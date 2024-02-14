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«Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно

«Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно

Автор:
14 февраля 2024 15:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   газовая плита   звонок   мальчик   микроволновка   ребенок   террорист   
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Он заявил, что ничего плохого у него и в мыслях нет. Наоборот - предотвращает пожар.

Ещё в прошлом году в СМИ били тревогу о телефонных террористах. Те обзванивали квартиры, останавливались на тех, где дети были дома одни, и начинали их обрабатывать. Преступники говорили, что они из газовой службы и сейчас проводят проверку оборудования. Для этого ребёнку надо открыть все конфорки и уйти в другую комнату.

Естественно, родителям надо строго-настрого запретить детям разговаривать с незнакомцами. и уж тем более - выполнять их указания. А лучше всего не оставлять ребятишек одних.

Телефонные атаки на детей проводят и сейчас. Вот пример из Махачкалы: мальчику позвонил преступник и стал убеждать засунуть ложку в микроволновку и включить её на 10 минут «для дезинфекции». А когда узнал, что дома есть газовая плита - предложил открыть все конфорки, якобы чтобы «не было пожара».

Подойди к плите, там есть крутилки. Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай. Что-то происходит? Огонь есть? Задуй огонь! Зачем тебе огонь, он же горячий. Задувай его!

К счастью, дома была мама парня - она предотвратила беду и записала общение с террористом на телефон.

Источник:

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Метки: Видео   Телефон   газовая плита   звонок   мальчик   микроволновка   ребенок   террорист   
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10  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
это хахлятина агонирует
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46k
Игорь 4 минуты назад
Меня в 4 года оставляли одного в квартире в деревянном доме с газовым отоплением. И учили: если газ погаснет, то вот этот кран закрывать, одеваться в пальто и ждать взрослых. А что делать, если родители работают, а детсад закрыт на карантин. Сотовых телефонов в 1975-м не было, да и стационарные были не во всех квартирах.
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4k
grigorenko vladislav 19 минут назад
Какой же конченой паскудой нужно быть, чтобы сознательно подталкивать ребёнка к самоубийству!
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883
Андрей Граф 45 минут назад
тупой хохол разводит чурбаненка!!!
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
вся суть каклов в одном видео...
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Хохлопи.дор.ги еб.учие, а потом воют "А нас за что...."
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
поймать урода и замочить...ой застрелить при задержании...ничаянно.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Тварье еб.ное. Найти бы этого, да задуть ему в дупло куб газа и поджечь накуй, мудло
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11k
Vacony 2 часа назад
Скажем так - не надо просто давать ребенку телефон до адекватного возраста. Лет в 10 явно не надурить, а 5-6 летнему телефон нафиг не надо. Или хоты бы белый список звонков и только близких туда.
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