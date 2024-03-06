Как выглядят дети-крысы из Пакистана и почему они такие?

Основное занятие детей- крыс - это просить милостыню. Их легко отличить от других по зеленцом накидкам. Чаще всего их можно встретить у храмов. И при виде таких несчастных детей прихожане отдают свои деньги с большей охотой. И без суеверий тут не обошлось. Есть поверье, что если чуе не дать копейку, отказать или пройти мимо, то неделя для тебя будет несчастливой. Так что все стараются найти и дать ребенку-крысе хоть одну монетку.