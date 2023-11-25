Учёные нашли трилобитов, которые могут раскрыть историю древнего мира

Оказалось, что возраст этого туфа - между 497 и 485 млн. лет. Это поздний кембрийский период - эпоха в истории Земли, которая довольно плохо исследована. Именно поэтому находки так важны: они могут дать большее представление о древней жизни этого периода. Кроме того, учёные обнаружили ещё 12 видов трилобитов, которые уже встречались в других частях света, но их никогда ранее не встречались в Таиланде. По словам исследователей, это вдохновило их дальше изучить место Таиланда на древнем суперконтиненте Гондвана.