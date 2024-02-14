«Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно

Он заявил, что ничего плохого у него и в мыслях нет. Наоборот - предотвращает пожар.
Ещё в прошлом году в СМИ били тревогу о телефонных террористах. Те обзванивали квартиры, останавливались на тех, где дети были дома одни, и начинали их обрабатывать. Преступники говорили, что они из газовой службы и сейчас проводят проверку оборудования. Для этого ребёнку надо открыть все конфорки и уйти в другую комнату.
Естественно, родителям надо строго-настрого запретить детям разговаривать с незнакомцами. и уж тем более - выполнять их указания. А лучше всего не оставлять ребятишек одних.
Телефонные атаки на детей проводят и сейчас. Вот пример из Махачкалы: мальчику позвонил преступник и стал убеждать засунуть ложку в микроволновку и включить её на 10 минут «для дезинфекции». А когда узнал, что дома есть газовая плита - предложил открыть все конфорки, якобы чтобы «не было пожара».
Подойди к плите, там есть крутилки. Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай. Что-то происходит? Огонь есть? Задуй огонь! Зачем тебе огонь, он же горячий. Задувай его!
К счастью, дома была мама парня - она предотвратила беду и записала общение с террористом на телефон.
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