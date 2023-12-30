FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7392 поста • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Сотрудники греческой больницы устроили вечеринку в центральном коридоре и поплатились

Сотрудники греческой больницы устроили вечеринку в центральном коридоре и поплатились

Автор:
30 декабря 2023 14:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   больница   греция   корпоратив   рождество   скандал   
2607
1
1

Зато сэкономили на аренде помещения для корпоратива.

Громкий скандал разразился в Греции после публикации ролика с танцами под "живую музыку" в центральном коридоре больницы "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах. Сообщается, что вечеринка прошла 20 декабря, но реакция на неё последовала на днях — после публикации видео с мероприятия.

×
×


"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос Ставрос", в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! <…> Это должно было случиться при мне как министре", — написал депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис и по бывший первый замминистра здравоохранения страны.

Как пишет местный портал news247, праздник организовала администратор больницы Элпиники Тавианату, которая кружится в танце на видео. Отмечается, что руководство больницы отправило сотрудникам письменное и электронное приглашения посетить приёмную центрального корпуса на праздник с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года.


После разразившегося скандала Минздрав Греции по приказу министра Михаила Хрисохоидиса инициировал дисциплинарную проверку действий администратора больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.


В греческом "Красном кресте" поспешили заявить, что несмотря на то, что скандальная больница в Афинах носит такое же название, отношения к организации не имеет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   больница   греция   корпоратив   рождество   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
thrashbox 3 часа назад
Безумие какое-то. Они, понимаешь, снижают потребление электроэнергии и свой вклад в глобальное потепление тем, что эффективно переиспользуют ресурсы (больницы, в данном случае, а не ресторана) - а их за это осуждают ???
Да шо ж такоэ деется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Pasha Panfilov 23 секунды назад
Главное чтобы пьяный праздничный хирург ножницы внутри не забыл после операции. А остальное ничего, ну отвлеклись от повседневности врачи да и ладно. Если со сверхурочными работают то тем более простительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a6m5 Полчаса назад
Знаете, когда я лежал при смерти в больнице, в отдельном боксе для смертников на двоих человек, и к нам пришли дед Мороз со Снегурочкой, сказали добрые слова, подарили нам по кулёчку конфет и по пироженке, почти сразу после этого я пошёл на поправку, и соседа по боксу вытянул. Перевели через пару недель в общую палату. Как сказали врачи, никто до вас из бокса живым не выходил ни разу за все 40 с лишним лет истории больницы. Да просто нам жить захотелось!
Вот такая херня, малята. А дальше думайте сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Pasha Panfilov a6m5 3 минуты назад
Ну очешуеть вы себя гробите, если вас в такой бокс положили О_О
Аккуратнее как-то надо быть, вы чо. Берегите себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин Час назад
Ничего особенного не вижу.
Вот только вопрос на такой работе как вообще можно поддерживать хорошее настроение и как найти на это силы. А тут ещё недруги со стороны гнобят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Игорь 2 часа назад
А где им ещё отмечать проводы старого года? Что врачи не люди что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 3 часа назад
а поему не голые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Pasha Panfilov alex 2 минуты назад
Голые в морге, с бирками. Этажом ниже.
(чет потемнело от своего же юмора)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192068



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
"Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс
"Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и...
Набирающие популярность в сообществах
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Часы в виде земного шара. А где циферблат-то?
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку

На что жалуетесь?

Вернуться