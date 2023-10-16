Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска

Видимых для нас звёзд на небе почти 9 тысяч. Спутников Starlink на орбите Земли 5 тысяч.
На орбиту Земли выведены пять тысяч спутников. Для сравнения: видимых звёзд в нашем небе — почти 9 тысяч. Последний, пяти тысячный спутник Starlink вывели на орбиту 26 августа 2023 года. Видео показывает, насколько огромны инвестиции Маска (и не только его). В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит всем жителям Земли пользоваться интернетом, уточняет Interfax.
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Учёные беспокоятся, что из-за спутников скоро невозможно будет наблюдать за звёздами. Об этом сообщает издание ScienceAlert. Учёные жалуются, что спутники SpaceX испускают низкочастотные радиоволны, которые создают помехи радиотелескопам. Компания Илона Маска обещала решить проблему.
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