Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы

Как тюрьма стала комфортным офисом.
Тюрьма города Харлем была открыта в начале ХХ века, последние заключенные из нее вышли в 2016-м. Потом тюрьму на некоторое время переоборудовали в пункт размещения беженцев. Примерно год назад у здания появился новый арендатор — сюда въехала компания Amazon.
Тюрьма Koepelgevangenis своей купольной конструкцией напоминает римский пантеон, а не место заточения. Здание было построено по принципу паноптикума или идеальной тюрьмы. Камеры в таких тюрьмах располагаются по кругу, а охранники сидят в центре, и остаются невидимыми для заключенных. У преступников создается впечатление, что за ними постоянно наблюдают.
Но у Koepelgevangenis с приходом Amazon началась другая жизнь: здесь повсюду цветы, а в бывших камерах стоят рабочие столы.
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