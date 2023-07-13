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В резиденцию Макрона прислали письмо с отрезанным пальцем

В резиденцию Макрона прислали письмо с отрезанным пальцем

Автор:
13 июля 2023 15:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: елисейский дворец   палец   письмо   полиция   франция   эммануэль макрон   
1517
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Интересно, что таким "подарком" хотел сказать преступник?

В Елисейский дворец, резиденцию президента Эммануэля Макрона, неизвестный прислал письмо с отрезанным человеческим пальцем, пишет журнал Valeurs Actuelles, ссылаясь на службу безопасности главы государства.


Отправленное с явно недобрыми намерениями письмо получила служба корреспонденции Елисейского дворца в воскресенье, 9 июля. Обнаруженный в конверте палец передали полицейским, которым вскоре удалось идентифицировать владельца. Издание отдельно отмечает, что часть человеческого тела правоохранители зачем-то поместили в холодильник, где хранят свою еду.

В службе безопасности не стали раскрывать личность беспалого господина, но отметили, что им пока непонятно, кто и зачем прислал палец Макрону. В Елисейском дворце отказались комментировать эту информацию, но известно, что палец прислали перед большим национальным праздником — Днём взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. Угроза, намёк на гильотину?

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Метки: елисейский дворец   палец   письмо   полиция   франция   эммануэль макрон   
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7  комментариев
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3k
Lexx Час назад
У Зеленского все пальцы на месте? А то тоже подходящий кандидат на гильотину.
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4k
MPEG-8 8 минут назад
Может лукавят, прислали вовсе не палец.
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3k
Deniss 8 минут назад
напоминает сюжет первой серии "Черного зеркала" :

Премьер-министр Великобритании столкнулся с террористическим актом: похитили девушку из королевской семьи. И монархи, и население – все требуют от него активных действий по удовлетворению требований террористов. Однако проблема в том, что эти требования абсурдны: похитители настаивают на том, чтобы премьер-министр занялся сексом со свиньей в прямом эфире.
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57k
Опиум для народа 12 минут назад
Какой- то якудза извиняется, х"ли там непонятного.)
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15k
Shtoppi 54 минуты назад
сталкеры шалят. симоньян секс-игрушки по почте присылают, макрону отрезанные пальцы )))
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14k
котегRUS Час назад
завтра опять фейерверки будут..
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2k
RaiJu Час назад
Так делали раньше колумбийские наркокартели.
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