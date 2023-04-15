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Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий

Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий

Автор:
15 апреля 2023 08:23
Сообщество : Спорт
Метки: Ашраф Хакими   деньги   мама   развод   семья   суд   футбол   
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В футбольном мире тоже кипят страсти.

В семейной жизни футболиста «ПСЖ» Ашрафа Хакими в последний год не все гладко. Его супруга Хиба Абук несколько месяцев назад сообщила, что муженек - лютый бабник, регулярно ей изменяет, и вообще он её насиловал. Адвокат футболиста заявил, что клуб «ПСЖ» поддерживает своего игрока и уверен в его невиновности.


Мадам подала на развод и настрочила заявление в суд, с официальным обвинением в изнасиловании. В качестве компенсации она потребовала половину всего честно нажитого супругом имущества в размере 70 миллионов евро, но её ждал сюрприз.

Ашраф Хакими, игрок сборной Марокко и ПСЖ, получает 1 миллион евро в месяц, но есть один нюанс. Дело в том, что 80% этой суммы перечисляются на счет его матери Фатиме. А у самого футболиста нет автомобилей, домов, драгоценностей. Даже одежду ему покупает мама. Дом, где проживала семейная пара, также принадлежит матери, у парня нет на него юридических прав.

В текущем сезоне защитник провел 32 матча за парижан во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.



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Метки: Ашраф Хакими   деньги   мама   развод   семья   суд   футбол   
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16  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
И теперь она такая: "Ой, любимый! Ну были интрижки, но ведь ты же меня любишь! Давай забудем эти мелкие обиды!"
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12k
Shtoppi Минуту назад
учитывая как выглядит эта его мадама, то совсем не исключено, что у нее самой рыльце в пушку на тему измен и вполне вероятно что она на брачных аферах зарабатывает, разводя на деньги богатых лохов, которых у нее получилось на себе женить.
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925
Андерсен 3 минуты назад
Конечно он нищий, не видно что ли? Даже рубашки нет, пиджак на голый торс надел ))
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4k
Pechenegiatakuyt 13 минут назад
Ему 24 ей 36, хотела мальца развести но не вышло
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31k
Slonyash 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Froll 15 минут назад
Они были женаты,жили вместе,и она не знала о его финансовом положении?Либо он очень грамотно всё обставил,либо она дура тупая.
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4k
Владимир 18 минут назад
мама-мудрая женщина
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42
r3mba4 Владимир 11 минут назад
Ну он же бабник, вот и перестраховался от всяких наездов и типа изнасилований.)
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4k
Влад 24 минуты назад
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16k
K7OO Полчаса назад
Жадная, но тупая стерва обломилась об умную предусмотрительную мамашу, которая заранее подготовилась к такой ситуации. Сам футболист тут особой роли не играет. Сюжет банальный, ничего необычного. И если бы чувак не был звездой, то эта фигня вряд ли кого-то заинтересовала бы.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Кинул профурсетку, молодец.
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5k
Горожанин 44 минуты назад
А чё, так можно что ли!?
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