Британские полицейские принялись расследовать виртуальное изнасилование аватара

Как пишут британские СМИ, 16-летняя пользовательница Интернета получила моральную травму, увидев, как группа онлайн-незнакомцев надругалась над её цифровой личностью в видеоигре.
Правоохранители решили найти и наказать злоумышленников, хотя, как такого закона на территории Туманного Альбиона не предусмотрено, тем более, что девочка не получила физических травм.
Как сообщают СМИ, руководители полиции призывают к принятию законодательства, которое поможет справиться с волной сексуальных преступлений в этой сфере и, что тактика офицеров должна измениться, чтобы помешать извращенцам использовать новые технологии для эксплуатации детей.
Используя гарнитуру, закрывающую глаза и уши, игроки погружаются в виртуальный мир, который кажется реальным, где они могут взаимодействовать с другими людьми в компьютерной среде. Существуют также специальные жилеты виртуальной реальности, называемые тактильными костюмами, в которых используется технология для имитации таких ощущений, как прикосновение к объекту или воздействие удара. Пользователи Сети могут установить вокруг своих персонажей защитный «пузырь», чтобы другие виртуальные персонажи не могли приблизиться к ним. Но жертвы домогательств рассказывали, что их обманом принуждали отключать такую установку перед нападением.
Источник:
- Гигантский череп ископаемого «морского монстра» нашли в Великобритании
- У берегов Италии нашли груз затонувшего корабля
- В Японии решили уничтожить белок-вредителей
- Парень погиб от удара молнии, пока праздновал день рождения
- 6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика
-А она не захотела
-отобрать у детишек новые технологии до совершеннолетия никак?