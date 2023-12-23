Гуси, патрулирующие периметр тюрьмы в южном бразильском штате Санта-Катарина, стали привычной картиной. Пернатые заменили сторожевых собак и теперь бдительно охраняют заключенных. Ни один преступник не сумеет узлинуть незамеченным. Думаете, это шутка? Если бы. Дело в том, что администрация тюрьмы, посчитав во сколько им приходится содержать сторожевых собак, ужаснулась и принялась искать им достойную замену. Выбор пал на гусей.