Как и когда появились цыгане?

Цыгане - удивительный бродячий народ, что живет кажется повсюду. Но при том не имеет родины и не помнит собственных корней.
Откуда же вообще взялись цыгане?
Тут есть несколько версий.
Понятное дело, доподлинно известно, что прародиной цыган является северная Индия. Такие ее нынешние штаты как Гуджарат, Кашмир, Пенджаб и Раджастхан.
Говорят цыгане на особом языке индоарийской ветви индоевропейской языковой семьи. Да-да, вот они - "истинные арийцы"! Цыгане немного понимают современный разговорный хинди, из-за чего еще в советское время вполне могли смотреть индийские фильмы без дубляжа.
Лингвистический анализ цыганского языка, кстати довольно точно показывает: цыгане, судя по всему, покинули Индию не ранее конца I-го тысячелетия нашей эры. То есть, их язык до этого времени претерпевал те же изменения, что и прочие индоевропейские языки Индии. Проще говоря, развивался рядом, получал те же заимствования и т.д.
Примерно в начале II-го тысячелетия нашей эры цыгане пересекли Азию и осели в Византийской империи. Где собственно сформировались как отдельный кочевой этнос. И получили свое название, сохранившиеся во многих языках мира. В том числе, в русском. От греческого атцинганос - "неприкасаемые".
Сами цыгане, кстати, себя цыганами никогда не называют. Их самоназвание "Рома", "ромалы" (вариации - "дом" и "дом"). Возможно, оно связано как раз с самоназванием византийцев - "ромеи", "римляне". То есть, цыгане, покинув Византийскую империю все равно называли себя именно византийскими поддаными, пострадавшими за христианскую веру в турецкой неволе. Так круче же и жалости более вызовет!
Интересно, что европейцы в средневековье на полном серьезе считали смуглолицых цыган выходцами из далекого жаркого Египта. В итоге, те же англичане цыган зовут gypsies (джипсис) - от egyptians (иджипшнс - египтяне).
Правительство Индии ныне даже решает вопрос о признании цыган частью индийской диаспоры за границей. И да, в самой Индии цыгане тоже проживают.
Впрочем, есть мнение, что цыган нельзя считать в полной мире индийским народом. Ибо как народ они сложились в кочевье далеко за пределами Индии. Соответственно являются единственным в мире уникальным этносом, что не имеет собственной земли. И даже не задумывается о создании своего государства. Хотя б автономии.
Но вот как и зачем цыгане покинули историческую прародину - огромная загадка.
Есть мнение, что цыгане - представители каст отверженных, уличных актеров, музыкантов и прочей богемной братии. В самой Индии с ее тяжкой кастовой системой этим веселым ребятам жилось крайне не весело. Всюду их шпыняли и гоняли. И тогда цыгане двинулись за пределы родины, туда где кастовой системы не имеется.
Цыгане ушли из Индии за свободой?
Другая версия гласит: цыгане, да, они из индийских низших каст. Но вышли из Индии не сами. А присоединились к исламским армиям, что вторглись в Индию тысячи-полторы лет назад. Мусульмане этих отверженных не обижали. И парии ушли шумною толпою вместе с ними на неведомый манящий свободой запад... В том числе, где-то примерно в XVIII-м столетии (или даже ранее) добрались и до Руси, создав тут особый субэтнос русских цыган.
Против последней версии говорит тот факт, что цыгане отнюдь не имеют мусульманского влияния. И ислам если исповедуют, то только если ныне живут в мусульманских странах.
Низшая каста неприкасаемых в Индии. Другим кастам социумом запрещено с этими париями даже разговаривать. Цыгане так жить не пожелали
Источник:
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Удивлен.
Жить обманом и воровством, это коннчно о-очень необычно.