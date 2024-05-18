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Бросили малыша: няня заботится о ребёнке, родители которого скрылись с её деньгами

Бросили малыша: няня заботится о ребёнке, родители которого скрылись с её деньгами

Автор:
18 мая 2024 09:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   деньги   дети   люди   няня   родители   фото   
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Чтобы завоевать доверие женщины по фамилии Ю, ее работодатели показали скриншоты, на которых были показаны золото, роскошные часы и банковские ячейки.

Пара из Китая оставила своего ребенка с няней, сказав, что собирается получить наследство в 400 миллионов юаней (55 миллионов долларов), а затем исчезла, задолжав ей 110 000 юаней (15 000 долларов США).

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие подозревают, что пара не является биологическими родителями, а использовала пятимесячного младенца для мошенничества. Супруги наняли няню и не заплатили ей. Они утверждали, что вот-вот получат крупную сумму денег от бывшего партнера жены, который умер. Но вместо этого они исчезли и отсутствуют уже больше месяца.


Няня по фамилии Ю рассказала, что ей обещали ежемесячную зарплату в 7 000 юаней (1 000 долларов). Однако, несмотря на несколько месяцев работы, ей не заплатили. Более того, она даже одолжила супругам 50 000 юаней (6 900 долларов).

"Я отдала им все свои сбережения, но с ноября прошлого года я не получаю зарплату. Они должны мне и деньги, которые я заняла у брата. Не имея никаких доходов, я все еще ухаживаю за их ребенком", — рассказала она местным СМИ.

Женщина показала доказательства финансовых операций с парой через приложение WeChat.

"Они сказали, что находятся в Тяньцзине. Это довольно странно. Они приехали, чтобы унаследовать богатство, оставленное бойфрендом матери ребенка 10 лет назад", — рассказывала Ю.

Чтобы завоевать доверие няни, ее работодатели показали ей скриншоты, на которых, по их словам, было показано наследство: золото, роскошные часы и банковские ячейки. Они также показали ей фотографию свидетельства о праве собственности на недвижимость и сказали, что это отель, который скоро станет их собственностью. На основании этих "доказательств" она одолжила им еще 8 000 юаней (1107 долларов).

Когда она позвонила в отель, найдя номер телефона в интернете, сотрудники отрицали, что знают имена ее работодателей. При ближайшем рассмотрении фотографии свидетельства о собственности оказалось, что часть текста была изменена. Попытки связаться с работодателями по телефону или через WeChat не увенчались успехом, и Ю не смогла возместить свои убытки.

Ситуация с няней вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях, многие люди советовали женщине обратиться в полицию, подозревая, что она могла стать жертвой дерзкого мошенничества.

"Они вообще настоящие родители? Почему бы не забрать ребенка с собой, если вы собираетесь претендовать на наследство в 400 миллионов юаней?" — написал один из пользователей.

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Метки: в мире   деньги   дети   люди   няня   родители   фото   
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Olxi
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