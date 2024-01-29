Суд во Франции признал актёра Алена Делона частично недееспособным и запретил распоряжаться имуществом

Французского актёра Алена Делона ограничили в дееспособности и запретили совершать юридически значимые действия, такие как продажа недвижимости и прочего дорогостоящего имущества. За них будет отвечать назначенный судом человек, чья личность пока не раскрывается. Также в его обязанности будет входить помощь актёру с выбором врачей.





Вердикт вынес специальный судья по делам опеки после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки, которая настаивает, что отца должен осмотреть его швейцарский врач. Сыновья Делона (59-летний Антони и 29-летний Ален-Фабьен) обвиняют живущую в Швейцарии сестру в давлении на отца, который изъявил волю провести последние дни в своём доме в коммуне Души. Они считают, что Анушка настаивает на переезде отца в Швейцарию только ради того, чтобы не платить налоги с наследства после его смерти. При этом оба ранее настаивали на установлении опеки над отцом, но Анушка противилась этому, поскольку опекун получает контроль над компаниями Делона.