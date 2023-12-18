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Они кормят грудью своих детей до самой школы

Они кормят грудью своих детей до самой школы

Автор:
18 декабря 2023 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Монголия   в мире   дети   кормят грудью   люди   мать   факты   фото   
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То, что вы видите на фото — мама кормит грудью довольно взрослого ребенка на каких-то спортивных соревнованиях — не что-то из ряда вон выходящее, а совершенно нормальное явление в этой стране.

Причем, с разных аспектов. И в той части, что кормят пацана, которому реально уже пора в школу (а может он уже и учится в 1-2 классе). И в той части, что она делает это в публичном месте, не отворачиваясь и не прикрываясь, и никого это не удивляет. И в той части, что ребенок, похоже, вообще участник этих соревнований, и вместо пары глотков воды он прикладывается к груди матери.

Итак, обо всем по порядку!

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Самое важное здесь то, что монголы — совершенно уникальная нация, у которой в прямом смысле слова культ долгого грудного вскармливания и культ грудного молока. Не у какой-то небольшой части общества, а полностью у всего населения.

Если мать перестает в Монголии кормить грудью ребенка до 3-х лет — для нее это настоящая трагедия, а родственники будут всерьез обеспокоены тем, что ребенок вырастет неполноценным и с высокой долей вероятности попробуют найти ему кормилицу. Учитывая, что все вокруг кормят грудью своего ребенка долго, такая вероятность довольно велика, но одновременно и мала. Ведь чем взрослее ребенок, тем проще ему освобождать от молока грудь матери даже с учетом параллельной уже обычной пищи.

Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!

То, как часто принято во многих других странах, включая Россию, когда мама в определенный момент в районе года начинает отлучать ребенка от груди и полностью переводит на смеси и прикормы, в Монголии просто невозможно.

Добровольно ни одна мать здесь не прекратит грудное вскармливание своего чада. И, как я написал выше, очень сильно огорчится, если у нее относительно рано (до 3-х летия ребенка) пропадёт молоко.

Почему здесь такой культ грудного молока?

Первая причина историческая. В условиях относительно бедности рациона кочевника, у которого было одно лишь мясо и молочные продукты из кобыльего, ячьего или козьего молока, и довольно специфической жирной и тяжелой местной кухни, грудное молоко оставалось единственным продуктом для пищеварительной системы ребенка. При всем желании, матери особо нечем было его полноценно заменить без риска серьезных проблем в несформированном ЖКТ ребенка.

К тому же длительное вскармливание действительно благотворно влияло на здоровье и развитие будущего воина. Что создало замкнутый круг представления о том, как и чем необходимо кормить ребенка, чтобы он был здоровый, сильный, ловкий и так далее.

Вторая причина — национальная монгольская борьба. Как и в России на Кавказе, в Монголии настоящий культ борьбы. Каждый отец и каждая мать мечтают, чтобы их сын был хорошим борцом.

И родители свято верят, что силы мальчику дает именно материнское молоко. И настоящим борцом он сможет быть только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всём.

И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны их невозможно!

Поэтому если девочку мать вполне может прекратить кормить к школе, то мальчика она часто будет кормить максимально долго, вплоть до перерыва между раундами на тренировках и соревнованиях, как на заглавном фото!

Не удивительно, что монгольские мальчишки-борцы такие пухляши, на таком то питании...

Ну и в завершение рассказа ещё одни поразительный факт о культе грудного молока в Монголии.

Привычка пить его до сознательного возраста приводит к тому, что и для взрослых монголов оно является ... лакомством! И папа вполне себе может допить за малышом остаток, если тот все не съедает.

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Метки: Монголия   в мире   дети   кормят грудью   люди   мать   факты   фото   
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2  комментария
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Павел 39 минут назад
У каждой нации свои традиции. Главное что Монголы не лезут указывать как другим жить.
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ruslan d 42 минуты назад
Чего только не бывает
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