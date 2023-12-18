Очаровательный попугай какапо

В хорошие годы брачный сезон длится с января по март. Самцы отчаянно дерутся за лучший участок, затем расчищают его и роют там неглубокие ямки глубиной до 10 сантиметров. После этого какапо начинают громко гудеть, зазывая готовых к спариванию самочек. Точнее, так было раньше. Сейчас же при низкой плотности популяции попугаи часто не слышат друг друга и не могут вовремя встретиться. Для того, чтобы любовь случилась, люди используют дроны! Биоматериал от самцов с помощью техники отправляют к учёным, которые уже сидят наготове с самками какапо.