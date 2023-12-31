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Морские львы вышли на рыбацкий бунт в Чили

Морские львы вышли на рыбацкий бунт в Чили

Автор:
31 декабря 2023 06:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Чили   акция протеста   морсие львы   полиция   рыбаки   хек   
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Пока Россию засыпает снегом, в Чили царит своя атмосфера.

Там местные рыбаки решили провести акцию протеста в Вальпараисо. Работники рыболовства требуют, чтобы региональное правительство выплатило им премию в компенсацию убытков, вызванных запретом на вылов хека.


Конфликт привел к столкновениям между полицией и демонстрантами, что привело к приостановке железнодорожного сообщения между Лиманче и Пуэрто. Рыбаки отмечают, что 900 семей пострадали от запрета и должны были получить компенсацию до Рождества.

Три морских льва решили присоединиться к протесту против ограничений на ловлю хека и выползли на дорогу прямо во время стычки между рыбаками и полицейскими. Прибыли они не одни, а в сопровождении стаи галдящих чаек, некоторые из которых даже угощались рыбой прямо на полицейских автомобилях.


После такого перформанса столкновения рыбаков и полицейских прекратились, но вот получили ли рыбаки свои выплаты, неизвестно.

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Метки: Чили   акция протеста   морсие львы   полиция   рыбаки   хек   
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839
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 53 минуты назад
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22k
BiZ 45 минут назад
зайти в незнакомый подъезд, насрать под любую дверь и уйти - инсталляция.
а вот позвонить в дверь и сесть срать - уже перфоманс.
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