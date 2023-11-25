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Учёные нашли трилобитов, которые могут раскрыть историю древнего мира

Учёные нашли трилобитов, которые могут раскрыть историю древнего мира

Автор:
25 ноября 2023 09:00
Сообщество : Наука
Метки: древние животные   интересное   история   наука   новости   окаменелости   раскопки   трилобиты   факты   фото   
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Трилобиты, древние морские членистоногие, уже давно вымерли. Но даже в виде окаменелостей они могут многое рассказать об истории нашей планеты. Недавно учёные обнаружили окаменелости 10 видов трилобитов, которые в течение 490 млн лет находились в малоизученной части Таиланда. Эти находки могут поведать нам важные факты из истории древнего мира.

Трилобиты - вымершие морские членистоногие с мощными панцирями, похожие на мокриц или мечехвостов. Они окончательно вымерли в Пермском периоде, около 250 миллионов лет назад. Недавно учёные обнаружили окаменелости трилобитом в малоизученном районе Ко Тарутао в Таиланде, и открыли сразу 10 новых видов - в том числе один, названный в честь тайской королевской принцессы Маха Чакри Сириндхорн.

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Виды нашли в окаменевшем пепле, который осел на морское дно после вулканических извержений и образовал слой, называемый туфом. В нём содержатся кристаллы циркона - минерала, образовавшегося во время извержения. Внутри кристаллов циркона есть атомы урана, которые распадаются на атомы свинца. Определив это, учёные решили использовать радиоизотопные методы для датировки циркона и установить возраст вулканического извержения.

Оказалось, что возраст этого туфа - между 497 и 485 млн. лет. Это поздний кембрийский период - эпоха в истории Земли, которая довольно плохо исследована. Именно поэтому находки так важны: они могут дать большее представление о древней жизни этого периода. Кроме того, учёные обнаружили ещё 12 видов трилобитов, которые уже встречались в других частях света, но их никогда ранее не встречались в Таиланде. По словам исследователей, это вдохновило их дальше изучить место Таиланда на древнем суперконтиненте Гондвана.

Исследователи считают, что найденные окаменелости содержат бесценную информацию для современности:


"Туфы позволят нам не только определить возраст окаменелостей, найденных в Таиланде, но и лучше изучить историю других регионов: Китая, Австралии и даже Северной Америки, где подобные окаменелости находили в породах, которые невозможно датировать. Перед нами - целая летопись эволюционных изменений. Чем больше мы узнаем из неё, тем лучше сможем справиться с задачами, которые возникают на планете сегодня," - говорит геолог Шелли Вернетт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древние животные   интересное   история   наука   новости   окаменелости   раскопки   трилобиты   факты   фото   
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6  комментариев
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22k
BiZ 51 минуту назад
вранье. бох создал землю за 7 дней несколько тысяч лет назад.
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11k
Dabus 4 минуты назад
По самим трилобитам вообще нельзя делать никаких выводов. В своё время смотрел большую передачу с палеонтологами, которые занимались исключительно трилобитами и они говорили что трилобиты это была какая-то фабрика по всяческим мутациям и приобретению новых признаков. Что мол в одном временном слое, и одном и том-же месте раскапывали окаменелости 200 разных по внешности и признакам трилобитов. Какие-то с глазами, какие-то без, у каких-то глаза выдвижные как у крабов, у каких-то закрывались какими-то щитками, у каких-то просто как дырочки в броне, у одних пупурышки на панцире, у других гладко всё. В общем говорили что в таких раскопках как суп из них сварен, и все они разные. А главное совершенно непонятно, почему и зачем - при одинаковых условиях жизни, они все прошли такие разные пути эволюционного развития. Что мол такого в принципе не бывает, в рамках логики теории эволюции
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21k
kσρβγς 19 минут назад
Если верить Гаррисону, то они вкусные...
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