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88-леткий дед оставил все свое имущество продавцу фруктов

88-леткий дед оставил все свое имущество продавцу фруктов

Автор:
31 декабря 2023 08:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Суд   друзья   наследство   продавец   семья   фрукты   
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Китайцу по фамилии Ма не повезло, в последние годы он остался в одиночестве, после смерти своего единственного сына. Когда тебе уже за 80 лет, это весьма проблематично.

Однако мир не без добрых людей, и продавец фруктов в ближайшем ларьке начал помогать деду. Сначала он приносил ему покупки из магазина, а потом вовсе принялся ухаживать за своим пожилым другом.

Их дружба длилась несколько лет, и когда дедушка, достигнувший 88 лет, оказался в больнице, продавец навещал его там, до самой смерти старика. После кончины Ма выяснилось, что дед переписал все свое имущество на единственного друга и его семью, чтобы поблагодарить их за заботу и поддержку, которые они оказывали ему в последние несколько лет его жизни.


Однако как только стало известно, что стоимость завещанного имущества составляет более 460 тыс. долларов (40 млн рублей), у деда тут же появились три сестры, и заявив, что у деда был Альцгеймер, завещание не может быть действительным.

Дамы обратились в суд с требованием аннулировать завещание и передать деньги семье, однако их удивление было огромным, когда выяснилось, что дед предусмотрительно заключил с продавцом договор на пожизненный уход в обмен на завещание.

В итоге суд безоговорочно признал последнюю волю китайца.




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Метки: Китай   Суд   друзья   наследство   продавец   семья   фрукты   
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6  комментариев
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11k
Гомерчик 5 часов назад
Если у них изначально был уговор, то при чем тут какая-то дружба и добрые поступки?
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2k
rudenkov 3 часа назад
88-леткий
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5k
Elena Ki 5 часов назад
В 80-е гг у нас во дворе жила во флигеле ненормальная бабка. Все ее считали ведьмой и не разговаривали с ней. У нее была мерзко тявкающая шавка, с которой она постоянно переругивалась, спускаясь по внешней железной лестнице из квартиры во двор. Каждый день, утром и вечером - визги, тявканье, ругань, стук бабкиной палки о перила. Только моя мама ее жалела и носила ей продукты. Бабка умерла, а ее дача в хорошем районе отошла государству. Бабка не успела оформить завещание... Родственников у нее не было. Как узнали про дом? Не знаю, я маленькая была. Куда делась мерзкая шавка, тоже не знаю.
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