"Голая вечеринка" по-французски: шеф-повара мишленовского ресторана во Франции уволили после обряда посвящения новичка

Всем, видимо, было весело, кроме испытуемого, но кто ж его спросит, нравится ли ему происходящее. В СМИ сообщают, что в привязанном виде парнишка провёл несколько часов.

Фото с той самой вечеринки, состоявшейся 2 декабря, случайно просочились в сеть, и шеф-повар оказался за воротами ресторана, а видео и фото спешно удалили, и теперь полиция ищет этот самый ролик, чтобы знать обо всех, кто был причастен к этому скандальному инциденту.