Сотрудники греческой больницы устроили вечеринку в центральном коридоре и поплатились

Зато сэкономили на аренде помещения для корпоратива.
Громкий скандал разразился в Греции после публикации ролика с танцами под "живую музыку" в центральном коридоре больницы "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах. Сообщается, что вечеринка прошла 20 декабря, но реакция на неё последовала на днях — после публикации видео с мероприятия.
"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос Ставрос", в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! <…> Это должно было случиться при мне как министре", — написал депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис и по бывший первый замминистра здравоохранения страны.
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Как пишет местный портал news247, праздник организовала администратор больницы Элпиники Тавианату, которая кружится в танце на видео. Отмечается, что руководство больницы отправило сотрудникам письменное и электронное приглашения посетить приёмную центрального корпуса на праздник с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года.
После разразившегося скандала Минздрав Греции по приказу министра Михаила Хрисохоидиса инициировал дисциплинарную проверку действий администратора больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.
В греческом "Красном кресте" поспешили заявить, что несмотря на то, что скандальная больница в Афинах носит такое же название, отношения к организации не имеет.
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Да шо ж такоэ деется.
Вот такая херня, малята. А дальше думайте сами.
Аккуратнее как-то надо быть, вы чо. Берегите себя.
Вот только вопрос на такой работе как вообще можно поддерживать хорошее настроение и как найти на это силы. А тут ещё недруги со стороны гнобят.
(чет потемнело от своего же юмора)