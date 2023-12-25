Журналистов российского телеканала уволили за участие в закрытой вечеринке

Сотрудники ГТРК "Волгоград-ТРВ" совершили огромную ошибку, решив устроить костюмированный корпоратив во время разгара скандала вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой. Общественники не увидели разницы между полуголым столичным бомондом и местными журналистами, которые устроили вечеринку, нарядившись в героев фильмов и видеоигр.

На фотографиях с корпоратива многие местные жители увидели "сатанизм", "БДСМ" и "ЛГБТ*-пропаганду". В итоге руководству телеканала пришлось извиняться и увольнять трёх сотрудников, а также объявить оставшимся журналистам выговоры. При этом отмечается, что корпоратив не был официальным и телеканал к нему не имеет отношения.