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Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы

Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы

Автор:
12 декабря 2023 09:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Amazon   Видео   в мире   здании бывшей тюрьмы   офис   работа   тюрьма   
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Как тюрьма стала комфортным офисом.

Тюрьма города Харлем была открыта в начале ХХ века, последние заключенные из нее вышли в 2016-м. Потом тюрьму на некоторое время переоборудовали в пункт размещения беженцев. Примерно год назад у здания появился новый арендатор — сюда въехала компания Amazon.


Тюрьма Koepelgevangenis своей купольной конструкцией напоминает римский пантеон, а не место заточения. Здание было построено по принципу паноптикума или идеальной тюрьмы. Камеры в таких тюрьмах располагаются по кругу, а охранники сидят в центре, и остаются невидимыми для заключенных. У преступников создается впечатление, что за ними постоянно наблюдают.


Но у Koepelgevangenis с приходом Amazon началась другая жизнь: здесь повсюду цветы, а в бывших камерах стоят рабочие столы.


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Метки: Amazon   Видео   в мире   здании бывшей тюрьмы   офис   работа   тюрьма   
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