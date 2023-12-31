88-леткий дед оставил все свое имущество продавцу фруктов

Однако мир не без добрых людей, и продавец фруктов в ближайшем ларьке начал помогать деду. Сначала он приносил ему покупки из магазина, а потом вовсе принялся ухаживать за своим пожилым другом.



Их дружба длилась несколько лет, и когда дедушка, достигнувший 88 лет, оказался в больнице, продавец навещал его там, до самой смерти старика. После кончины Ма выяснилось, что дед переписал все свое имущество на единственного друга и его семью, чтобы поблагодарить их за заботу и поддержку, которые они оказывали ему в последние несколько лет его жизни.