Редкое зверьё: гигантская мягкотелая черепаха

Уникальный вид черепах, который имеет считанное количество представителей.
Если вы считаете себя интровертом, то посмотрите на мягкотелую черепаху и подумайте ещё раз. 95% своей жизни эти рептилии... просто лежат на дне водоёма, по самые глаза зарывшись в субстрат. Всем человеческим домоседом определённо есть куда стремиться!
При этом сама рептилия такая интересная, что поглядеть на неё жуть как хочется. Гигантские азиатские мягкотелые черепахи — весьма впечатляющие представители трёхкоготных черепах. Приколюх у этих зверей много, но начнём, пожалуй, с самой заметной. Они кожаные! Вместо привычного нам черепашьего бронированного панциря — карапакса, у этих животин просто лысенькая шкура! И это не какая-то отдельная фукусимская версия Донателло: мягкотелые черепахи появились ещё в меловом периоде, когда плацентарные млекопитающе только-только начали делиться на веганов и мясоедов.
Самые первые ископаемые останки семейства трёхкоготных нашли в Азии. Затем, согласно геологической летописи, животинки расселились по Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Но, как говорится, — где родился, там и пригодился, так что сегодня наших героев можно встретить только в Южной и Юго-Восточной Азии. И да, на протяжении всего этого времени, с мела и вплоть до наших дней, черепахи были вот такими кожаными!
А всё потому, что скинуть тяжёлую броню было их секретной техникой выживания. Благодаря этому рептилии стали намного проворнее. Да, по центру и по краям спины у этих черепах всё же сохранились окостеневшие участки бронежилета, но они покрыты кожей и не срастаются, а соединяются хрящами. Втянуться и спрятаться в таком не получится, зато носить саму конструкцию намного легче! Особенно учитывая размеры рептилий: в среднем длина мягкотелов достигает метра, а вес — 100 килограмм! Ну куда им ещё и тяжеленный панцирь таскать?
Если этого мало, то вот вам ещё пара причин расстаться с панцирем: диета и образ жизни. Дело в том, что азиатские мягкотелы — успешные хищники. Они нападают на ракообразных, рыбу и моллюсков: один молниеносный выпад и хрум! — все косточки у добычи переломаны. Несмотря на всю свою мягкотелость, челюсти у животин весьма крепкие, так что предупреждаем сразу: с рук не кормить!
Удивительно, что началу статьи предыдущий абзац никак не противоречит. Да, черепаха — эффективный хищник. Но за добычей она не гоняется, а её поджидает, затаившись в иле и растительности. Проплывёт рядом еда — отлично. Нет? Ну, что поделать, сегодня на диете. Раза два в день черепашки всплывают подышать, а остальное время получают кислород с помощью глоточного дыхания. Работает почти как жабры у рыб, только выглядит как стрёмная новогодняя мясная мишура в глотке. Ворсинки снабжены кучей кровеносных сосудов и могут поглощать кислород прямо из воды. Поэтому черепашка получает живительный кислород, просто раскрыв пасть.
Всплеск активности наших героев приходится на февраль-март. Да, несложно догадаться, это сезон размножения! Самки выползают на берег, ищут отношения на один раз, выкапывают ямку, откладывают 20-28 яиц и снова уползают на своё уютное дно. Говорят, что дамы могут сделать сразу несколько кладок за сезон, но это не точно. Исследованы животины плохо, и всех нюансов брачного поведения мы пока не раскрыли. Да чего уж там, до 2003 года этот вид мягкотелов вообще считался вымершим!
Учёные и правда думали, что мир лишился наших героев навсегда, но нет. В 2007 на берегу Меконга обнаружили вполне себе жизнеспособную популяцию азиатских черепах. Эта находка вернула черепах к миру живых, но их популяция всё равно в критическом положении. Сегодня осталось очень мало мягкотелов, и кто знает, когда их снова признают вымершими — но теперь уже навсегда.
Источник:
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