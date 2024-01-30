Джордж Уильямс – мальчик-черепаха и его история

На пике карьеры Уильямс зарабатывал 75 долларов в неделю. Эта сумма была значительно меньше, чем у многих его коллег по шоу. Возможно, это было обусловлено его расовой принадлежностью. Но, несмотря на это, маленький артист был полноценным и даже счастливым человеком. Он смог приобрести ферму недалеко от Уитона, штат Иллинойс. В 1920 году получил травму в Нью-Йорке, когда его инвалидное кресло перевернулось из-за разбитого тротуара. Он подал иск к городу на 10 000 долларов, но проиграл.