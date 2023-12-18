Очаровательный попугай какапо

Знакомьтесь, попугай какапо. Пернатый не умеет летать, ведёт ночной образ жизни и вырастает размером с курицу.
Всё началось примерно 82 миллиона лет назад, когда Новая Зеландия навсегда отделилась от большой земли. А на ней, по случайности или по великому замыслу, оказались и предки какапо из надсемейства стригопоид. Небольшие изолированные острова стали для пернатых раем на земле: хищников нет, зато ресурсов и еды — целый неосвоенный остров! Жили пернатые припеваючи и даже спустя 53 миллиона лет разделились на два рода: нестор и наши с вами какапо.
За это время зелёные попужки успели кардинально поменять все свои привычки, образ жизни и даже анатомию. Самые главные метаморфозы коснулись полётов — попугаи отказались от неба и перешли на полностью наземный образ жизни. Их лапы и таз стали больше и крепче. А вот день рук птиц явно пропускал: крылья, грудные мышцы и киль сильно редуцировались. Сейчас культяпки какапо годятся разве что для «прыжков с парашютом». Попугай, сигая с высокого дерева на землю, раскрывает то, что осталось от крыльев, смягчая падение.
После отказа от полёта, перья какапо стали мягче и легче, как шерсть. Такие уже не поднимут попугая в воздух, зато защитят от ночных холодов острова. Кстати, о ночи. Заметили, что морда попугая подозрительно напоминает совиную? Это не совпадение — лицевой диск, что у пернатых хищников, что у какапо работает как тарелка для сбора звуков. Очень удобно, когда выходишь на променад в кромешную темень.
Раз летать не нужно, то и поесть можно как следует! Сегодня какапо считаются самыми крупными (читай толстыми) во всем мире попугаями: самки набирают под 1,6 килограмма, а самцы — так и все 3. Это масса крупных бройлеров!
Жили какапо как в раю до тех пор, пока в Новую Зеландию не попали люди. И понеслась: на острове появились собаки, для которых нелетающий толстый попугай — легкая добыча. Кроме маскировочно-зеленого окраса птице нечего противопоставить охотникам. Более того, несчастный пернатый с потрохами выдаёт себя запахом — он у него затхло-сладкий. Исследователи отмечают, что это запах похож на цветочный аромат или сладкий мёд.
Люди тоже постарались помножить популяцию пернатых на ноль: какапо истребляли ради мяса и пера. И перестарались двуногие так сильно, что в 1995 году осталась всего 51 птица. Всё казалось потерянным, но местные власти начали активные действия по восстановлению попугаев: перевезли имеющихся на отдалённые безопасные земли и всячески содействовали их размножению.
С этим у какапо, кстати, беда. Сезон размножения попужек приурочен к обильному плодоношению местных растений, которыми питаются птицы. А бывает это нечасто — всего раз в 2-5 лет! Помимо этого, самка откладывает всего 1-4 яйца, из которых выводится меньше половины птенцов, ведь совсем недавно вид прошёл через «бутылочное горлышко» — исключительное уменьшение популяции и генетического разнообразия.
В хорошие годы брачный сезон длится с января по март. Самцы отчаянно дерутся за лучший участок, затем расчищают его и роют там неглубокие ямки глубиной до 10 сантиметров. После этого какапо начинают громко гудеть, зазывая готовых к спариванию самочек. Точнее, так было раньше. Сейчас же при низкой плотности популяции попугаи часто не слышат друг друга и не могут вовремя встретиться. Для того, чтобы любовь случилась, люди используют дроны! Биоматериал от самцов с помощью техники отправляют к учёным, которые уже сидят наготове с самками какапо.
Помимо этого, каждая кладка птиц контролируется и проверяется. Инкубация длится примерно 30 дней, а птенцы очень уязвимы в первые недели жизни. Выйти из своего гнезда в ямке старого пня или расщелине скалы они смогут лишь 12 недель спустя. Далеко они не уходят, примерно 3 месяца самки (и учёные) будут поддерживать их и заботиться.
Интересно то, что размножение птиц в неволе не даёт хороших результатов по двум причинам. Во-первых, попугаи плохо переносят условия заточения, так что рисковать здоровьем оставшейся горстки какапо никто не будет. Во-вторых, чем более лучшие условия у самки во время размножения, тем больше самцов будет среди малышей. Так уж устроено, что на формирование крупного самца требуется больше ресурсов.
Поэтому орнитологи придумывают всевозможные способы, только чтобы птички размножались в естественной среде. И это работает! Пусть тихо и медленно, но зато какапо пока не в Чёрной книге — на сегодня популяция пернатых составляет 248 птиц.
Источник:
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