Журналистов российского телеканала уволили за участие в закрытой вечеринке

Очередная костюмированная вечеринка попала под раздачу.
Сотрудники ГТРК "Волгоград-ТРВ" совершили огромную ошибку, решив устроить костюмированный корпоратив во время разгара скандала вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой. Общественники не увидели разницы между полуголым столичным бомондом и местными журналистами, которые устроили вечеринку, нарядившись в героев фильмов и видеоигр.
На фотографиях с корпоратива многие местные жители увидели "сатанизм", "БДСМ" и "ЛГБТ*-пропаганду". В итоге руководству телеканала пришлось извиняться и увольнять трёх сотрудников, а также объявить оставшимся журналистам выговоры. При этом отмечается, что корпоратив не был официальным и телеканал к нему не имеет отношения.
"Руководство ГТРК считает вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива. Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников. Не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочный трудовой контракт" — сообщили в ГТРК "Волгоград-ТРВ".
Отмечается, что в ходе служебного расследования с канала уволили ведущей и двух продюсеров.
Источник:
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Против "Голой" вечеринки- я ПРОТИВ. А костюмированный корпоративчик- это же не преступление.
Суд в Москве арестовал на 15 суток участника «откровенной вечеринки»
В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») за «грубое нарушение общественного порядка, выражение нецензурной бранью в общественном месте».
По данным Mash, в ТЦ «Фэвори» на Волгоградском проспекте проходила бисексуальная свингер-вечеринка в сауне, в которой участвовали 40 человек. Сотрудники полиции задержали 31 участника вечеринки и отвезли их в ОВД.
По информации телеграм-канала Shot, сауна расположена на третьем этаже ТЦ, очевидцы вызвали полицию из-за шума. После прибытия полиции некоторые участники повели себя «буйно», среди них четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет. Против них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/658993b39a79474e9221f9ef?from=copyhttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/658993b39a79474e9221f9ef?from=copy
У нас на прошлой работе шеф заставлял приходить без смартоф на коорпоратив, чтоб бухали, а не в телефон штырились.
А оказывается вот оно че Михалыч, предусмотрительным был
Когда назначенный тамада в течении 5 минут выстреливал три, если успевал - четыре тоста.
Обязательных для всех и мужиков и дамс.
Не катило манерничать и пропустить.
Три официальных рюмки или бокала, но залей, за 5 минут.
Потом давалась пауза, на осознание, вернее его легкую мутность, и праздник начинался литься своим чередом
Чтоб никто не глазел по сторонам, кто сколько пьет, чтоб не было похорон мента в самом начале посиделок
="Это те, которые про патриотизм, ценности и скрепы нам вещают?", задался вопросом один из комментаторов.(с)
хоть недельку
посмотрим, как они потом с оружием в руках фоткаться будут, друг в друга целиться....
Я вот точно знаю что им нравится, когда ночник есть, когда ноги теплые, когда есть пожрать сладенького. Чем мы и занимаемся, а вот эта охота на ведьм - это фанатизм.