Одно из самых маленьких млекопитающих планеты

Встречайте, карликовая многозубка. Животное можно смело признать одним из самых маленьких и прожорливых млекопитающих на планете.
У каждого размерного ряда животных свои сложности. Возьмем гигантов. Колоссальные синие киты настолько большие, что всё их тело облепляют паразиты, от которых несчастные животные никак не могут избавиться. Сердце жирафа сходит с ума от необходимости поднимать кровушку на пятиметровую высоту. Интересно, а какие трудности испытывает карликовая многозубка — претендент на звание самого маленького млекопитающего планеты?
По сути, у карликовой многозубки одна проблема — она слишком быстро замерзает. Чем меньше организм, тем больше относительная площадь поверхности тела, и тем быстрее она рассеивает тепло. Длина насекомоядного всего 3,5 сантиметра, а вес не превышает и 2 грамм. Поэтому зверёк переохлаждается за полчаса.
Конечно, с такими вводными даже в умеренном климате долго не протянешь. Многозубки обитают в Южной Европе, Северной Африке, Казахстане и Восточной Азии. В общем, там, где зимы коротки, а снежный покров формируется далеко не каждый год. Только этого мало: температура окружающей среды всё равно ниже температуры тела млекопитающего.
Поэтому карликовые многозубки разогнали метаболизм до экстремальных значений. Чтобы не быть голословным, вот вам немного цифр: сердце взрослого человека весит примерно 0,6% от массы тела. У многозубки оно в 2 раза тяжелее и бьётся со скоростью в 1500 ударов в минуту. И это нормальный темп! Чтобы снабжать кислородом организм, миниатюрные животинки делают 13 вдохов в секунду.
Конечно, при таких условиях работы органам требуется уйма энергии. Каждый день животное вынуждено есть до 6 грамм пищи — в 3 раза больше собственного веса! Малышке, находящейся в самом низу пищевой пирамиды, тяжело раздобыть столько добычи. Она всегда ходит на грани голодной смерти, ведь всего 16-18 часов без пищи сведут животное в могилу.
Поэтому многозубки селятся там, где плотность беспозвоночной живности наиболее высока: в оврагах, по берегам рек и озёр. Обычно они роют себе норки или обустраивают убежища в упавших деревьях или между камнями. Впрочем, там они только спят и кушают.
От заката и до рассвета многозубки патрулируют свои охотничьи угодья и поедают всех найденных червей, улиток, насекомых и пауков. С большой голодовки они нападают даже на лягушек, ящериц и воруют детёнышей грызунов. Да, в многозубке совсем немного сил, но отчаяние и острый голод способны превратить её в крайне опасного противника. К тому же животное не пытается вступить в честное противоборство. Оно просто прокусывает добыче голову и утаскивает бездыханное тельце в укромное местечко.
Что удивительно, в этой вечной гонке со смертью они умудряются-таки найти время на размножение. Правда, очень немного. Никаких брачных игр. Просто две многозубки противоположного пола встречаются и спариваются где-нибудь в марте. Потом месяц беременности, ещё 20 дней на кормление молоком, и самка прогоняет детишек со своей территории, чтобы они не подрывали её кормовую базу.
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