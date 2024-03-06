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Как выглядят дети-крысы из Пакистана и почему они такие?

Как выглядят дети-крысы из Пакистана и почему они такие?

Автор:
06 марта 2024 09:11
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Пакистан   внешность   дети   крысы   люди   факты   фото   
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В Пакистане очень часто можно встретить детей, которые внешне похожи на крыс. Но вот вопрос: это следствие болезни или искусственное уродство?

Часто можно услышать фразы: «Все дети красивые», «Некрасивых детей не бывает». А что Вы скажете, если в этой концепции мировоззрения встретите поистине уродливое дитя? Ну, например с огромной или маленькой головой, длинными носом или косыми глазами. Первое, что приходит на ум: «Ребенок болен». Но так ли это на самом деле?

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Дети-крысы, чуа, крысы Шах Даула - это все названия одних и тех же людей, которых вы можете встретить на улице Пакистана, просящих милостыню. Их отличительной особенностью является измененная форма лица: длинный нос, покатый лоб и выставленные вперед верхние резцы, что напоминает крысу. Отсюда и распространенное по всему миру название. Но что с ними стало? Такая аномалия возникает в большинстве случаев из-за заболевания микроцефалии, означающее значительное уменьшение черепа по сравнению с другими частями тела.

Основное занятие детей- крыс - это просить милостыню. Их легко отличить от других по зеленцом накидкам. Чаще всего их можно встретить у храмов. И при виде таких несчастных детей прихожане отдают свои деньги с большей охотой. И без суеверий тут не обошлось. Есть поверье, что если чуе не дать копейку, отказать или пройти мимо, то неделя для тебя будет несчастливой. Так что все стараются найти и дать ребенку-крысе хоть одну монетку.

Такое количество детей-крыс у храмов тоже имеет под собой красивое предание. Началась эта история примерно в 17 веке, когда в монастыре жил знаменитый святой Шах Даула или Шах Дола. Свою известность он приобрел, благодаря тому что мог исцелить бесплодие у женщин. Женщины искреннее верили в это и шли к нему с разных концов Пакистана, моля святого об избавлении от недуга и соглашаясь на все условия.

Условий было немного, всего одно: первый ребенок будет особенным, его надо привести во служение Богу и оставить на воспитание и проживание в храме, тогда детей у тебя будет много, здоровых и красивых. А при нарушении обещанного, дети буду рождаться больными. Помните, как в фильме «Варвара-краса длинная коса» «Отдай мне то, что ты в своем царстве не знаешь, помогу!» Согласился царь и пришлось отдать ему сына своего.

Но в отличие от царя из сказки женщины с радостью отдавали своих первенцев, так как их аномалия была заметна сразу при рождении, а просто так содержать умственно отсталого уродца никому не хотелось. В бедных семьях каждый кусок хлеба и монетка на счету. А некоторые суеверные могли решить, что это гнев Божий и убить такого ребенка. Так что лучше отдать его в храм. Уж куда гуманнее!

И такой порядок вещей сохранялся до 60-х годов прошлого столетия, пока не вмешалось правительство и не наложило запрет, согласно которому оставлять больных детей в храме нельзя. Но, как обычно, такое решение ни к чему хорошему не привело. Начала развиваться преступная группа, зарабатывающая с помощью таких детей. Родители от безысходности (ведь бедняки никуда не делись) отдавали своих детей им, а созданная банда хорошо на них наживалась.

Но больных детей надо было ждать, поэтому они выкупали или воровали у бедняков здоровых детей и делали из них искусственных детей-крыс. Такого эффекта достигали за счёт железных обручей, надетых на несформированный череп новорожденных. Сразу вспоминается «Человек, который смеётся» Виктора Гюго, описывающий жизнь Франции в 17-18 веке, и группу людей компрачикосов, которые крали детей и делали из них уродцев для развлечения публики.

Продавали как шутов в дома знати, собирали подати на улице, благодаря их выступлениям. Может Гюго в своем произведении и приврал для красивого словца и дальнейшего истории, но в Пакистане это явно не вымысел. И никогда не узнаешь: перед тобой инвалид или представитель «банды нищих» и источник заработка для других.

Вот так благородное дело священника превратилось в преступный синдикат. И останется открытым вопрос: подавать милостыню или нет? А Вы бы как поступили?

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Метки: Пакистан   внешность   дети   крысы   люди   факты   фото   
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7  комментариев
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140
Без Паники 2 часа назад
На Валуева похожи. Эти аноиалии могут быть вызваны микроцефалией (картинка 1 патологичеки маленькая голова из-за маленького мозга) или акромегалией (картинка 2 организм начинает в избытке вырабатывать гормон роста).
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13k
Karelian Полчаса назад
Вопрос только один: почему их называют "детьми"?
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29k
Alex 50 минут назад
Приматы +инцест, вот и результат
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21k
Luc72 2 часа назад
"больных детей надо было ждать... Такого эффекта достигали за счёт железных обручей, надетых на несформированный череп новорожденных..."
Да лана!

Преступная группировка брала новорожденного на попечение, ждала несколько лет... и все это ради того, чтобы получить на выходе... попрошайку?
Охренеть какой "доходный" и нужный человек, чтобы ТАК его взращивать. Ни за что не поверю.
А железные обручи... Возможно и были у каких то народов железные, но в основном тугие повязки с младенчества и до подросткового возраста, но это из области местных "традиций". Искусственная деформация много где встречалась, даже во Франции
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