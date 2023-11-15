Одно из самых маленьких млекопитающих планеты

У каждого размерного ряда животных свои сложности. Возьмем гигантов. Колоссальные синие киты настолько большие, что всё их тело облепляют паразиты, от которых несчастные животные никак не могут избавиться. Сердце жирафа сходит с ума от необходимости поднимать кровушку на пятиметровую высоту. Интересно, а какие трудности испытывает карликовая многозубка — претендент на звание самого маленького млекопитающего планеты?

По сути, у карликовой многозубки одна проблема — она слишком быстро замерзает. Чем меньше организм, тем больше относительная площадь поверхности тела, и тем быстрее она рассеивает тепло. Длина насекомоядного всего 3,5 сантиметра, а вес не превышает и 2 грамм. Поэтому зверёк переохлаждается за полчаса.