Суд во Франции признал актёра Алена Делона частично недееспособным и запретил распоряжаться имуществом

Такое решения связывают с детьми артиста, которые уже вовсю грызутся из-за наследства.
Французского актёра Алена Делона ограничили в дееспособности и запретили совершать юридически значимые действия, такие как продажа недвижимости и прочего дорогостоящего имущества. За них будет отвечать назначенный судом человек, чья личность пока не раскрывается. Также в его обязанности будет входить помощь актёру с выбором врачей.
Вердикт вынес специальный судья по делам опеки после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки, которая настаивает, что отца должен осмотреть его швейцарский врач. Сыновья Делона (59-летний Антони и 29-летний Ален-Фабьен) обвиняют живущую в Швейцарии сестру в давлении на отца, который изъявил волю провести последние дни в своём доме в коммуне Души. Они считают, что Анушка настаивает на переезде отца в Швейцарию только ради того, чтобы не платить налоги с наследства после его смерти. При этом оба ранее настаивали на установлении опеки над отцом, но Анушка противилась этому, поскольку опекун получает контроль над компаниями Делона.
Французский журнал Voici пишет, что семейный конфликт связан с наследством актёра, которым недовольны сыновья. Ален Делон завещал дочери 50% своего имущества, а сыновьям по 25%. Антони и Ален-Фабьен отрицают корыстные мотивы и заявляют, что согласны с решением отца, но они выступают против переезда отца в Швейцарию.
Как отмечают журналисты, Ален Делон за свою блистательную карьеру заработал колоссальное состояние, которое включает в себя роялти за использование его имени парфюмерии, табачных изделиях и одежде, особенно в Азии. Помимо этого, у актёра есть значительная коллекция произведений искусства, часть которой в минувшие годы он продал за 17 млн евро.
Ален Делон заявил о завершении актёрской карьеры в 2017 году. В 2019-ом он перенёс инсульт и так и не смог окончательно оправиться от удара. Именно с этого момента и начались семейные дрязги из-за наследства артиста.
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но суть одна, по большому счёту: так вот и выясняется, что ты за человек.
Что же он раньше завещание не написал? Прагматичные люди такие дела на старость не откладывают.