, что делать? Он мне: отнеси в больницу, там ветеринарное отделение есть. Ладно, несу. Зашла в кабинет. Встречает какой-то Айболит перекачанный: за два метра ростом, из халата две простыни сшить можно.

– Вас ист лось? – спрашивает. Вот уж, думаю, точно: лось. И прикинь: забыла, как по-немецки еж. Потом уже в словаре посмотрела: igel. Представляешь, иголка! Ну, сую ему бедолагу: мол, такое шайсе приключилось, кранкен животина, лечи, давай. Назвался лосем – люби ежиков…

Прибрось, так он по жизни Айболит оказался: рожа перекосилась, чуть не плачет.

– Бедауэрнсверт, – причитает, – тир!

Бедняжка, стало быть. Тампонами протер, чуть ли не облизал и укол засандалил. Блин, думаю, мало ежику своих иголок. И понес в операционную. Подождите, говорит, около часа.

Ну, уходить как-то стремно, жду. Часа через полтора выползает этот лось. Табло скорбное, как будто у меня тут родственник загибается. И вещает: мол, как хорошо, что вы вовремя принесли бедное существо. Травма-де, очень тяжелая: жить будет, но инвалидом останется. Сейчас, либе фройляйн, его забирать и даже навещать нельзя: ломняк после наркоза.

Я от такой заботы тихо охреневаю. А тут начинается полный ам энде. Айболит продолжает:

– Пару дней пациенту (nota bene: ежику!) придется полежать в отделении реанимации (для ежиков!!!), а потом сможете его забирать.

У меня, наверное, на лице было написано: "На хрена мне дома ежик-инвалид?!" Он спохватывается:

– Но, может быть, это для вас обременительно и чересчур ответственно (е-мое!!!). Тогда вы можете оформить животное в приют (блин!!). Если же все-таки вы решите приютить его, понадобятся некоторые формальности.

Понимаю, что ржать нельзя: немец грустный, как на похоронах фюрера. Гашу лыбу и спрашиваю:

– Какие формальности?

– Договор об опеке (над ежиком, елки-палки!!!), – отвечает, – а также характеристику из магистрата.

Я уже еле сдерживаюсь, чтобы не закатиться:

– Характеристику на животное? – спрашиваю.

Этот зоофил на полном серьезе отвечает:

– Нет, характеристика в отношении вашей семьи, фройляйн. В документе должны содержаться сведения о том, не обвинялись ли вы или члены вашей семье в насилии над животными (изо всех сил гоню из головы образ Гельмута, грубо сожительствующего с ежиком!!!). Кроме того, магистрат должен подтвердить, имеете ли вы материальные и жилищные условия, достаточные для опеки над животным (не слишком ли мы бедны для ежика). У меня, блин, еще сил хватило сказать: мол, я посоветуюсь с близкими, прежде чем пойти на такой ответственный шаг, как усыновление ежика. И спрашиваю:

– Сколько я должна за операцию?

Ответ меня додавил.

– О, нет, – говорит, – вы ничего не должны. У нас действует федеральная программа по спасению животных, пострадавших от людей.

И дальше зацени:

– Наоборот, вы получите премию в сумме ста евро за своевременное обращение к нам. Вам отправят деньги почтовым переводом (восемь, девять аут!!!). Мы благодарны за вашу доброту. Данке шен, фройляйн, ауфвидерзеен!

В общем, домой шла в полном угаре, смеяться уже сил не было. А потом чего-то грустно стало: вспомнила нашу больничку, когда тетка лежала после инфаркта. Как куски таскала три раза в день, белье, посуду. Умоляла, чтобы осмотрели и хоть зеленкой помазали. В итоге родилась такая максима: "Лучше быть ежиком в Германии, чем человеком – в России"...

…Вот где за державу-то обидно, камрады...

Источник: Анатолий Дворинков, "Версии" Источник: https://censor.net/ru/r2041https://censor.net/ru/r2041
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30k
Aqueronte 24 минуты назад
Его пора освободить, он свое отсидел. Выпустить и дать возглавить правую партию по освобождению Норвегии от мусора.
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4k
Горожанин Полчаса назад
"Это точно тюрьма?..."
----------------
Это идеологогическое и морально-нравственное замещение и вытеснение звериной нацистской государственной политики и сущности.

Современной нацистской политики насильственного изъятия детей из нормальных семей для передачи в семьи извращенцев.

Нацистской политики евгеники и принудительной стерилизации, что происходило до 70-годов прошлого века.

Политики открытого расизма, что ещё совсем недавно подтвердила сотрудница норвежского консульства, где в Мурманской области она публично выразила ненависть к русским и русским женщинам, расистски заявив об их нечистоплотности.

Германоязычная Скандинавия - Швеция и Норвегия - изначально близки к германскому фашизму, что даже не скрывалось. После Второй мировой войны в этих странах долго и официально на государственном уровне проводилась политика рассового превосходства.

Их современная оголтелая русофобия неслучайность - она имеет мощный исторический фундамент.

Так что прекрасные тюрмы в Норвегии и Скандинавии в целом - это не гуманизм. Это пропаганда, точно такая же, как пропаганда о цветущем саде - пропаганда, которая прикрывает звериную, нацистскую сущность и культ превосходства.
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68k
doker 36 минут назад
Я нифига не пойму...
Брейвик убил 77 исламистов и лиц, которые их поддерживают.
ЧТО ОН НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?
Россияне, мы можем его осуждать?
Мы сегодня убиваем нацистов и лиц их поддерживающих.
И ничего страшного, что там кто-то "левый" страдает...
БРЕЙВИК - эталон нашей внешней политики.
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6k
Wadim 40 минут назад
"Зона комфорта" - отличный сериал, кстати.
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9k
sedoisever 53 минуты назад
Вмешательство в ЧАСТНУЮ жизнь? В тюрьме? Он бы ещё о свободе передвижения ляпнул...
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1k
sava Час назад
ну очевидно же похудел и не по срокам постарел...
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