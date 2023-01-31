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Дети отсудили у отца свои деньги

Дети отсудили у отца свои деньги

Автор:
31 января 2023 15:17
Сообщество : Истории
Метки: деньги   истории   личная жизнь   отцы и дети   подарки   развод   семья   суд   
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13-летние близнецы в Китае выиграли судебный процесс против отца, потребовав от него возвращения подаренных им денег. Мужчина забрал деньги у своих детей после того, как развелся с их матерью, которая полностью опекает их.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деньги   истории   личная жизнь   отцы и дети   подарки   развод   семья   суд   
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Опаньки 12 минут назад
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