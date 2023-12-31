Морские львы вышли на рыбацкий бунт в Чили

Конфликт привел к столкновениям между полицией и демонстрантами, что привело к приостановке железнодорожного сообщения между Лиманче и Пуэрто. Рыбаки отмечают, что 900 семей пострадали от запрета и должны были получить компенсацию до Рождества.



Три морских льва решили присоединиться к протесту против ограничений на ловлю хека и выползли на дорогу прямо во время стычки между рыбаками и полицейскими. Прибыли они не одни, а в сопровождении стаи галдящих чаек, некоторые из которых даже угощались рыбой прямо на полицейских автомобилях.