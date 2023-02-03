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Добрый пост о дружбе собаки и ребёнка

Добрый пост о дружбе собаки и ребёнка

Автор:
03 февраля 2023 19:38
Сообщество : Животные
Метки: друзья   животные   интересное   милое   семья   смешное   собаки   
1553
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Эту красивую и добрую собаку подвергла жестоким пыткам предыдущая хозяйка. Нора оказалась в канадском собачьем приюте, откуда её вскоре забрала Элизабет Спенс.

Социализация измученного пойнтера шла с огромным трудом и Элизабет не знала, как вернуть доверие Норы к людям и животным, которые были в семье. До тех пор, пока у Спенс не родился сын.


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Малыш Арчи стал единственным человеком, которого Нора не боялась. Эта весёлая компания стала неразлучна: они спят вместе, смотрят в окно вместе, играют, гуляют и едят тоже вместе. К ним даже периодически подключается кошка, которая в доме живёт уже давно.


Мама Арчи уверена, что эта дружба и доверие Норы - результат добродушного характера её сына.

"Несмотря на хороший уход, Нора боится почти всего вокруг, но только не Арчи, она обожает его!" - говорила она.


Нора очень привязана к мальчику и сопровождает его во всех аспектах жизни: когда Арчи был маленький и мама пеленала его, то Нора внимательно следила за процессом.


В ванной малыш тоже не оставался без внимания верного друга.


Сейчас Арчи уже немного подрос, но Нора по-прежнему остаётся его верным другом. Она поняла, что больше её никто и никогда не обидит и не сделает больно и постепенно стала доверять всем членам семьи.


В огромной семье дружно живут трое детей, двое взрослых, три кота и четыре собаки. Шутя, Спенсы называют свой дом слегка переполненным ковчегом.

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Метки: друзья   животные   интересное   милое   семья   смешное   собаки   
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6  комментариев
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29
Александр Час назад
Пост конечно добрый, но все фото постановочные, не живые.
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335
Николай Пауков 19 минут назад
У меня кот как отгонял от сына мух пока тот спит так до сих пор и охраняет его. Спит всегда рядом и в случае каждого шороха вскакивает и "идёт разбиратся" чё там где и что вообще за проблема))) Весело выглядит)
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9k
GROMOZEKA 23 минуты назад
Шикарное детство у пацана.
Ээээх, мне бы собаку в мои 6 лет
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926
Graboid Полчаса назад
живодеров надо не просто сжигать .. надо поджаривать ..
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Галочка, которая умерла

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