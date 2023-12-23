Идея использовать этих пернатых не нова, как мы все помним, они весьма себе успешно спасли Рим от внезапного нападения галлов.
Гуси, патрулирующие периметр тюрьмы в южном бразильском штате Санта-Катарина, стали привычной картиной. Пернатые заменили сторожевых собак и теперь бдительно охраняют заключенных. Ни один преступник не сумеет узлинуть незамеченным. Думаете, это шутка? Если бы. Дело в том, что администрация тюрьмы, посчитав во сколько им приходится содержать сторожевых собак, ужаснулась и принялась искать им достойную замену. Выбор пал на гусей.
В свободное время между посещениями пруда на территории тюрьмы, "агенты-гуси" - птицы осуществляют патрулирование зеленой зоны между внутренним забором тюрьмы и ее основной внешней стеной. По словам сотрудников, бдительность гусей делает их отличными сторожевыми животными, даже более эффективными, чем собаки.
Небольшую стаю возглавляет вожак с грозной кличкой Пиу-Пиу. Когда офицеры называют его по имени, он издает характерный звук. Начальник тюрьмы Соуза подчеркнул, что содержание гусей более экономично по сравнению с содержанием собак, и расположение тюрьмы в тихой местности делает использование птиц жизнеспособной альтернативой для их учреждения.
"Здесь очень тихо ночью. Даже днем, как вы видите, тоже очень тихо, а ночью вдвойне... Использование гусей обеспечивает достаточный уровень безопасности в учреждении", - сказал он.
Источник:
- Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы
- Пёс защитил хозяина от грабителя
- «Зачем издеваться над пожилым человеком?»: Иван Охлобыстин защитил нетрезвого Михаила Ефремова устроившего ДТП и попавшего в тюрьму
- Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus
- В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал