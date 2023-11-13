Крупная пиявка длиной в полметра

Амазонская клепсина или как её называют биологи Haementeria ghilianii может достигать 45 см. длины и 10 см. в ширину. Из-за своих размеров занесена в книгу рекордов Гиннеса. Хотя стоит отметить, что такие особи встречаются редко, обычно это 30-35 см.

Встретится вы с ней можете если отправитесь в отпуск к бассейну реки Амазонка, а также в департамент Франции Гвиану или Венесуэлу, где она прячется под камнями или опавшими на дно листьями.

Туловище этого не самого приятного в мире существа, структурно не отличается от других видов, разделено на две части переднюю и заднюю. На обеих частях имеются присоски с помощью, которых пиявка передвигается и присасывается к своей жертве. Но плавает волнообразными движениями как змея.

Рот. Где же ее рот?

Как и у других видов рот этой пиявки находится в передней присоске и соединен с выдвигающейся глоткой. Поэтому она отнесена к виду хоботковых, а не челюстных пиявок, у которых глотка статична и имеет двигающиеся хитиновые челюсти.