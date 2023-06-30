«В нашей команде не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера французского «ПСЖ» арестовали по делу о расизме

Почту экс-директора «Ниццы» Жюльена Фурнье взломали и выложили его переписку. В том числе и с Гальтье - а тот жаловался на обилие чернокожих в команде. Общественность возмутилась и началось расследование. Когда Фурнье прижали, испуганный директор рассказал:

Он (Гальтье) сказал мне, что я должен принять во внимание «реальность города» и что у нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде. Он сказал мне: «Прошлой ночью я пошел в ресторан, и все подходили ко мне, чтобы сказать, что у нас команда черных», а затем добавил: «Жюльен, ты должен понять, в каком мы городе, мы в городе Жака Медесена (бывший мэр Ниццы). Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня.