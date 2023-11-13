Крупная пиявка длиной в полметра

Пиявки распространены почти по всему миру, и самая крупная из них - амазонская клепсина. Она имеет внушительные габариты и умеет хорошо прятаться.
Амазонская клепсина или как её называют биологи Haementeria ghilianii может достигать 45 см. длины и 10 см. в ширину. Из-за своих размеров занесена в книгу рекордов Гиннеса. Хотя стоит отметить, что такие особи встречаются редко, обычно это 30-35 см.
Встретится вы с ней можете если отправитесь в отпуск к бассейну реки Амазонка, а также в департамент Франции Гвиану или Венесуэлу, где она прячется под камнями или опавшими на дно листьями.
Туловище этого не самого приятного в мире существа, структурно не отличается от других видов, разделено на две части переднюю и заднюю. На обеих частях имеются присоски с помощью, которых пиявка передвигается и присасывается к своей жертве. Но плавает волнообразными движениями как змея.
Рот. Где же ее рот?
Как и у других видов рот этой пиявки находится в передней присоске и соединен с выдвигающейся глоткой. Поэтому она отнесена к виду хоботковых, а не челюстных пиявок, у которых глотка статична и имеет двигающиеся хитиновые челюсти.
Хоботок этой пиявки может выпячиваться на 15 см. в длину, поэтому она с легкостью прокалывает кожу и добирается до крупных кровеносных сосудов, с которых легко можно сосать кровушку.
Молодые особи, как правило, охотятся на земноводных, а вот взрослые способны полакомится кайманом, анакондой и, если повезет коровой или другим рогатым скотом, который пришел на водопой.
Не прочь полакомиться человеческой кровью, несколько особей способны иссушить человека. Причем жертва даже может этого не заметить, так как из желез в момент укуса выделяться секрет, блокирующий боль, у некоторых видов пиявок он ядовитый способный даже обездвижить жертву.
Кровеносная система амазонской клепсины состоит из целомических каналов, по которым течет бесцветная кровь, и только у челюстных видов она имеет привычный красный цвет из-за растворенного в лимфе гемоглобина.
Многие предполагают, что у нашей гостье и других пиявок отсутствуют глаза, но хочу вас огорчить они есть, причем их количество зависит от конкретного вида. У нашей кровопийцы всего одна пара глаз, у других их может целых 5 пар.
Чем опасны пиявки кроме размеров?
Некоторые, предполагают, что укус любой пиявки является полезным. В этом мнении нас убедили целители средневековья, которые активно использовали их при лечении практически всех болезней.
Но не все они такие безобидные. Например, нильская пиявка не может прокусить толстую кожу домашних животных или человека, а поэтому заползает к ним в бронхи и мочевые пути. Что естественно приводит к гибели жертвы, так как насосавшись крови пиявка, увеличившись в размерах перекрывает трахею, после чего наступает удушье. Или она может заразить болезнью, например гирудинозом.
Поэтому применять в лечебных целях можно только медицинские виды, причем у каждых стран они свои. В России и Европе применяют вид - hirudo medicinalis, в Азии это вид - hirudo ceylonica, в Латинской Америки врачи применяют - hirudinaria manillen, в США используется вид - macrobdella decora.
Кроме того, после укуса пиявки из-за секрета, который как вы помните выделяется вовремя укуса, вы можете истечь кровью, так как он препятствует свертыванию. Амазонская клепсина, как и некоторые другие виды хорошенько полакомившись, в отсутствии жертвы может не есть целых два года. Но если жертва появиться на горизонте амазонская клепсина никогда не упустит шанса вонзить в нее свой хоботок, даже если ей будет рыба или змея. Кровь в ее желудке из-за секрета, о котором вы помните не сворачивается в течение 1,5 месяца.
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