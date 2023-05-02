Засланный казачок Эжен Франсуа Видок

Когда смотришь на проблему под двумя разными углами, шансы на её решение увеличиваются вдвое. И этот персонаж доказал данный факт на своём примере.
К началу XIX века Франция стала котлом, в котором бурлила преступная жизнь. Воры, мошенники и убийцы всех мастей отлично себя чувствовали в обстановке почти полной безнаказанности. Неизвестно, что случилось бы со страной дальше, если бы не антигерой. Да, который потом превратился в героя.
Эжен Франсуа Видок был отлично знаком с преступной кухней изнутри. Поскольку сам был типичным представителем криминальной братии и успел, что называется, отмотать несколько сроков за кражи и мошенничество.
Мальчик появился на свет в 1775 году в семье булочника и уже с ранних лет демонстрировал склонность к не самому благостному образу жизни. Мастерство он начал оттачивать с собственных родителей – умыкнул столовое серебро, заложил и благополучно просадил непыльный заработок.
Потом Эжен понял, что чахнуть над булками, как его отец, ни разу не его призвание, и отправился в свободное плавание. За годы свободной жизни парень попробовал себя в разных направлениях. Даже в армии недолго послужил. Он ни в чём себе не отказывал, но первый раз в казематы попал по сущей глупости: подрался с новым обоже своей возлюбленной. Уже в тюрьме он вполне качественно подделал документы. И следующие годы превратились в череду отсидок и недолгого пребывания на свободе.
Потом Эжену вся эта свистопляска изрядно надоела. И примерно в 1800 году он решил изменить свою жизнь. Залёг на дно, чтобы забылись его старые проделки, а потом под новым именем обзавёлся женой и даже собственным делом. Так прошло 10 лет. Но прошлое снова настигло парижанина. Материализовались бывшие сокамерники Видока и стали его шантажировать.
И он решил попросить защиты в полиции. А стражи порядка неожиданно пригласили его на работу. Небольшая контора, где заседал Видок, впоследствии разрослась до французской уголовной полиции.
Бывший преступник стартовал с места в карьер: оперативно изловил известного фальшивомонетчика, раскрыл кражу (неожиданно) фонарных столбов, которые умыкнули прямо с городской площади.
Коллегам методы новоиспечённого сыщика казались подозрительными. Ведь он вращался в самой что ни на есть гуще криминального мира. Неужели обманывает и не бросил преступных дел? Но, нет: Видок был в притонах, кабаках и игорных домах своим. И получал всю информацию, что называется, из первых рук.
Постепенно сыщик собрал свою команду – специфическую, из бывших преступников. Но они были преданы шефу и обеспечивали высокий процент раскрываемости.
Улицы постепенно очистились от криминальных элементов. Париж стал дышать свободнее. А бывший преступник превратился в уважаемого главу полицейского подразделения, о котором ходила в народе слава как о безликом. Точнее, многоликом, ведь он умел виртуозно менять внешность. Так, что даже знакомые не узнавали в элегантном господине или утончённой даме Видока. А ведь ему к тому времени было уже почти 60 лет. И вполне заслуженно и законопослушные граждане, и отпетые бандиты называли шефа полиции оборотнем.
Любая карьера рано или поздно завершается. Но после выхода на пенсию Видок не начал выращивать зелень или днями играть в карты. Под псевдонимом он приступил к написанию мемуаров (а вспомнить было что) и открыл частную контору «Бюро расследований». Впрочем, совсем уж отдохнуть не вышло: он отправил за решётку немало лихих людей. И однажды Видок даже сам туда угодил – подставили недоброжелатели.
Но в целом он прожил яркую и довольно долгую (умер в возрасте немного за 80) жизнь. Впоследствии стал персонажем книг, в частности, героя «Отверженных» Гюго, и фильмов.
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Видок по сравнению с ним - что червь ничтожный, копошащийся во прахе.
Почему мы не помним своих героев? Разве у нас не было их?
Категорически рекомендую серию "Архаровцы" Далии Трускиновской.
"Архаров покрутил носом – никакого порядка…
– Кто таковы? – спросил удивленный Еропкин.
Компания выглядела именно так, что, встретив ее на московской улице, всякий, даже будучи при оружии, тут же нырнул бы в ближайший переулочек, уступая дорогу. Один Ваня с его вырванными ноздрями чего стоил…
– Николай Петрович, рекомендуй! – предчувствуя развлечение, Орлов заулыбался.
Архаров тоже любил такие развлечения. И графские надежды полностью оправдал.
– Рекомендую. Федор Савин, почти что каторжник, виновен в убийстве тверского мещанина. Дабы оправдаться перед Богом, служил в мортусах. Тимофей Арсеньев, грабитель, из тех самых муромских, от которых тракт стоном стонет, – также осужден на каторгу, по случаю чумы застрял в Москве. Иван Орехов, беглый каторжник, вдругорядь пойман, также добровольно служил в мортусах. Также и Демьян Костемаров, ремеслом – вор, по призванию – карточный шулер. Жан-Луи Клаварош, французский учитель, в отечестве своем бывший кучером, из московских мародеров, изловил убийцу владыки. Далее! Устин Петров, Всехсвятского храма дьячок, чуть было от горя постриг не принял и под Варварскими воротами милостыню просил, да на удачу к нам прибился. Александр Коробов, студент, астроном, вам, господа, своим почерком известен. Никодим Савраскин, до чумы держал с сожительницей притон, да все девки перемерли, податься ему, сироте, некуда…. Продолжать?"