«Ты крутилку повернул? Давай, поворачивай»: телефонный террорист позвонил школьнику и стал убеждать включить газовую плиту и микроволновку одновременно

Ещё в прошлом году в СМИ били тревогу о телефонных террористах. Те обзванивали квартиры, останавливались на тех, где дети были дома одни, и начинали их обрабатывать. Преступники говорили, что они из газовой службы и сейчас проводят проверку оборудования. Для этого ребёнку надо открыть все конфорки и уйти в другую комнату.

Естественно, родителям надо строго-настрого запретить детям разговаривать с незнакомцами. и уж тем более - выполнять их указания. А лучше всего не оставлять ребятишек одних.