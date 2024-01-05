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Двухцветный дикобраз: интересный и малоизученный зверь

Двухцветный дикобраз: интересный и малоизученный зверь

Автор:
05 января 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: в мире   двухцветный дикобраз   дикобраз   животные   любопытно   факты   
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Двухцветный дикобраз — необычный зверёк из семейства американских дикобразов, который был открыт в далёком 1844 году. Предлагаю вам узнать несколько фактов о нём.

Знаете, чему нас может научить двухцветный дикобраз? Не бояться быть самими собой, использовать все возможности развития, уметь спокойно относиться ко всяким несправедливостям и учиться их решать. С этого, пожалуй, и начнём: вот вам сразу вся несправедливость научного мира.

Раз — наши сегодняшние герои весьма широко распространены на территории Южной Америки и не являются исчезающим видом. Два — в биологии есть множество способов сбора информации, от банального журнальчика с записями до крутых фотоловушек и анализа экскрементов. Три — если хорошо постараться и взять, например, бинокль, дикобразов можно легко найти. Это вам не тихоходки! И что в итоге? А ни-че-го! Двухцветных дикобразов открыли в далёком 1844 году, а потом просто забыли и забили. Ну как можно было не изучить эту необычную милаху вдоль и поперек?!

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Как вы уже поняли из этой возмущённой тирады, про наших иглоносцев известно ну очень мало.
Итак, двухцветный дикобраз — довольно экстравагантная животина из семейства американских дикобразов. Тут нужно быть очень внимательными, чтобы не спутать зверька с евразийским дикобразом — тем самым чуваком с огромными колючками на спине. Американские животины приходятся им дальними родственниками. Согласно семейному эволюционному древу и генетическим анализам, наш герой куда теснее связан с капибарами и морскими свинками.

Отличить дикобразов Нового света от дикобразов Старого можно по характерному выражению морды лица, необычному окрасу, размеру и образу жизни. Пойдём с начала: носик животины выглядит так, будто она сунула его в пчелиный улей или сходила к плохому пластическому хирургу. Такого, конечно, не было, и носопырка их абсолютно натуральная. Но картошка на пол лица по сравнению с аккуратными маленькими глазками и совсем незаметными ушками смотрится немного странно.

Всё полуметровое тело животин покрыто острыми иголками, самые длинные из которых растут на холке и передней части спины. Это ещё одно отличие от дикобразов евразийских, у которых вся длина приходится на заднюю часть туловища. Ну а цветовое сочетание черного и желтого запросто могло бы сделать зверушек звездами рекламы одной известной сотовой фирмы. Такой контраст получается благодаря тому, что сальные железы дикобраза выделяют особое воскоподобное вещество, обволакивающее и окрашивающие иглы.

Как и все дикобразы, наши герои используют свои шипы для защиты от хищников: на кончиках игл есть зазубрины, как на гарпуне. Из-за этого они очень легко пронзают шкуру глупых неопытных хищников, но с трудом её покидают.

Ну а если посмотреть на двухцветных дикобразов повнимательнее, можно кроме иголок заметить очень необычную детальку — длинный толстый и полулысый хвост. Выглядит он как дикобразу пятая нога, да и используется примерно также: животины бо́льшую часть своей жизни проводят на деревьях, где лишняя конечность очень даже кстати. С помощью полуцепкого хвоста и длинных когтей на лапах звери отлично карабкаются по веткам и добывают пропитание с самых верхушек — фрукты, семена, листья и прочую зеленушку.

Дикобразята достигают половой зрелости примерно к двум годам, но неизвестно, с какого возраста они начнут делать лялек и сколько лет живут в целом. О личной жизни зверька вообще мало что известно. Ни интимных, ни социальных подробностей биологи у этого вида не изучили.

Даже сроки беременности у двухцветного дикобраза вычислили только исходя из общих сведений о семействе: беременность длится до 6-7 месяцев, и за это время мама-дикобраз рожает всего одного дикобразёнка. Да, долго, да, мало, зато малыш с первых минут жизни уже зрячий и ходячий. Но несмотря на всю свою дееспособность, крошка-дикобраз пробудет в гнезде пару недель, после чего выберется вместе с родительницей, чтобы изучать большой мир.

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Метки: в мире   двухцветный дикобраз   дикобраз   животные   любопытно   факты   
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 15 минут назад
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