"Голая вечеринка" по-французски: шеф-повара мишленовского ресторана во Франции уволили после обряда посвящения новичка

И хотя у "жертвы" претензий к боссу нет, дирекция ресторана сочла за лучшее расстаться с поваром-кудесником. Такая слава еще одной звезды Мишлена заведению не добавит.
В 5* отеле Биаррица Hotel du Palais команда поваров под руководством шефа провела обряд инициации молодого повара. Парня раздели догола, привязали его к стулу, нафаршировав фруктами и овощами. В рот несчастному впихнули яблоко, в зад - морковку.
Всем, видимо, было весело, кроме испытуемого, но кто ж его спросит, нравится ли ему происходящее. В СМИ сообщают, что в привязанном виде парнишка провёл несколько часов.
Фото с той самой вечеринки, состоявшейся 2 декабря, случайно просочились в сеть, и шеф-повар оказался за воротами ресторана, а видео и фото спешно удалили, и теперь полиция ищет этот самый ролик, чтобы знать обо всех, кто был причастен к этому скандальному инциденту.
Уволенный шеф-повар, 31-летний Орельен Ларго, которого называют "кулинарным гением", всячески отрицает свою вину. Он даже пришёл на радио, чтобы сообщить, что "факты не отражают реальность". Однако знающие закулисье кухни ресторанов утверждают, что без одобрения начальства такие мероприятия не проводятся. Повара слишком дорожат своим местом работы, чтобы так самовольничать.
Ларго с 2020 года руководил кухней в пятизвездочном отеле, где номера стоят в среднем 400 евро за ночь, и в 2022 году получил звезду Мишлен. Руководство Hotel du Palais подтвердило, что с 21 декабря Орельен Ларго в их отеле больше не работает.
Сам же шеф-повар нанял адвокатов, чтобы опротестовать своё увольнение. И те уже начали шустрить. Александра Саббе-Ферри, адвокат, рассказала изданию BFMTV, что произошедшее на кухне, было “шуткой”, организованной самой предполагаемой жертвой. Якобы молодой повар закатил прощальную вечеринку перед отъездом на новую работу в Париж. “Ему ничего не навязывали”, - заявил адвокат, описав инцидент просто как развлечение. Видимо, поварёнок, по мнению адвоката, сам себя связал и фрукты поместил в неожиданные места тоже самостоятельно. Впрочем, как обстояли дела на самом деле, предстоит выяснить Госпрокуратуре, которая начала дело о сексуальном расследовании.
Источник:
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Если бы знал, конечно!