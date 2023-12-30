А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х

В сети откопали старую программу на ТВ, где Ирина Волынец спокойно оголяется в программе «Империя страсти» на НТВ.
Участников "голой вечеринки" не пнул лишь ленивый. Представителей шоу-бизнеса "отменяют", вырезая из программ шоу на ТВ, шерстят их налоги и грозятся лишением званий. В то же время, как выясняется у особо свирепствующих рыльце тоже в пушку.
В соцсетях завирусился отрывок из старой программы "Империя страсти". Выпуск 1998 года, в нём приняла участие Ирина Волынец - ныне омбудсмен по Республике Татарстан, а тогда 20-летняя Ирина Жемчугова, которая спокойно разделась перед телекамерами.
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А сейчас Волынец называет участников вечеринки "кучкой конченых отморозков, позиционирующих себя избранными" и требует для них полного бойкота.
"Да, в России пока ещё нет цензуры. При этом остро стоит принятие нового Закона о Культуре! С обязательным членством деятелей в профсообществе, этическим кодексом, худсоветами… Нужна подготовка специалистов по праву и этике. И этот вопрос пора поднять на высшем уровне", - пишет Ирина Волынец в своём посте.
Конечно, после появления того самого старого видео в Телеграм-канале Волынец началось веселье.
Интернет-пользователи припомнили омбудсмену годы юности и всенародную славу.
Интересно, что комментарии под постом пока не отключены и Ирина еще никак не отреагировала на скандальное видео с полки НТВ.
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Важно их поведение ПОСЛЕ получения известности.
В 90-е сосали у американцев, голыми скакали, родину продавали... Повесточка поменялась стали моралистами, патриотами, государственниками.
Придет Гитлер и отдаст им команду жечь евреев - будут жечь. Скажут надеть стринги и выйти на красную площадь - выйдут все.
Твари они продажные.
А вы видели в чем на сцене группа виагра новая сейчас выступает? - в чулках и гипюре. И норм ?
Не первый раз уже так делают! Вспомним как недавно помоили пугачиху и прочих иноагентов! Сколько было воя на болотах по этому поводу?!? И что?!? Спокойно приезжают в страну вместе с муженьком, а давеча прочитал, что СК не стал возбуждать уголовное дело по факту их высказываний! Так что...
Если вспомнить, что я делал в 21 год (до этого я на срочке был), то даже её выходка покажется ребяческой игрой. Я на барной стойке в крутом ночном клубе на Пушкинской ипал девку под аплодисменты других девок, и меня охрана с ними вежливо выводила. А сейчас да, такую выходку великовозрастных скоморохов не одобряю, и мне стыдно за свои бывшие поступки.
Возраст и опыт... А у них нет опыта и стыда даже в таком возрасте.
выйди на улицу, спроси сто человек - половина и не знает, кто это такие.
развели эпическое событие над кучкой собачьего дерьма на газоне.