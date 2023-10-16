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Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска

Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска

Автор:
16 октября 2023 15:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Илон Маск   звёзды   интересное   космос   спутники   фото   
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Видимых для нас звёзд на небе почти 9 тысяч. Спутников Starlink на орбите Земли 5 тысяч.

На орбиту Земли выведены пять тысяч спутников. Для сравнения: видимых звёзд в нашем небе — почти 9 тысяч. Последний, пяти тысячный спутник Starlink вывели на орбиту 26 августа 2023 года. Видео показывает, насколько огромны инвестиции Маска (и не только его). В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит всем жителям Земли пользоваться интернетом, уточняет Interfax.

Учёные беспокоятся, что из-за спутников скоро невозможно будет наблюдать за звёздами. Об этом сообщает издание ScienceAlert. Учёные жалуются, что спутники SpaceX испускают низкочастотные радиоволны, которые создают помехи радиотелескопам. Компания Илона Маска обещала решить проблему.

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Метки: Видео   Илон Маск   звёзды   интересное   космос   спутники   фото   
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7  комментариев
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1k
... Час назад
Не плохо бы вывести на те же орбиты пару спутников с болтами и гайками, доведут, из спутников они выпадут, и полетят орбитальной скоростью аки шрапнель. А большая часть выведенного из строя сгорит в слоях атмосферы. Дешево, сердито и коммуникаций лишим.
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15k
Kostick 21 минуту назад
пару раз наблюдал кавалькады этих спутников. довольно занятное зрелище.
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432
Алекс Янгель Час назад
Вот и пришло время из космического мусора строить новые орбитальные станции
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
сколько цветмета закинули на орбиту
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