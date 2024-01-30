Джордж Уильямс – мальчик-черепаха и его история

Джордж Уильямс, прославившийся как мальчик-черепаха, родился в 1859 году в Арканзасе. Он появился на свет с редкой формой карликовости, известной как парастремматическая дисплазия. Эта форма карликовости не только замедляет рост (рост Уильямса составлял всего 45 сантиметров), но и искривляет кости тела, превращая их в гротескные причудливо изогнутые спирали.
Уильямс был невероятно популярен в конце 1800-х – начале 1900-х годов. В основном он работал на ярмарках и в музеях, но наибольшую известность ему принесло длительное пребывание в Музее Губера в Нью-Йорке.
Несмотря на то, что Уильямс в реальности не был похож на черепаху, его часто изображали с панцирем на афишах и в рекламе. Он не довольствовался тем, что просто позволял зрителям смотреть на него; он предпочитал зарабатывать деньги выступлениями. Преодолевая свои комплексы и превозмогая сложности, обусловленные физиологией, Уильямс научился изумительно играть на губной гармонике и флейте. И, что примечательно, обладал чудесным бархатным баритоном. Видимо, природа решила хоть как-то компенсировать физическое уродство, наделив мальчика-черепаху прекрасным голосом.
Уильямс имел репутацию акулы бильярда. Часто он проводил длительные партии с коллегами по шоу, которые позволяли Джорджу нарушать несколько правил. В частности, ему можно было перемещаться по самому войлочному столу или садиться на краю.
На пике карьеры Уильямс зарабатывал 75 долларов в неделю. Эта сумма была значительно меньше, чем у многих его коллег по шоу. Возможно, это было обусловлено его расовой принадлежностью. Но, несмотря на это, маленький артист был полноценным и даже счастливым человеком. Он смог приобрести ферму недалеко от Уитона, штат Иллинойс. В 1920 году получил травму в Нью-Йорке, когда его инвалидное кресло перевернулось из-за разбитого тротуара. Он подал иск к городу на 10 000 долларов, но проиграл.
Это был последний раз, когда Джордж Уильямс появлялся в средствах массовой информации. Подробности его дальнейшей жизни и смерти неизвестны.
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