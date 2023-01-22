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Как и когда появились цыгане?

Как и когда появились цыгане?

Автор:
22 января 2023 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди   познавательно   происхождение   факты   фото   цыгане   
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Цыгане - удивительный бродячий народ, что живет кажется повсюду. Но при том не имеет родины и не помнит собственных корней.

Откуда же вообще взялись цыгане?


Тут есть несколько версий.

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Понятное дело, доподлинно известно, что прародиной цыган является северная Индия. Такие ее нынешние штаты как Гуджарат, Кашмир, Пенджаб и Раджастхан.

Говорят цыгане на особом языке индоарийской ветви индоевропейской языковой семьи. Да-да, вот они - "истинные арийцы"! Цыгане немного понимают современный разговорный хинди, из-за чего еще в советское время вполне могли смотреть индийские фильмы без дубляжа.

Лингвистический анализ цыганского языка, кстати довольно точно показывает: цыгане, судя по всему, покинули Индию не ранее конца I-го тысячелетия нашей эры. То есть, их язык до этого времени претерпевал те же изменения, что и прочие индоевропейские языки Индии. Проще говоря, развивался рядом, получал те же заимствования и т.д.

Примерно в начале II-го тысячелетия нашей эры цыгане пересекли Азию и осели в Византийской империи. Где собственно сформировались как отдельный кочевой этнос. И получили свое название, сохранившиеся во многих языках мира. В том числе, в русском. От греческого атцинганос - "неприкасаемые".

Сами цыгане, кстати, себя цыганами никогда не называют. Их самоназвание "Рома", "ромалы" (вариации - "дом" и "дом"). Возможно, оно связано как раз с самоназванием византийцев - "ромеи", "римляне". То есть, цыгане, покинув Византийскую империю все равно называли себя именно византийскими поддаными, пострадавшими за христианскую веру в турецкой неволе. Так круче же и жалости более вызовет!

Интересно, что европейцы в средневековье на полном серьезе считали смуглолицых цыган выходцами из далекого жаркого Египта. В итоге, те же англичане цыган зовут gypsies (джипсис) - от egyptians (иджипшнс - египтяне).

Правительство Индии ныне даже решает вопрос о признании цыган частью индийской диаспоры за границей. И да, в самой Индии цыгане тоже проживают.

Впрочем, есть мнение, что цыган нельзя считать в полной мире индийским народом. Ибо как народ они сложились в кочевье далеко за пределами Индии. Соответственно являются единственным в мире уникальным этносом, что не имеет собственной земли. И даже не задумывается о создании своего государства. Хотя б автономии.

Но вот как и зачем цыгане покинули историческую прародину - огромная загадка.

Есть мнение, что цыгане - представители каст отверженных, уличных актеров, музыкантов и прочей богемной братии. В самой Индии с ее тяжкой кастовой системой этим веселым ребятам жилось крайне не весело. Всюду их шпыняли и гоняли. И тогда цыгане двинулись за пределы родины, туда где кастовой системы не имеется.

Цыгане ушли из Индии за свободой?

Другая версия гласит: цыгане, да, они из индийских низших каст. Но вышли из Индии не сами. А присоединились к исламским армиям, что вторглись в Индию тысячи-полторы лет назад. Мусульмане этих отверженных не обижали. И парии ушли шумною толпою вместе с ними на неведомый манящий свободой запад... В том числе, где-то примерно в XVIII-м столетии (или даже ранее) добрались и до Руси, создав тут особый субэтнос русских цыган.

Против последней версии говорит тот факт, что цыгане отнюдь не имеют мусульманского влияния. И ислам если исповедуют, то только если ныне живут в мусульманских странах.

Низшая каста неприкасаемых в Индии. Другим кастам социумом запрещено с этими париями даже разговаривать. Цыгане так жить не пожелали

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Метки: интересно   люди   познавательно   происхождение   факты   фото   цыгане   
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12  комментариев
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4k
Tuskub Час назад
Прекращаем врать - "В итоге, те же англичане цыган зовут gypsies (джипсис) - от egyptians (иджипшнс - египтяне) . Какие, в трещину, "египтяне"??? gyp [ʤɪp] - гл. воровать
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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8k
Regerald Полчаса назад
Примерно так циганские кварталы в Словакии выглядят, куда им своё государство создавать... А, главное, чуть подальше отойдёшь где словаки живут - там опрятные красивые городские улицы...

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15k
Patmaz 43 минуты назад
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15k
Patmaz 44 минуты назад
Как это, у цыган нет своего государства? А Румыния?
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29k
koleos72 47 минут назад
А им нафига своё государство, чтоб правительство кормить с депутатами?! Они и так куда ни заявятся, себе клочок земли выцыганят!
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2k
vagon1 54 минуты назад
Неужели в современной Индии ещё существует кастовая система!?
Удивлен.
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93k
parallax Час назад
"Между тем именно цыгане мо6ут похвастайся необычные культуры и обычаями."

Жить обманом и воровством, это коннчно о-очень необычно.
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