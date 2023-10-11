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Двуходка: уникальная рептилия, живущая под землёй

Двуходка: уникальная рептилия, живущая под землёй

Автор:
11 октября 2023 08:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   двуходка   животные   интересно   любопытно   факты   
1778
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Двуходки или амфисбены - необычные животные, внешне очень похожие на змей или гигантских дождевых червей.

Амфисбены, они же двуходки — это целый подотряд рептилий, в который входит более 200 видов. Причём живут они во всех тёплых регионах мира! Рептилии заселили всю Южную Америку, побережье Африки южнее Сахары, Аравийский полуостров и Мадагаскар. А особо настырные виды колонизировали южные регионы Европы и Северной Америки.

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Но даже в этих регионах большинство людей не знают об их существовании. А всё потому, что в верхнем меловом периоде общий предок амфисбен решил, что ему надо бы спрятаться от лишних глаз под землю. Тогда он выглядел как стандартная, чуть вытянутая ящерка. Но миллионы лет эволюции превратили его потомков в нечто слепое и червеобразное. И всё это независимо от змей!

И генетики, и зоологи, и палеонтологи в один голос твердят: двуходки никак не связаны со змеями. Во-первых, у животных разное строение черепа. Амфисбены не могут глотать пищу целиком, зато щелкают панцири членистоногих и кости мелких позвоночных, чего змеи делать не умеют.

Во-вторых, из-за плоского строения тела, ящерки отказались от части одного лёгкого. Так сделали и змеи, но есть нюанс. У них деградировало правое лёгкое, а у амфисбен — левое.

Ещё одна примечательная фишка амфисбен — псевдоголова. Скошенный сверху кончик хвоста напоминает своей формой голову. Именно за это животина получила ещё одно название — двуходка. Хвост рептилии отделяется от тела так же легко, как хвосты мелких ящериц. Секундного замешательства амфисбене хватит, чтобы нырнуть в спасительную темноту разветвлённой сети тоннелей.

В тоннелях рептилия находится в безопасности. Под землёй нет крупных хищников. Но некоторым видам двуходок и этого мало. Они перестали откладывать яйца и начали носить их в себе. Ведь так вражина не наткнётся на беззащитную кладку, пока мама на охоте. Белые амфисбены поступили ещё мудрее: Они прячут кладки на нижние ярусы муравейников и термитников, в зонах, где общественные насекомые складируют свой мусор. Там дети не привлекают внимания хозяев и находят обильную пищу в виде насекомых, которые питаются отходами жизнедеятельности колоний.

Но вне зависимости от деталей, тактика «прятаться и не высовываться» показывает свою полную состоятельность. В конце концов, если животные протянули 100 миллионов лет, значит, они поступают правильно!

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Метки: в мире   двуходка   животные   интересно   любопытно   факты   
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Звёздный князь 2 часа назад
Давайте в этот раз обойдёмся без шуток про тёщу.
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