А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х

Участников "голой вечеринки" не пнул лишь ленивый. Представителей шоу-бизнеса "отменяют", вырезая из программ шоу на ТВ, шерстят их налоги и грозятся лишением званий. В то же время, как выясняется у особо свирепствующих рыльце тоже в пушку.

В соцсетях завирусился отрывок из старой программы "Империя страсти". Выпуск 1998 года, в нём приняла участие Ирина Волынец - ныне омбудсмен по Республике Татарстан, а тогда 20-летняя Ирина Жемчугова, которая спокойно разделась перед телекамерами.