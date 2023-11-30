Кашалот: крупный хищник, которому нет равных

Кашалот - это огромное морское млекопитающее с рядом необычных особенностей. В продолжении поста интересные факты о животном.
Кашалоты — крупнейшие хищники за всю историю Земли. Даже самки достигают длины в 11 метров при массе около 15 тонн. Самцы в среднем втрое тяжелее и в полтора раза длиннее. И даже это не рекорд! В 1960 году советские китобои сообщили о самце длиной в 20 метров и весом около 80 тонн! Да, некоторые другие киты побольше будут, но все великаны планеты — фильтраторы, а не настоящие плотоядные.
Конечно, у животных таких габаритов и близко нет естественных врагов. Даже новорождённый малыш весит более тонны. Он автоматически не по зубам абсолютному большинству мясоедов планеты. Лишь косатки могут оказать нашим героям сопротивление. Впрочем, обычно лишь символическое: взрослый кашалот убивает косатку одним ударом мускулистого хвоста.
Кашалоты презрели все границы и условности. Один год зубастый кит может провести у экватора, а другой — в водах Северного Ледовитого океана. Впрочем, молодые животные предпочитают обитать в более теплых водах, а возрастные — в более холодных, у полюсов.
Вне зависимости от места жительства, кашалоты снимают с экосистем самые сливки. Их не интересуют животные меньше метра в длину. Кашалотам подавай добычу, достойную их зубов. Чтобы представить, насколько кусало нашего героя мощное, возьмите с полки карандаш. Взяли? Молодцы: 1 зуб кашалота размером с него!
Но чтобы ловить крупнейшую рыбку, недостаточно быть просто мощным зубастым увальнем. Сила кашалота держится на двух слонах. Первый из них: приспособления к водной среде. Хищный кит способен погружаться на глубины до 2300 метров и задерживать дыхание на 2 часа! Все их системы по захвату и усвоению кислорода работают лучше наших. Жировая прослойка надёжно защищает от воды любой температуры. А рёбра крепятся к позвоночнику гибкими хрящами. Благодаря последнему их грудная клетка сжимается, но не ломается под давлением воды.
Второй слон — развитая социальная сфера животных. Самки и молодые самцы собираются в группы, ведомые мудрым матриархом. Самцы держатся поодиночке, но и они иногда организуют стайки. Животины даже охотятся вместе, окружая жертву, чем ставят её в безвыходное положение.
Во время охоты животные постоянно держат друг с другом контакт при помощи щелчков, громкость которых разогнана до 230 децибел — громче струи реактивного двигателя. Такой эффект создаётся благодаря сверхмощному голосовому аппарату, спермацетовому мешку и дыне. Последние работают как огромные линзы. 1900 литров жира усиливают звук и фокусируют его в узкий конус. Другой кит способен услышать голос товарища даже с расстояния в 5 километров! Добыча обязательно попытается выбраться из окружения. Но куда там! Звуковая система кашалотов — это не только способ переговариваться, но ещё и эхолокатор.
Ну а крупные самцы достаточно сильны, чтобы пренебречь помощью товарищей. Они добровольно спускаются в бездну и бросают вызов местным властителям: гигантским кальмарам, щупальца которых растягиваются на 20 метров! Конечно, у головоногих нет и шанса — разница в массе колоссальна. Однако они не сдаются без боя: кальмары оставляют на коже кашалотов шрамы от присосок и ударов острого клюва.
Нашим героям нужно относительно немного пищи — всего 3% от собственного веса в сутки. Но за год вся популяция кашалотов съедает невероятное количество морепродуктов: примерно 91 миллион тонн. Для справки: всё человечество поедает 120 миллионов тонн даров моря за тот же срок.
Источник:
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