Редкое зверьё: гигантская мягкотелая черепаха

Если вы считаете себя интровертом, то посмотрите на мягкотелую черепаху и подумайте ещё раз. 95% своей жизни эти рептилии... просто лежат на дне водоёма, по самые глаза зарывшись в субстрат. Всем человеческим домоседом определённо есть куда стремиться!

При этом сама рептилия такая интересная, что поглядеть на неё жуть как хочется. Гигантские азиатские мягкотелые черепахи — весьма впечатляющие представители трёхкоготных черепах. Приколюх у этих зверей много, но начнём, пожалуй, с самой заметной. Они кожаные! Вместо привычного нам черепашьего бронированного панциря — карапакса, у этих животин просто лысенькая шкура! И это не какая-то отдельная фукусимская версия Донателло: мягкотелые черепахи появились ещё в меловом периоде, когда плацентарные млекопитающе только-только начали делиться на веганов и мясоедов.