88-леткий дед оставил все свое имущество продавцу фруктов

Китайцу по фамилии Ма не повезло, в последние годы он остался в одиночестве, после смерти своего единственного сына. Когда тебе уже за 80 лет, это весьма проблематично.
Однако мир не без добрых людей, и продавец фруктов в ближайшем ларьке начал помогать деду. Сначала он приносил ему покупки из магазина, а потом вовсе принялся ухаживать за своим пожилым другом.
Их дружба длилась несколько лет, и когда дедушка, достигнувший 88 лет, оказался в больнице, продавец навещал его там, до самой смерти старика. После кончины Ма выяснилось, что дед переписал все свое имущество на единственного друга и его семью, чтобы поблагодарить их за заботу и поддержку, которые они оказывали ему в последние несколько лет его жизни.
Однако как только стало известно, что стоимость завещанного имущества составляет более 460 тыс. долларов (40 млн рублей), у деда тут же появились три сестры, и заявив, что у деда был Альцгеймер, завещание не может быть действительным.
Дамы обратились в суд с требованием аннулировать завещание и передать деньги семье, однако их удивление было огромным, когда выяснилось, что дед предусмотрительно заключил с продавцом договор на пожизненный уход в обмен на завещание.
В итоге суд безоговорочно признал последнюю волю китайца.
Источник:
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