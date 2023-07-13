В резиденцию Макрона прислали письмо с отрезанным пальцем

В службе безопасности не стали раскрывать личность беспалого господина, но отметили, что им пока непонятно, кто и зачем прислал палец Макрону. В Елисейском дворце отказались комментировать эту информацию, но известно, что палец прислали перед большим национальным праздником — Днём взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. Угроза, намёк на гильотину?