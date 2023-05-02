Засланный казачок Эжен Франсуа Видок

Эжен Франсуа Видок был отлично знаком с преступной кухней изнутри. Поскольку сам был типичным представителем криминальной братии и успел, что называется, отмотать несколько сроков за кражи и мошенничество.

Мальчик появился на свет в 1775 году в семье булочника и уже с ранних лет демонстрировал склонность к не самому благостному образу жизни. Мастерство он начал оттачивать с собственных родителей – умыкнул столовое серебро, заложил и благополучно просадил непыльный заработок.

Потом Эжен понял, что чахнуть над булками, как его отец, ни разу не его призвание, и отправился в свободное плавание. За годы свободной жизни парень попробовал себя в разных направлениях. Даже в армии недолго послужил. Он ни в чём себе не отказывал, но первый раз в казематы попал по сущей глупости: подрался с новым обоже своей возлюбленной. Уже в тюрьме он вполне качественно подделал документы. И следующие годы превратились в череду отсидок и недолгого пребывания на свободе.