Ящерица, у которой хвост в несколько раз больше тела

Знакомьтесь, шестиполосая долгохвостка. Хвост этой небольшой ящерицы превышает длину остального тела в три раза!
Зима всё ближе, студенты уже предвкушают марафоны с долгами перед сессией. Пока они носятся с кучей хвостов за профессорами, на другом конце света со своим таскается шестиполосая долгохвостка. Её хвосту можно позавидовать, ведь он превышает длину животины в три раза!
На приличные 20-30 сантиметров тушки приходится аж 60-90 см тонкого и гибкого хлыста. С таким апгрейдом животине впору колбаситься со змеями. Тайцы с древности так и считали — обходили ящерицу стороной, переживая, что рептилия впрыснет в них приличную дозу яда. Но долгохвостки как-то не наладили контакты со змеями. То ли ящерка не вышла своей заостренной мордахой, то ли ползучие гады не оценили приветственные жесты одной из коротких лапок.
А может, змеи просто завидуют её молниеносности? Несмотря на длинный «балласт», долгохвостка не потеряла в шустрости. Мелкие мушки, пауки, сверчки и прочая многолапая живность исчезают в пасти ящерки, не успев даже осознать, что их уже жуют. Повышенные обороты нужны и для спасения своей пятой точки. Стоит опасности появиться поблизости от животины, как ящерка делает шурх-шурх. Только длиннющий хвост мелькает в подстилке, пока животина изящно лавирует среди травинок и стеблей.
Расторопная вражина может успеть ухватить за последний шанс перекусить. Но и на это у долгохвостки есть соразмерный ответ. Она без сожалений отбрасывает свою гордость. В лапах остается извивающийся отросток, а сильно укоротившаяся ящерка оказывается в безопасности.
И это всё?! Да, прием попсовый и очень популярный среди чешуйчатой братии. Ученые тоже не поверили, что такой хлыст нужен только для того, чтобы быть съеденным. Они проводили исследования, чтобы вызнать секреты долгохвостки, но все тщетно. Возможно, ультра длинный хвост — это страховочный трос для древолазания? Но ящерка ошивается в основном на заросших полянах, так что отбрасываем теорию. И даже выпендреж для привлечения противоположного пола оказался не удел — долгохвостку и долгохвоста сходу не отличишь.
Единственная явная польза для животины открывается во время водных процедур — протяженный отросток становится отменным инструментом гребли. Однако оздоровительным купанием животина обычно не занимается и рядом с водоёмами не живет.
Пока одних человеков животина озадачила, других, наоборот, — умилила. Ученые до сих пор гоняются за ящерками по полянкам Юго-Восточной Азии в поисках ответа на хвостатый вопрос. А обычные люди стали содержать животин в качестве питомцев. Но рептилии — крепкие орешки. Их не подкупить едой, теплом и заботой. Они продолжают молчать, зыркать на людей черными глазками, хрустеть сверчками и скрывать секрет своего длинного хвоста!
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