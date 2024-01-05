Двухцветный дикобраз: интересный и малоизученный зверь

Знаете, чему нас может научить двухцветный дикобраз? Не бояться быть самими собой, использовать все возможности развития, уметь спокойно относиться ко всяким несправедливостям и учиться их решать. С этого, пожалуй, и начнём: вот вам сразу вся несправедливость научного мира.

Раз — наши сегодняшние герои весьма широко распространены на территории Южной Америки и не являются исчезающим видом. Два — в биологии есть множество способов сбора информации, от банального журнальчика с записями до крутых фотоловушек и анализа экскрементов. Три — если хорошо постараться и взять, например, бинокль, дикобразов можно легко найти. Это вам не тихоходки! И что в итоге? А ни-че-го! Двухцветных дикобразов открыли в далёком 1844 году, а потом просто забыли и забили. Ну как можно было не изучить эту необычную милаху вдоль и поперек?!