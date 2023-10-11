Двуходка: уникальная рептилия, живущая под землёй

Но даже в этих регионах большинство людей не знают об их существовании. А всё потому, что в верхнем меловом периоде общий предок амфисбен решил, что ему надо бы спрятаться от лишних глаз под землю. Тогда он выглядел как стандартная, чуть вытянутая ящерка. Но миллионы лет эволюции превратили его потомков в нечто слепое и червеобразное. И всё это независимо от змей!