Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью

Но вот в Швеции такой подход — полный нонсенс. Как минимум, работают оба, стремясь к равноправию и независимости. И даже молодая мамочка, едва родив, старается как можно быстрее выйти из декретного отпуска обратно на работу. При том, что у семьи может быть все отлично с достатком и потребности в таких «жертвах» нет вообще никаких.

Женщины в Швеции (и многих других странах ЕС) категорически не хотят сидеть на шее у мужа. Даже имея железную причину в виде маленького ребенка.

Но это лишь вершина айсберга семейных устоев в этой стране.

Так, папочка с коляской в Швеции — совершенно обычное дело. Так же, как и пеленальный столик в мужском туалете Макдональдса, детская комната в автосервисе, молодой папа с грудничком на приёме у детского врача.

Во-первых, отцы на равных занимаются детьми вместе с матерями: равноправие работает и в обратную сторону. Причем, это касается не только прогулки с коляской на улице или часик-другой посидеть с ним дома, пока мама побежала сделать, наконец, маникюр.