«В нашей команде не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера французского «ПСЖ» арестовали по делу о расизме

Ему грозит до 3 лет тюрьмы.
Кристоф Гальтье тренирует футбольный клуб «ПСЖ». А до этого работал в «Ницце» - в то время он и «позволил себе лишнего».
Почту экс-директора «Ниццы» Жюльена Фурнье взломали и выложили его переписку. В том числе и с Гальтье - а тот жаловался на обилие чернокожих в команде. Общественность возмутилась и началось расследование. Когда Фурнье прижали, испуганный директор рассказал:
Он (Гальтье) сказал мне, что я должен принять во внимание «реальность города» и что у нас не может быть так много чернокожих и мусульман в команде. Он сказал мне: «Прошлой ночью я пошел в ресторан, и все подходили ко мне, чтобы сказать, что у нас команда черных», а затем добавил: «Жюльен, ты должен понять, в каком мы городе, мы в городе Жака Медесена (бывший мэр Ниццы). Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня.
Этого оказалось достаточно: сегодня полиция арестовала Кристофа и его сына, футбольного агента Джона Валовича-Гальтье. Обоих подозревают в расовой и религиозной дискриминации, сейчас они под стражей. У правоохранителей есть сутки - затем надо или предъявить обвинение или отпустить Гальтье и его отпрыска. Если дело пойдёт по первому варианту, то тренеру грозит до 3 лет тюрьмы и штраф в 45 000 евро.
Особой пикантности этому делу придают проходящие во Франции беспорядки. Поводом стало убийство чернокожего 17-летнего подростка.
На улицах городов по всей стране бузят уже несколько дней, на данный момент сожжено 20 автобусов, около 2 тысяч легковых автомобилей, атакованы правительственные здания и полицейские участки, различные травмы получили 249 силовиков, 870 человек задержано. И «веселье» не утихает.
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- Важное для понимания: Основными возмутителями спокойствия выступает, скажем так, некоренное население Франции: мигранты, арабы, африканцы - не-французы.
- Не-французы давно захватили страну, где коренное население чувствует себя униженным и подавленным.
- Не-французы считают, что эта страна, колонизировавшая и эксплуатировавшая их предков, теперь принадлежит им. Она не просто должна быть подчинена ее необходимо выдоить, выдавить, выпотрошить.
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По поводу инцидента с подростком:
- Как сообщалось, полицейский выстрелил в юношу, потому что тот ехал на него. Однако эта версия не сошлась с тем, что явили миру на видео. Там полицейский сначала выносит Наэлю предупреждение. Но кого волнует подлинная картина происходящего?
- Если бы в желтом мерседесе находился не алжирец, а обычный французский Жюль? Да, возмутились бы, да, покричали бы, вышли бы на улицы, но не более того.
- Происходящее сейчас во Франции не следствие убийства алжирца полицейским, а выплеск критический противоречий, накопленных между французами и не-французами. Оно имеет в первую очередь не социальный, а национальный и религиозный контекст.
- Поэтому нынешние протестующие не выдвигают, по сути, никаких серьезных требований. Они просто бунтуют, жгут, убивают, во многом потакая своим инстинктам, своему appetite for destrucrtion. И этого не скрывают.
- Тот беспредел, коим пугают на видео зрителей российский телеканалы, вовсе не преувеличен. Он произрастает из внутренних, экзистенциальных вещей.
- Даже если бунт будет подавлен (вероятно, так и будет, но вопрос: какой ценой?), он, как нарыв, прорвется снова.
Источник: https://360tv.ru/tekst/mir/pochemu-buntujut-vo-frantsii/https://360tv.ru/tekst/mir/pochemu-buntujut-vo-frantsii/
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Делайте выводы, народ!! Жива ли до сих пор у кого-то мечта "Увидеть Париж и умереть"?
Интересно, кого они могли дискриминировать в частной переписке?
То есть в частной переписке со своим директором я должен очень осторожненько так, чтоб не дай тебе Господи, не оскорбить кого. И эти люди рассказывают про страшный недемократический Советский Союз.