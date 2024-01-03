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Британские полицейские принялись расследовать виртуальное изнасилование аватара

Британские полицейские принялись расследовать виртуальное изнасилование аватара

Автор:
03 января 2024 09:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: британские полицейские   видеоигра   виртуальная жизнь   изнасилование аватара   новости   фото   цифровая личность   
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Как пишут британские СМИ, 16-летняя пользовательница Интернета получила моральную травму, увидев, как группа онлайн-незнакомцев надругалась над её цифровой личностью в видеоигре.

Правоохранители решили найти и наказать злоумышленников, хотя, как такого закона на территории Туманного Альбиона не предусмотрено, тем более, что девочка не получила физических травм.

Как сообщают СМИ, руководители полиции призывают к принятию законодательства, которое поможет справиться с волной сексуальных преступлений в этой сфере и, что тактика офицеров должна измениться, чтобы помешать извращенцам использовать новые технологии для эксплуатации детей.

Используя гарнитуру, закрывающую глаза и уши, игроки погружаются в виртуальный мир, который кажется реальным, где они могут взаимодействовать с другими людьми в компьютерной среде. Существуют также специальные жилеты виртуальной реальности, называемые тактильными костюмами, в которых используется технология для имитации таких ощущений, как прикосновение к объекту или воздействие удара. Пользователи Сети могут установить вокруг своих персонажей защитный «пузырь», чтобы другие виртуальные персонажи не могли приблизиться к ним. Но жертвы домогательств рассказывали, что их обманом принуждали отключать такую установку перед нападением.

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Метки: британские полицейские   видеоигра   виртуальная жизнь   изнасилование аватара   новости   фото   цифровая личность   
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5  комментариев
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587
Bublic 77 41 минуту назад
-Почему вас изнасиловали, а вашу подругу нет?
-А она не захотела
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56k
Опиум для народа 6 минут назад
-"Как сообщают СМИ, руководители полиции призывают к принятию законодательства, которое поможет справиться с волной сексуальных преступлений в этой сфере и, что тактика офицеров должна измениться, чтобы помешать извращенцам использовать новые технологии для эксплуатации детей."-
-отобрать у детишек новые технологии до совершеннолетия никак?
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27k
Влад 8 минут назад
В чем проблема? Пусть их в игре и ловят и сажают. У Лукьяненко есть трилогия "Диптаун" или если в виде сборника "Глубина", Как раз про всю эту хрень, хоть и написана более 20-и лет назад.
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−3
Заяц на Крыльце Полчаса назад
Вопрос только один. Что девочка делала на поддерживающей терроризм и экстремизм зарубежной площадке?
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8k
Pravednik84 44 минуты назад
Это гениально! Купить тактитльный костюм и всё время ходить в защитном пузыре)))
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