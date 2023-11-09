Ящерица, у которой хвост в несколько раз больше тела

Зима всё ближе, студенты уже предвкушают марафоны с долгами перед сессией. Пока они носятся с кучей хвостов за профессорами, на другом конце света со своим таскается шестиполосая долгохвостка. Её хвосту можно позавидовать, ведь он превышает длину животины в три раза!

На приличные 20-30 сантиметров тушки приходится аж 60-90 см тонкого и гибкого хлыста. С таким апгрейдом животине впору колбаситься со змеями. Тайцы с древности так и считали — обходили ящерицу стороной, переживая, что рептилия впрыснет в них приличную дозу яда. Но долгохвостки как-то не наладили контакты со змеями. То ли ящерка не вышла своей заостренной мордахой, то ли ползучие гады не оценили приветственные жесты одной из коротких лапок.