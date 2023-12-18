Они кормят грудью своих детей до самой школы

Самое важное здесь то, что монголы — совершенно уникальная нация, у которой в прямом смысле слова культ долгого грудного вскармливания и культ грудного молока. Не у какой-то небольшой части общества, а полностью у всего населения.

Если мать перестает в Монголии кормить грудью ребенка до 3-х лет — для нее это настоящая трагедия, а родственники будут всерьез обеспокоены тем, что ребенок вырастет неполноценным и с высокой долей вероятности попробуют найти ему кормилицу. Учитывая, что все вокруг кормят грудью своего ребенка долго, такая вероятность довольно велика, но одновременно и мала. Ведь чем взрослее ребенок, тем проще ему освобождать от молока грудь матери даже с учетом параллельной уже обычной пищи.

Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!