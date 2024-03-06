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Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью

Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью

Автор:
06 марта 2024 09:09
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Швеция   в мире   декрет   дети   люди   родители   фото   
1608
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Папа работает, а мама красивая, — кто-то когда-то придумал эту шутку, которая стала довольно устоявшейся реальностью в современном мире во многих странах.

Но вот в Швеции такой подход — полный нонсенс. Как минимум, работают оба, стремясь к равноправию и независимости. И даже молодая мамочка, едва родив, старается как можно быстрее выйти из декретного отпуска обратно на работу. При том, что у семьи может быть все отлично с достатком и потребности в таких «жертвах» нет вообще никаких.

Женщины в Швеции (и многих других странах ЕС) категорически не хотят сидеть на шее у мужа. Даже имея железную причину в виде маленького ребенка.

Но это лишь вершина айсберга семейных устоев в этой стране.

Так, папочка с коляской в Швеции — совершенно обычное дело. Так же, как и пеленальный столик в мужском туалете Макдональдса, детская комната в автосервисе, молодой папа с грудничком на приёме у детского врача.

Во-первых, отцы на равных занимаются детьми вместе с матерями: равноправие работает и в обратную сторону. Причем, это касается не только прогулки с коляской на улице или часик-другой посидеть с ним дома, пока мама побежала сделать, наконец, маникюр.

Разумеется, далеко не все шведы сознательные и следуют стандартной сложившейся модели в их стране. Хватает и тех, кто предпочитает минимизировать своё участие в воспитании детей, либо вообще не касаться этого вопроса, оставив его на откуп матери.

Вот только есть нюанс. При рождении малыша таким папам всё равно придется посидеть в декрете.

Дело в том, что по шведским законам папа обязательно должен уйти в декрет минимум на 90 дней! Три месяца из 480 положенных декретных дней папа обязан провести с малышом, хочет он того, или нет.

Это минимальная планка, а в максимальной никто отцов не ограничивает. То есть, папе можно сидеть в декрете и дольше, хоть весь срок. Интересно, что если муж делит с женой декретный отпуск пополам, семье увеличивается размер декретных выплат, а если берет больше, чем половину, то выплаты будут даже выше.

Получается, живу в Швеции, для семейного бюджета выгоднее, чтобы папа сидел в декрете, а не мама. А мама пусть работает...

И многие папы действительно сидят в декрете с малышами!

И прогуливаясь будним днём по Стокгольму, пап с колясками вы увидите ничуть не меньше мам с колясками, а то и больше!

Мало того, исследования показывают, что мужчины с радостью берут больше декретных дней, чем положено минимальной планкой. И дело не в деньгах, а том самом пресловутом равенстве, которое у них уже на автомате.

Уже так сложилось, что все участвуют во всех делах на равных условиях: и в домашней работе, и вообще в работе, и в расходах на семью, отдых, продукты или машину, и в том числе в развитии и воспитании детей.

Еще интересен и тот момент, что в Швеции вообще не принято оставить ребенка бабушке на выходные.

Бабушка ещё и обидится, если её о таком попросить, не говоря уже о том, чтобы делать так в постоянном режиме. Максиму на что можно рассчитываться в неотложных случаях, что она приедет на час-другой посидеть с ребенком в его с родителями доме, а не забрать к себе

А все потому, что здесь с детства учат самостоятельности, как и во всем надеяться на себя и свои силы. 18 стукнуло и всё, вперёд, в свою собственную жизнь.

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Метки: Швеция   в мире   декрет   дети   люди   родители   фото   
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9  комментариев
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1k
Злодей 2 часа назад
Что то в этом есть. Я считаю,что работающим родителям с маленькими детьми должны давать дополнительные дни отпуска, которые можно либо добавлять к основному отпуску, либо использовать в качестве отгулов, когда это необходимо. Частенько, когда нужно, приходится ходить на поклон к начальству и проситься толи задержаться, толи уйти пораньше, толи внеплановый отгул выпрашивать, так как надо с детьми посидеть/сходить в больницу/жена заболела или ещё что. А начальство не всегда даёт, а если даёт, то с видом,что "должен будешь, ничтожество'.
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2k
Legat 6 минут назад
Мой друг повар, не супер-пупер повар. А жена у него супер-пупер инженер-энергетик-технолог. Он сидит без работы с двумя детьми, а жена весьма прилично зарабатывает. Оба счастливы.
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10k
Zhora 53 минуты назад
Да пофигу, главное чтобы у ребёнка были именно папа и мама. А не два "папы" или две "мамы" (или ещё какие-нибудь извращенцы)
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24k
sanchesS80 Час назад
Всё равно это не сильно им помогает. Рождаемость очень низкая, а среди коренных белых вообще беда.
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380
cmacy Час назад
Викинги теперь женщин отправляют за добычей.
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6k
livaneth 2 часа назад
И ещё: женщине с коляской могут и прошипеть в спину: "малолетняя шалава" Или "понарожают и требуют"
К мужчине с коляской всегда все очень лояльны.
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