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«В нашей команде не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера французского «ПСЖ» арестовали по делу о расизме

«В нашей команде не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера французского «ПСЖ» арестовали по делу о расизме

Автор:
30 июня 2023 17:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ницца   беспорядки   дискриминация   кристоф гальтье   полиция   псж   расизм   тренер   франция   футбол   
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Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Кристоф Гальтье тренирует футбольный клуб «ПСЖ». А до этого работал в «Ницце» - в то время он и «позволил себе лишнего».

Почту экс-директора «Ниццы» Жюльена Фурнье взломали и выложили его переписку. В том числе и с Гальтье - а тот жаловался на обилие чернокожих в команде. Общественность возмутилась и началось расследование. Когда Фурнье прижали, испуганный директор рассказал:

Он (Гальтье) сказал мне, что я должен принять во внимание «реальность города» и что у нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде. Он сказал мне: «Прошлой ночью я пошел в ресторан, и все подходили ко мне, чтобы сказать, что у нас команда черных», а затем добавил: «Жюльен, ты должен понять, в каком мы городе, мы в городе Жака Медесена (бывший мэр Ниццы). Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня.

Этого оказалось достаточно: сегодня полиция арестовала Кристофа и его сына, футбольного агента Джона Валовича-Гальтье. Обоих подозревают в расовой и религиозной дискриминации, сейчас они под стражей. У правоохранителей есть сутки - затем надо или предъявить обвинение или отпустить Гальтье и его отпрыска. Если дело пойдёт по первому варианту, то тренеру грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в 45 000 евро.

Особой пикантности этому делу придают проходящие во Франции беспорядки. Поводом стало убийство чернокожего 17-летнего подростка.

На улицах городов по всей стране бузят уже несколько дней, на данный момент сожжено 20 автобусов, около 2 тысяч легковых автомобилей, атакованы правительственные здания и полицейские участки, различные травмы получили 249 силовиков, 870 человек задержано. И «веселье» не утихает.

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Метки: Ницца   беспорядки   дискриминация   кристоф гальтье   полиция   псж   расизм   тренер   франция   футбол   
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26  комментариев
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19k
С.В. Час назад
жаль когда люди страдают из-зи нигеров и ослоепов
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25
Eisbrecher 3 минуты назад
сборная Франции по футболу
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2k
Alex 5 минут назад
Спохватился, у вас ниггеров в команде больше чем белых. Мы походу к тому же идем
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5k
Котэ 10 минут назад
наших тоже посадят если они скажут что в российской команде должны играть россияне? а не черномазые за миллионы евро?
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459
Звёздный князь 21 минуту назад
По поводу всего происходящего, наткнулся на интересную статью, где весьма чёткие аргументы, объясняющие ситуацию:
- Важное для понимания: Основными возмутителями спокойствия выступает, скажем так, некоренное население Франции: мигранты, арабы, африканцы - не-французы.
- Не-французы давно захватили страну, где коренное население чувствует себя униженным и подавленным.
- Не-французы считают, что эта страна, колонизировавшая и эксплуатировавшая их предков, теперь принадлежит им. Она не просто должна быть подчинена ее необходимо выдоить, выдавить, выпотрошить.
=-=-=-=-=
По поводу инцидента с подростком:
- Как сообщалось, полицейский выстрелил в юношу, потому что тот ехал на него. Однако эта версия не сошлась с тем, что явили миру на видео. Там полицейский сначала выносит Наэлю предупреждение. Но кого волнует подлинная картина происходящего?
- Если бы в желтом мерседесе находился не алжирец, а обычный французский Жюль? Да, возмутились бы, да, покричали бы, вышли бы на улицы, но не более того.
- Происходящее сейчас во Франции не следствие убийства алжирца полицейским, а выплеск критический противоречий, накопленных между французами и не-французами. Оно имеет в первую очередь не социальный, а национальный и религиозный контекст.
- Поэтому нынешние протестующие не выдвигают, по сути, никаких серьезных требований. Они просто бунтуют, жгут, убивают, во многом потакая своим инстинктам, своему appetite for destrucrtion. И этого не скрывают.
- Тот беспредел, коим пугают на видео зрителей российский телеканалы, вовсе не преувеличен. Он произрастает из внутренних, экзистенциальных вещей.
- Даже если бунт будет подавлен (вероятно, так и будет, но вопрос: какой ценой?), он, как нарыв, прорвется снова.
Источник: https://360tv.ru/tekst/mir/pochemu-buntujut-vo-frantsii/https://360tv.ru/tekst/mir/pochemu-buntujut-vo-frantsii/
=-=-=-=-=
Делайте выводы, народ!! Жива ли до сих пор у кого-то мечта "Увидеть Париж и умереть"?
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1k
Dimon Полчаса назад
А что удивляться, если образно говоря открыли все клетки в зоопарке и выпустили хищников и прочих диких тварей на улицу? Ах вы думали, что лев как кошечка только большой? А слоник такой милый за оградой, вдруг на улице начал топтать людей и громить лавки? Да вы шо?!
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−1
Oleg Полчаса назад
Пошёл против системы, не важно прав или не прав - система проутюжит
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36k
russger Полчаса назад
Где бы такого джина найти

Ссылка youtu.be
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9k
alex9845 Полчаса назад
Это примерно о том что теперь и на кухне надо тихо ,оглядываясь, говорить что хочешь?)
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34k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Негры и арабы сейчас францию по кусочку разносят, а его сажают за то, что он их не любит... Французы, да вы пид.арги, каких ещё поискать надо )))))
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1k
Igor Grishaev 37 минут назад
Надо в футболе сделать, как в Голливуде: обязательно в команде сколько-то чёрных, сколько-то мусульман, сколько-то инвалидов и больных СПИДом педерастов. Демократия, так демократия
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11k
Андрей Ма-С 38 минут назад
за последние лет 10-15 все уже как то привыкли, что каждый год "новые французы" веселятся. Жгут машины громят кафе и магазины, ну и колотят жандармов естественно! Скоро эти развлечения внесут в обязательную туристическую программу )))
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2k
Роман 39 минут назад
"полиция арестовала Кристофа и его сына, футбольного агента Джона Валовича-Гальтье. Обоих подозревают в расовой и религиозной дискриминации"

Интересно, кого они могли дискриминировать в частной переписке?
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164
Йож ДонеццкиЙ 48 минут назад
Каждую абизяну "депортировать в эбеням!
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1k
poha 48 минут назад
Как скучно я живу, а жечь коран , это другое. Свобода слова, кому надо свобода.
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2k
SHAGREEN 49 минут назад
Отличного нашли кандидата на заклание.
Ща вкинут его толпе на "зуб за зуб".
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24k
MrGod 51 минуту назад
От чёрных везде проблемы и белые на столько тупые, что этого не видят.
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5k
Kozlodoev 54 минуты назад
Красава Галтье.
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40k
jonnyD Час назад
А ... это .. чо , стрелять по черномазым не пробовали ?
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19k
Александр 2 часа назад
Французский бунт бессмысленный и беспощадный
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689
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ай йай йай убили негра , убили негра .
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August

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