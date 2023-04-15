Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий

Ашраф Хакими, игрок сборной Марокко и ПСЖ, получает 1 миллион евро в месяц, но есть один нюанс. Дело в том, что 80% этой суммы перечисляются на счет его матери Фатиме. А у самого футболиста нет автомобилей, домов, драгоценностей. Даже одежду ему покупает мама. Дом, где проживала семейная пара, также принадлежит матери, у парня нет на него юридических прав.