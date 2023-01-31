Дети отсудили у отца свои деньги

Суд в Китае обязал отца вернуть подаренные детям 16 800 юаней (173 000 рублей), которые им подарила мать, и которые он забрал у своих 13-летних сына и дочери, уехав из дома. Мужчина по фамилии Чжоу из города Сюйчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая забрал деньги у своих детей после того, как развелся с их матерью по фамилии Ву, которая сейчас полностью опекает близнецов.

Спор начался в январе 2020 года, когда Чжоу взял деньги у близнецов, сказав, что позаботится о них, поскольку они были несовершеннолетними. Близнецы не хотели отдавать деньги отцу и впоследствии попросили его вернуть их, но Чжоу отказался.