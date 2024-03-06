Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью

Папа работает, а мама красивая, — кто-то когда-то придумал эту шутку, которая стала довольно устоявшейся реальностью в современном мире во многих странах.
Но вот в Швеции такой подход — полный нонсенс. Как минимум, работают оба, стремясь к равноправию и независимости. И даже молодая мамочка, едва родив, старается как можно быстрее выйти из декретного отпуска обратно на работу. При том, что у семьи может быть все отлично с достатком и потребности в таких «жертвах» нет вообще никаких.
Женщины в Швеции (и многих других странах ЕС) категорически не хотят сидеть на шее у мужа. Даже имея железную причину в виде маленького ребенка.
Но это лишь вершина айсберга семейных устоев в этой стране.
Так, папочка с коляской в Швеции — совершенно обычное дело. Так же, как и пеленальный столик в мужском туалете Макдональдса, детская комната в автосервисе, молодой папа с грудничком на приёме у детского врача.
Во-первых, отцы на равных занимаются детьми вместе с матерями: равноправие работает и в обратную сторону. Причем, это касается не только прогулки с коляской на улице или часик-другой посидеть с ним дома, пока мама побежала сделать, наконец, маникюр.
Разумеется, далеко не все шведы сознательные и следуют стандартной сложившейся модели в их стране. Хватает и тех, кто предпочитает минимизировать своё участие в воспитании детей, либо вообще не касаться этого вопроса, оставив его на откуп матери.
Вот только есть нюанс. При рождении малыша таким папам всё равно придется посидеть в декрете.
Дело в том, что по шведским законам папа обязательно должен уйти в декрет минимум на 90 дней! Три месяца из 480 положенных декретных дней папа обязан провести с малышом, хочет он того, или нет.
Это минимальная планка, а в максимальной никто отцов не ограничивает. То есть, папе можно сидеть в декрете и дольше, хоть весь срок. Интересно, что если муж делит с женой декретный отпуск пополам, семье увеличивается размер декретных выплат, а если берет больше, чем половину, то выплаты будут даже выше.
Получается, живу в Швеции, для семейного бюджета выгоднее, чтобы папа сидел в декрете, а не мама. А мама пусть работает...
И многие папы действительно сидят в декрете с малышами!
И прогуливаясь будним днём по Стокгольму, пап с колясками вы увидите ничуть не меньше мам с колясками, а то и больше!
Мало того, исследования показывают, что мужчины с радостью берут больше декретных дней, чем положено минимальной планкой. И дело не в деньгах, а том самом пресловутом равенстве, которое у них уже на автомате.
Уже так сложилось, что все участвуют во всех делах на равных условиях: и в домашней работе, и вообще в работе, и в расходах на семью, отдых, продукты или машину, и в том числе в развитии и воспитании детей.
Еще интересен и тот момент, что в Швеции вообще не принято оставить ребенка бабушке на выходные.
Бабушка ещё и обидится, если её о таком попросить, не говоря уже о том, чтобы делать так в постоянном режиме. Максиму на что можно рассчитываться в неотложных случаях, что она приедет на час-другой посидеть с ребенком в его с родителями доме, а не забрать к себе
А все потому, что здесь с детства учат самостоятельности, как и во всем надеяться на себя и свои силы. 18 стукнуло и всё, вперёд, в свою собственную жизнь.
Источник:
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К мужчине с коляской всегда все очень лояльны.