Дети отсудили у отца свои деньги

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13-летние близнецы в Китае выиграли судебный процесс против отца, потребовав от него возвращения подаренных им денег. Мужчина забрал деньги у своих детей после того, как развелся с их матерью, которая полностью опекает их.
Суд в Китае обязал отца вернуть подаренные детям 16 800 юаней (173 000 рублей), которые им подарила мать, и которые он забрал у своих 13-летних сына и дочери, уехав из дома. Мужчина по фамилии Чжоу из города Сюйчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая забрал деньги у своих детей после того, как развелся с их матерью по фамилии Ву, которая сейчас полностью опекает близнецов.
Спор начался в январе 2020 года, когда Чжоу взял деньги у близнецов, сказав, что позаботится о них, поскольку они были несовершеннолетними. Близнецы не хотели отдавать деньги отцу и впоследствии попросили его вернуть их, но Чжоу отказался.
Спор начался в январе 2020 года, когда Чжоу взял деньги у близнецов, сказав, что позаботится о них, поскольку они были несовершеннолетними. Близнецы не хотели отдавать деньги отцу и впоследствии попросили его вернуть их, но Чжоу отказался.
В конце прошлого года близнецы с одобрения матери решили подать иск в местный суд, требуя от Чжоу вернуть свои деньги. Поскольку их мать, как их законный опекун, поддержала их решение подать иск, суд принял заявление к рассмотрению. 14 января суд опубликовал решение о том, что подаренные деньги являются личным имуществом, защищенным Гражданским кодексом Китая.
Суд решил, что Чжоу нарушил законные права близнецов, и постановил, что он должен выплатить 8 000 юаней своему сыну и 8 800 юаней своей дочери в течение 15 дней после решения суда.
Суд решил, что Чжоу нарушил законные права близнецов, и постановил, что он должен выплатить 8 000 юаней своему сыну и 8 800 юаней своей дочери в течение 15 дней после решения суда.
Дело вызвало бурную дискуссию в китайских социальных сетях, большинство участников которой хвалили близнецов за защиту своих прав. «Молодцы, дети!» - написао один из пользователей. Другой прокомментировал: «Какой позор! Отец расстался со своей прежней семьей, но при этом он ворует деньги своих детей». «Неудивительно, что жена развелась с ним», добавил третий. «Он хотя бы платит алименты?» - поинтересовался четвертый.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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