Бросили малыша: няня заботится о ребёнке, родители которого скрылись с её деньгами

Чтобы завоевать доверие няни, ее работодатели показали ей скриншоты, на которых, по их словам, было показано наследство: золото, роскошные часы и банковские ячейки. Они также показали ей фотографию свидетельства о праве собственности на недвижимость и сказали, что это отель, который скоро станет их собственностью. На основании этих "доказательств" она одолжила им еще 8 000 юаней (1107 долларов).

Когда она позвонила в отель, найдя номер телефона в интернете, сотрудники отрицали, что знают имена ее работодателей. При ближайшем рассмотрении фотографии свидетельства о собственности оказалось, что часть текста была изменена. Попытки связаться с работодателями по телефону или через WeChat не увенчались успехом, и Ю не смогла возместить свои убытки.

Ситуация с няней вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях, многие люди советовали женщине обратиться в полицию, подозревая, что она могла стать жертвой дерзкого мошенничества.