Они кормят грудью своих детей до самой школы

То, что вы видите на фото — мама кормит грудью довольно взрослого ребенка на каких-то спортивных соревнованиях — не что-то из ряда вон выходящее, а совершенно нормальное явление в этой стране.
Причем, с разных аспектов. И в той части, что кормят пацана, которому реально уже пора в школу (а может он уже и учится в 1-2 классе). И в той части, что она делает это в публичном месте, не отворачиваясь и не прикрываясь, и никого это не удивляет. И в той части, что ребенок, похоже, вообще участник этих соревнований, и вместо пары глотков воды он прикладывается к груди матери.
Итак, обо всем по порядку!
Самое важное здесь то, что монголы — совершенно уникальная нация, у которой в прямом смысле слова культ долгого грудного вскармливания и культ грудного молока. Не у какой-то небольшой части общества, а полностью у всего населения.
Если мать перестает в Монголии кормить грудью ребенка до 3-х лет — для нее это настоящая трагедия, а родственники будут всерьез обеспокоены тем, что ребенок вырастет неполноценным и с высокой долей вероятности попробуют найти ему кормилицу. Учитывая, что все вокруг кормят грудью своего ребенка долго, такая вероятность довольно велика, но одновременно и мала. Ведь чем взрослее ребенок, тем проще ему освобождать от молока грудь матери даже с учетом параллельной уже обычной пищи.
Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!
То, как часто принято во многих других странах, включая Россию, когда мама в определенный момент в районе года начинает отлучать ребенка от груди и полностью переводит на смеси и прикормы, в Монголии просто невозможно.
Добровольно ни одна мать здесь не прекратит грудное вскармливание своего чада. И, как я написал выше, очень сильно огорчится, если у нее относительно рано (до 3-х летия ребенка) пропадёт молоко.
Почему здесь такой культ грудного молока?
Первая причина историческая. В условиях относительно бедности рациона кочевника, у которого было одно лишь мясо и молочные продукты из кобыльего, ячьего или козьего молока, и довольно специфической жирной и тяжелой местной кухни, грудное молоко оставалось единственным продуктом для пищеварительной системы ребенка. При всем желании, матери особо нечем было его полноценно заменить без риска серьезных проблем в несформированном ЖКТ ребенка.
К тому же длительное вскармливание действительно благотворно влияло на здоровье и развитие будущего воина. Что создало замкнутый круг представления о том, как и чем необходимо кормить ребенка, чтобы он был здоровый, сильный, ловкий и так далее.
Вторая причина — национальная монгольская борьба. Как и в России на Кавказе, в Монголии настоящий культ борьбы. Каждый отец и каждая мать мечтают, чтобы их сын был хорошим борцом.
И родители свято верят, что силы мальчику дает именно материнское молоко. И настоящим борцом он сможет быть только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всём.
И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны их невозможно!
Поэтому если девочку мать вполне может прекратить кормить к школе, то мальчика она часто будет кормить максимально долго, вплоть до перерыва между раундами на тренировках и соревнованиях, как на заглавном фото!
Не удивительно, что монгольские мальчишки-борцы такие пухляши, на таком то питании...
Ну и в завершение рассказа ещё одни поразительный факт о культе грудного молока в Монголии.
Привычка пить его до сознательного возраста приводит к тому, что и для взрослых монголов оно является ... лакомством! И папа вполне себе может допить за малышом остаток, если тот все не съедает.
Источник:
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