Добрый пост о дружбе собаки и ребёнка

Эту красивую и добрую собаку подвергла жестоким пыткам предыдущая хозяйка. Нора оказалась в канадском собачьем приюте, откуда её вскоре забрала Элизабет Спенс.
Социализация измученного пойнтера шла с огромным трудом и Элизабет не знала, как вернуть доверие Норы к людям и животным, которые были в семье. До тех пор, пока у Спенс не родился сын.
Малыш Арчи стал единственным человеком, которого Нора не боялась. Эта весёлая компания стала неразлучна: они спят вместе, смотрят в окно вместе, играют, гуляют и едят тоже вместе. К ним даже периодически подключается кошка, которая в доме живёт уже давно.
Мама Арчи уверена, что эта дружба и доверие Норы - результат добродушного характера её сына.
"Несмотря на хороший уход, Нора боится почти всего вокруг, но только не Арчи, она обожает его!" - говорила она.
Нора очень привязана к мальчику и сопровождает его во всех аспектах жизни: когда Арчи был маленький и мама пеленала его, то Нора внимательно следила за процессом.
В ванной малыш тоже не оставался без внимания верного друга.
Сейчас Арчи уже немного подрос, но Нора по-прежнему остаётся его верным другом. Она поняла, что больше её никто и никогда не обидит и не сделает больно и постепенно стала доверять всем членам семьи.
В огромной семье дружно живут трое детей, двое взрослых, три кота и четыре собаки. Шутя, Спенсы называют свой дом слегка переполненным ковчегом.
Источник:
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просто обработка и свет хороший, кажется, будто фотографа нанимали)
Ээээх, мне бы собаку в мои 6 лет