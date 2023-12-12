Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы



Тюрьма Koepelgevangenis своей купольной конструкцией напоминает римский пантеон, а не место заточения. Здание было построено по принципу паноптикума или идеальной тюрьмы. Камеры в таких тюрьмах располагаются по кругу, а охранники сидят в центре, и остаются невидимыми для заключенных. У преступников создается впечатление, что за ними постоянно наблюдают.