Учёные нашли трилобитов, которые могут раскрыть историю древнего мира

Трилобиты, древние морские членистоногие, уже давно вымерли. Но даже в виде окаменелостей они могут многое рассказать об истории нашей планеты. Недавно учёные обнаружили окаменелости 10 видов трилобитов, которые в течение 490 млн лет находились в малоизученной части Таиланда. Эти находки могут поведать нам важные факты из истории древнего мира.
Трилобиты - вымершие морские членистоногие с мощными панцирями, похожие на мокриц или мечехвостов. Они окончательно вымерли в Пермском периоде, около 250 миллионов лет назад. Недавно учёные обнаружили окаменелости трилобитом в малоизученном районе Ко Тарутао в Таиланде, и открыли сразу 10 новых видов - в том числе один, названный в честь тайской королевской принцессы Маха Чакри Сириндхорн.
Виды нашли в окаменевшем пепле, который осел на морское дно после вулканических извержений и образовал слой, называемый туфом. В нём содержатся кристаллы циркона - минерала, образовавшегося во время извержения. Внутри кристаллов циркона есть атомы урана, которые распадаются на атомы свинца. Определив это, учёные решили использовать радиоизотопные методы для датировки циркона и установить возраст вулканического извержения.
Оказалось, что возраст этого туфа - между 497 и 485 млн. лет. Это поздний кембрийский период - эпоха в истории Земли, которая довольно плохо исследована. Именно поэтому находки так важны: они могут дать большее представление о древней жизни этого периода. Кроме того, учёные обнаружили ещё 12 видов трилобитов, которые уже встречались в других частях света, но их никогда ранее не встречались в Таиланде. По словам исследователей, это вдохновило их дальше изучить место Таиланда на древнем суперконтиненте Гондвана.
Исследователи считают, что найденные окаменелости содержат бесценную информацию для современности:
"Туфы позволят нам не только определить возраст окаменелостей, найденных в Таиланде, но и лучше изучить историю других регионов: Китая, Австралии и даже Северной Америки, где подобные окаменелости находили в породах, которые невозможно датировать. Перед нами - целая летопись эволюционных изменений. Чем больше мы узнаем из неё, тем лучше сможем справиться с задачами, которые возникают на планете сегодня," - говорит геолог Шелли Вернетт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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