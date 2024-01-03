Британские полицейские принялись расследовать виртуальное изнасилование аватара

Правоохранители решили найти и наказать злоумышленников, хотя, как такого закона на территории Туманного Альбиона не предусмотрено, тем более, что девочка не получила физических травм.

Как сообщают СМИ, руководители полиции призывают к принятию законодательства, которое поможет справиться с волной сексуальных преступлений в этой сфере и, что тактика офицеров должна измениться, чтобы помешать извращенцам использовать новые технологии для эксплуатации детей.