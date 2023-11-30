Кашалот: крупный хищник, которому нет равных

Кашалоты — крупнейшие хищники за всю историю Земли. Даже самки достигают длины в 11 метров при массе около 15 тонн. Самцы в среднем втрое тяжелее и в полтора раза длиннее. И даже это не рекорд! В 1960 году советские китобои сообщили о самце длиной в 20 метров и весом около 80 тонн! Да, некоторые другие киты побольше будут, но все великаны планеты — фильтраторы, а не настоящие плотоядные.