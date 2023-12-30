Сотрудники греческой больницы устроили вечеринку в центральном коридоре и поплатились

Как пишет местный портал news247, праздник организовала администратор больницы Элпиники Тавианату, которая кружится в танце на видео. Отмечается, что руководство больницы отправило сотрудникам письменное и электронное приглашения посетить приёмную центрального корпуса на праздник с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года.

После разразившегося скандала Минздрав Греции по приказу министра Михаила Хрисохоидиса инициировал дисциплинарную проверку действий администратора больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.

В греческом "Красном кресте" поспешили заявить, что несмотря на то, что скандальная больница в Афинах носит такое же название, отношения к организации не имеет.