Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий

В футбольном мире тоже кипят страсти.
В семейной жизни футболиста «ПСЖ» Ашрафа Хакими в последний год не все гладко. Его супруга Хиба Абук несколько месяцев назад сообщила, что муженек - лютый бабник, регулярно ей изменяет, и вообще он её насиловал. Адвокат футболиста заявил, что клуб «ПСЖ» поддерживает своего игрока и уверен в его невиновности.
Мадам подала на развод и настрочила заявление в суд, с официальным обвинением в изнасиловании. В качестве компенсации она потребовала половину всего честно нажитого супругом имущества в размере 70 миллионов евро, но её ждал сюрприз.
Ашраф Хакими, игрок сборной Марокко и ПСЖ, получает 1 миллион евро в месяц, но есть один нюанс. Дело в том, что 80% этой суммы перечисляются на счет его матери Фатиме. А у самого футболиста нет автомобилей, домов, драгоценностей. Даже одежду ему покупает мама. Дом, где проживала семейная пара, также принадлежит матери, у парня нет на него юридических прав.
В текущем сезоне защитник провел 32 матча за парижан во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.
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