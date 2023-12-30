FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7392 поста • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х

А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х

Автор:
30 декабря 2023 12:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Ирина Волынец   НТВ Империя страсти   голая вечеринка   омбудсмен Татарстана   скандал   
6974
4
1

В сети откопали старую программу на ТВ, где Ирина Волынец спокойно оголяется в программе «Империя страсти» на НТВ.

Участников "голой вечеринки" не пнул лишь ленивый. Представителей шоу-бизнеса "отменяют", вырезая из программ шоу на ТВ, шерстят их налоги и грозятся лишением званий. В то же время, как выясняется у особо свирепствующих рыльце тоже в пушку.


В соцсетях завирусился отрывок из старой программы "Империя страсти". Выпуск 1998 года, в нём приняла участие Ирина Волынец - ныне омбудсмен по Республике Татарстан, а тогда 20-летняя Ирина Жемчугова, которая спокойно разделась перед телекамерами.


А сейчас Волынец называет участников вечеринки "кучкой конченых отморозков, позиционирующих себя избранными" и требует для них полного бойкота.



"Да, в России пока ещё нет цензуры. При этом остро стоит принятие нового Закона о Культуре! С обязательным членством деятелей в профсообществе, этическим кодексом, худсоветами… Нужна подготовка специалистов по праву и этике. И этот вопрос пора поднять на высшем уровне", - пишет Ирина Волынец в своём посте.


Конечно, после появления того самого старого видео в Телеграм-канале Волынец началось веселье.


Интернет-пользователи припомнили омбудсмену годы юности и всенародную славу.

Интересно, что комментарии под постом пока не отключены и Ирина еще никак не отреагировала на скандальное видео с полки НТВ.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Ирина Волынец   НТВ Империя страсти   голая вечеринка   омбудсмен Татарстана   скандал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
131  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
grigorenko vladislav 3 часа назад
Участие неизвестной двадцатилетней девчули в игре на раздевание сильно отличается от демонстративного разврата с участием "народных артистов" и других медийных персон, включая лиц пенсионного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 19)
34
Star Telecom Минуту назад
Ну так она осознала и блюдёт теперь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник 5 минут назад
Мало ли что там люди творили ДО своей популярности или высоких постов. Может ещё школьные шалости припомните?
Важно их поведение ПОСЛЕ получения известности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Нестерин Сергей 8 минут назад
Охота на ведьм, разгар сезона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov 8 минут назад
Да все с этими путинскими чиновниками ясно.
В 90-е сосали у американцев, голыми скакали, родину продавали... Повесточка поменялась стали моралистами, патриотами, государственниками.
Придет Гитлер и отдаст им команду жечь евреев - будут жечь. Скажут надеть стринги и выйти на красную площадь - выйдут все.
Твари они продажные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Григорий Бабкин 19 минут назад
Вот тех гейдорасов, которые чёрные прямоугольнички рисуют, в аду черти на особых сковородках жарить будут. Как цыплят тапака.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Максим Т. Полчаса назад
Хорошая попытка, Филипп, но нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз 43 минуты назад
Может кто-нибудь объяснить, что произошло то??? Закрытая тусовка, У нас запрет на гей пропаганду, там вроде этого не было, по крайней мере об этом не пишут. Наступит лето и все мы покатимся к водоемам, там тоже все не плотно закутаны в ткани... В чем суть претензии то??? Конечно можно это осуждать если мы все поборники морали... Откуда такая бешеная охота на ведьм?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Александра С 46 минут назад
Вот вам и ЗАКРЫТАЯ вечеринка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел Час назад
Да, посмотрите сценические костюмы наших звёзд эстрады, что то не слышно протестов блюстителей морали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел Час назад
Вот одного не пойму, почему все носятся с этой вечеринкой и по чему докопались до одних артистов? Там кроме их ещё было куча народа, а так же один из директоров МТС. Что то не слышно чтоб протестовали против МТС и депутатов которые там были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vovan Petroff Час назад
В ставке илевлевой все малохольные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fiverknot Час назад
Классные конечно передачи были в 90х. Щас за что угодно засудят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Час назад
Из солянки видос выдернуть и пост ради лайков склепать? Ну круто, че
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a6m5 Час назад
Стоп. Этой пичужке тогда было 20 лет, и мозгов в голове вообще не было. А тут с ней сравнивают великовозрастных скоморохов, которые обладают огромным жизненным опытом.
Если вспомнить, что я делал в 21 год (до этого я на срочке был), то даже её выходка покажется ребяческой игрой. Я на барной стойке в крутом ночном клубе на Пушкинской ипал девку под аплодисменты других девок, и меня охрана с ними вежливо выводила. А сейчас да, такую выходку великовозрастных скоморохов не одобряю, и мне стыдно за свои бывшие поступки.
Возраст и опыт... А у них нет опыта и стыда даже в таком возрасте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Ринат Фамутдинов Час назад
Она типа осознала и перекрасилась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Александра С 2 часа назад
Интересно, а Филька там тоже м накладной жопой был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
942
Ариманов 2 часа назад
Нет большей моралистки, чем старая бл.ядь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132
Александра С Ариманов 43 минуты назад
Что у моралистки, что у старой крашенной [мат] пиЛьзда одинаково мокрая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот 2 часа назад
Типичная методика либшизы перевести всё на негодный объект. Дескать кто обвиняет, сам грешен. Но это не так. Возмущена масса народа, а не только одна женщина, так что мозги пудрить не надо. В конце концов все сидели на горшке в голом виде в детском саду. Можно и к этому придраться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев (из 87)
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209001



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым...
И снова не та дверь: новые мемы про вечеринку в "Мутаборе" и Киркорова
И снова не та дверь: новые мемы про вечеринку в "Мутаборе" и Киркорова
Набирающие популярность в сообществах
Куда сходить на Новый год в Москве
Куда сходить на Новый год в Москве
Если бы Санта исполнял желания взрослых девочек
Если бы Санта исполнял желания взрослых девочек
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах «Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился поток ненависти после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой «Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился... Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филиппа Киркорова хотят лишить звания народного артиста из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети Звёздные участники "голой вечеринки" массово принялись публиковать свои извинения в сети "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс "Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС,... «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко высказалась по поводу участников вечеринки Ивлеевой «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко...

На что жалуетесь?

Вернуться