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Журналистов российского телеканала уволили за участие в закрытой вечеринке

Журналистов российского телеканала уволили за участие в закрытой вечеринке

Автор:
25 декабря 2023 20:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоград 24   жалобы   корпоратив   скандал   телеканал   увольнение   фото   
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Очередная костюмированная вечеринка попала под раздачу.

Сотрудники ГТРК "Волгоград-ТРВ" совершили огромную ошибку, решив устроить костюмированный корпоратив во время разгара скандала вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой. Общественники не увидели разницы между полуголым столичным бомондом и местными журналистами, которые устроили вечеринку, нарядившись в героев фильмов и видеоигр.


На фотографиях с корпоратива многие местные жители увидели "сатанизм", "БДСМ" и "ЛГБТ*-пропаганду". В итоге руководству телеканала пришлось извиняться и увольнять трёх сотрудников, а также объявить оставшимся журналистам выговоры. При этом отмечается, что корпоратив не был официальным и телеканал к нему не имеет отношения.

"Руководство ГТРК считает вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива. Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников. Не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочный трудовой контракт" — сообщили в ГТРК "Волгоград-ТРВ".


Отмечается, что в ходе служебного расследования с канала уволили ведущей и двух продюсеров.

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Метки: Волгоград 24   жалобы   корпоратив   скандал   телеканал   увольнение   фото   
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73  комментария
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897
Тамара Витальевна Час назад
Это уже перебор. Охота на ведьм. Так уже и Ёлки детям нельзя будет. там тоже в разных костюмах ходят.
Против "Голой" вечеринки- я ПРОТИВ. А костюмированный корпоративчик- это же не преступление.
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1k
Tevet 7 секунд назад
С одной стороны ...от саксофона до ножа, один шаг ???? ......перебор даже в картах плохо. А с другой...ну тащитесь по-своему ,чего это выкладывать ? Потом начинают . мол это мы ДЛЯ СЕБЯ , это мы ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА...А показать ДЛЯ СЕБЯ на всех площадках к чему ?
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27k
ПаганецЪ Минуту назад
У кого-то скрепы подгорают?
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7k
Gamletof Минуту назад
И эти люди нам правду несут?
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2k
Вадим Курбатов 3 минуты назад
Что-то уже совсем подз@€бали эти горе блюстители нравственности! Делают из страны концлагерь, не вздохнуть, не пернуть.
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2k
Николай 8 минут назад
А дальше чего будет? За костюм бэтмана или супермэна уволят потому, что не православно? Чушь короче.
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−11
Liberman 8 минут назад
Заставь дурака богу молиться.....
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12
Lenyar 14 минут назад
Сколько же еще этих мразей по все стране?? Вырастили племя [мат] чертей!!
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15k
Vital Idol 15 минут назад
ну, если честно, даже НГ настроения нет с такой обстановкой....тут интереснее вечеринка!

Суд в Москве арестовал на 15 суток участника «откровенной вечеринки»

В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») за «грубое нарушение общественного порядка, выражение нецензурной бранью в общественном месте».
По данным Mash, в ТЦ «Фэвори» на Волгоградском проспекте проходила бисексуальная свингер-вечеринка в сауне, в которой участвовали 40 человек. Сотрудники полиции задержали 31 участника вечеринки и отвезли их в ОВД.
По информации телеграм-канала Shot, сауна расположена на третьем этаже ТЦ, очевидцы вызвали полицию из-за шума. После прибытия полиции некоторые участники повели себя «буйно», среди них четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет. Против них составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/658993b39a79474e9221f9ef?from=copyhttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/658993b39a79474e9221f9ef?from=copy
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88k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Боженька дал в руки [мат] телефоны с хорошей камерой


У нас на прошлой работе шеф заставлял приходить без смартоф на коорпоратив, чтоб бухали, а не в телефон штырились.
А оказывается вот оно че Михалыч, предусмотрительным был
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6k
HUBLOT Полчаса назад
В струю попали. Бей своих, чтобы чужие боялись.
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6k
Alex 43 минуты назад
И кстати, пока всякие мудаки шатаются по корпоративам, наши взяли Марьинку.
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755
Элик Горский 43 минуты назад
Симпатичные, но потом всё равно сжечь
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4k
Pill 47 минут назад
Дурдом. Ни там, ни там ничего особенного не было. Все мы , обычные люди , тоже хотим отдохнуть, выплеснуть эмоции. Уже до столба докопались.
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10k
Дмитрий 51 минуту назад
Вот в том виде, в котором это подано в статье, это маразм какой то! Частная вечеринка. Скажу так, есть не мало идиотов, которым не нравится вообще ничего! Ничего! Они во всём видят только отрицательное. Вся суть этих людей в том, что "ага! Сделали они! А сколько украли?" При чём здесь костюмы и причина увольнения? Руководство Волгоград ТРВ просто перебдело! На фоне борьбы с бесами в Москве, видимо решили, что от греха по дальше мы лучше своих уволим, а то как бы нам самим ничего не было! Так это выглядит после прочтения этой статейки здесь. Возможно там конечно и было что то серьёзное, но пока......маразм!
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847
kan35 52 минуты назад
ну тут да, того, что в костюме и другого в балахоне - освободить в зале суда, а баб - предать справедливому суду по статье "переодевания в персонажей видеоигр"
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13k
Владимир Час назад
Вы их либо на СВО подтягивайте, либо отвалите уже. Че всё? Корпоративы нельзя? Есть же тематические вечеринки, и почему до СВО всем было похер, а тут все вдруг целомудренными стали? Охота на ведьм какая то. У нас свободу самовыражения отменили или чего?
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210
ruslan d Час назад
А здесь-то что не так ?
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210
ruslan d Alex 50 минут назад
А , а что объявлен траур или запрет на проведение мероприятий ? И если так посмотреть мы постоянно где-то воюем . Ты сидишь без дней рождений и праздников ?
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11k
Гомерчик Час назад
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360
Евгений Эдельштейн Час назад
Правильно! Пурим с Хеллоуином,понимаешь!
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10k
Бритва Час назад
многие местные жители увидели "сатанизм", "БДСМ" и "ЛГБТ*-пропаганду"
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