В резиденцию Макрона прислали письмо с отрезанным пальцем

Интересно, что таким "подарком" хотел сказать преступник?
В Елисейский дворец, резиденцию президента Эммануэля Макрона, неизвестный прислал письмо с отрезанным человеческим пальцем, пишет журнал Valeurs Actuelles, ссылаясь на службу безопасности главы государства.
Отправленное с явно недобрыми намерениями письмо получила служба корреспонденции Елисейского дворца в воскресенье, 9 июля. Обнаруженный в конверте палец передали полицейским, которым вскоре удалось идентифицировать владельца. Издание отдельно отмечает, что часть человеческого тела правоохранители зачем-то поместили в холодильник, где хранят свою еду.
В службе безопасности не стали раскрывать личность беспалого господина, но отметили, что им пока непонятно, кто и зачем прислал палец Макрону. В Елисейском дворце отказались комментировать эту информацию, но известно, что палец прислали перед большим национальным праздником — Днём взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. Угроза, намёк на гильотину?
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