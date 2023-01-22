Как и когда появились цыгане?

Сами цыгане, кстати, себя цыганами никогда не называют. Их самоназвание "Рома", "ромалы" (вариации - "дом" и "дом"). Возможно, оно связано как раз с самоназванием византийцев - "ромеи", "римляне". То есть, цыгане, покинув Византийскую империю все равно называли себя именно византийскими поддаными, пострадавшими за христианскую веру в турецкой неволе. Так круче же и жалости более вызовет!

Интересно, что европейцы в средневековье на полном серьезе считали смуглолицых цыган выходцами из далекого жаркого Египта. В итоге, те же англичане цыган зовут gypsies (джипсис) - от egyptians (иджипшнс - египтяне).

Правительство Индии ныне даже решает вопрос о признании цыган частью индийской диаспоры за границей. И да, в самой Индии цыгане тоже проживают.